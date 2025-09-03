Wall Street: Google και Macy’s ανεβάζουν τη Wall Street

Ανοδικά αντιδρά και η Wall Street σήμερα, αν και οι ανησυχίες για την επίδραση των δασμών δεν λείπουν, λαμβάνοντας ώθηση, όμως από την απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου σε υπόθεση αντιμονοπωλιακού ελέγχου κατά της Alphabet, που ενίσχυσε την αισιοδοξία ότι οι τεχνολογικοί κολοσσοί μπορούν να αντέξουν τις ρυθμιστικές πιέσεις.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει πτώση 0,05% στις 45.271 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη 0,37% στις 6.438 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,67% στις 21.422 μονάδες.

Σε επίπεδο τίτλων, η μετοχή της Google (μητρική Alphabet) ξεχωρίζει σήμερα με το +6% που καταγράφει, μετά την απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή που επέτρεψε στη Google να διατηρήσει τον browser Chrome, αλλά απαγορεύει τις αποκλειστικές συμφωνίες αναζήτησης και απαιτεί κοινοποίηση των δεδομένων αναζήτησης. Η απόφαση απέφυγε το χειρότερο σενάριο για τον τεχνολογικό κολοσσό και βασίστηκε στην εκτίμηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει προσφέρει μεγαλύτερη επιλογή στους καταναλωτές.

Η απόφαση επηρεάζει και την Apple, η οποία μπορεί να συνεχίσει να εντάσσει την υπηρεσία Google Search στα iPhones της – μια ιδιαίτερα κερδοφόρα συμφωνία για την εταιρεία. Η μετοχή της κερδίζει πάνω από 3%, παρά την αντιμονοπωλιακή δίκη που αντιμετωπίζει.

Σημαντικά κέρδη, της τάξεως του 13%, σημειώνει και η Macy’s, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων β’ τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες (κέρδη 41 σεντ ανά μετοχή σε έσοδα 4,81 δισ. δολαρίων). Η εταιρεία αναβάθμισε επίσης τις εκτιμήσεις για κέρδη και έσοδα.

Παρόλα αυτά, οι ανησυχίες παραμένουν. Ο Σεπτέμβριος είναι παραδοσιακά ένας αδύναμος μήνας για τις αμερικανικές μετοχές. Σύμφωνα με τον Σκοτ Ρεν, ανώτερο στρατηγικό αναλυτή της Wells Fargo Investment Institute, ο Σεπτέμβριος είναι ο χειρότερος μήνας για τον S&P 500 από το 1950, με μέση απόδοση -0,7%.

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ για τον Αύγουστο, τα οποία θα δημοσιευθούν την Παρασκευή και αποτελεί το επόμενο σημαντικό τεστ για τις μετοχές.