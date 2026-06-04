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Όμιλος Irida: Κερδοφόρο το 2025 – Οι προοπτικές της θυγατρικής «Γαλαξίδι ΑΕ»

Αυξημένες πωλήσεις και κέρδη παρουσίασε ο όμιλος Irida το 2025 - Η κίνηση-κλειδί στην «Γαλαξίδι ΑΕ» και οι βλέψεις της θυγατρικής για το 2026

Business 04.06.2026, 07:00
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Όμιλος Irida: Κερδοφόρο το 2025 – Οι προοπτικές της θυγατρικής «Γαλαξίδι ΑΕ»
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

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Χρονιά υψηλών επιδόσεων αποδείχθηκε το 2025 για τον Όμιλο Irida, ο οποίος δραστηριοποιείται στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών.

Καθοριστικό ρόλο στην άνοδο διαδραμάτισε ο αυξημένος κύκλος εργασιών, ο οποίος ανήλθε στα 243 εκατ. ευρώ έναντι 216 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση. Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους κατέγραψαν σημαντική αύξηση στα 34 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 13 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 156%.

Στις 20 Μαρτίου 2026 η έκτακτη ΓΣ των μετόχων αποφάσισε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 15 εκατ. ευρώ, τα οποία προέρχονται από φορολογημένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Την ίδια ώρα, ο Όμιλος έχει την προσοχή του στραμμένη στη γεωπολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή καθώς και στις επιπτώσεις μπορεί να επηρεάσουν τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2025, η διοίκηση διαπίστωσε ότι οι ανοδικές πιέσεις στις τιμές ενέργειας και στις τιμές πρώτων υλών όχι μόνο παραμένουν, αλλά επιφέρουν έντονες πληθωριστικές πιέσεις. Αυτές θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια των συγκρούσεων, την τελική έκβαση και τις αποφάσεις δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο κύκλος στρατηγικών επενδύσεων της Irida

Τα προηγούμενα χρόνια, η εταιρεία ολοκλήρωσε έναν κύκλο στρατηγικών επενδύσεων και εξαγορών, προκειμένου να ενισχύσει την παραγωγική και εξαγωγική της δραστηριότητα. Σημειώνεται ότι η χονδρική καλύπτει σχεδόν το σύνολο των πωλήσεων και έχει μεγάλη γεωγραφική διασπορά.

Η πρώτη κίνηση έγινε το 2021, όταν η Irida απέκτησε το 51% των μετοχών της Aquatic Biologicals έναντι ποσού 1. εκατ. ευρώ.

Η επιλογή δεν ήταν τυχαία, καθώς η Aquativ αποτελεί την πρώτη εταιρεία θαλάσσιας βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας και της ευζωίας των ψαριών στη μεσογειακή υδατοκαλλιέργεια.

Το ίδιο έτος η Irida απέκτησε το 90% των μετοχών της εταιρείας «VETCARE AE», η οποία παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης της υγείας χαριών, έναντι ποσού 351 χιλ. ευρώ.

Όμιλος Irida

Η κίνηση-κλειδί στην «Γαλαξίδι ΑΕ»

Στην επόμενη φάση επέκτασης πέρασε η Irida μέσα από την αγορά του 83.56% της εταιρείας «Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες ΑΕ» τον Νοέμβριο του 2023.

Η «Γαλαξίδι ΑΕ» είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας της χώρας, με εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη και συνολική παραγωγικότητα νωπών ψαριών μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας (τσιπούρα, λαβράκι, κ.λ.) 16.380 τόνων ετησίως.

Πολλές από τις μονάδες εκτροφής είναι πιστοποιημένες με το πρότυπο ASC (Aquaculture Stewardship Council), ενώ μέρος της παραγωγής είναι πιστοποιημένο και ως Βιολογικό σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της ΕΕ.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά, στις 31 Οκτωβρίου 2025, η Irida απέκτησε πρόσθετο ποσοστό 2,56% των μετοχών της εταιρείας «Γαλαξίδι ΑΕ», με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής να ανέρχεται στο 95,68%.

Επιδόσεις και προοπτικές για 2026 – Ποιοι οι κίνδυνοι

Παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες της παγκόσμιας αλλά και της εγχώριας αγοράς, η διοίκηση της «Γαλαξίδι ΑΕ» έκρινε τα αποτελέσματα της εταιρείας και του ομίλου ικανοποιητικά, καθώς η χρήση 2025 έκλεισε με κέρδη.

Ειδικότερα, τα κέρδη προ φόρων του ομίλου για το 2025 αυξήθηκαν στα 22,97 εκατ. ευρώ έναντι 2,49 εκατ. ευρώ της χρήσης 2024 και της εταιρείας έφτασαν στο ποσό των 20,36 εκατ. ευρώ έναντι των 2,24 εκατ. ευρώ το 2024.

Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο και τον ετήσιο προϋπολογισμό του ομίλου, στην τρέχουσα χρήση αναμένεται ποσοτική αύξηση στην παραγωγή σε σχέση με το 2025, η οποία υπολογίζεται περίπου έως 4%, και αυτό λόγω βελτίωσης των βιολογικών αποτελεσμάτων.

Μάλιστα, εκτιμάται ότι οι τιμές πώλησης του ετοίμου προϊόντος θα παρουσιάσουν επίσης αύξηση λόγω κυρίως της μείωσης των διαθέσιμων αποθεμάτων προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας στην Τουρκία.

Όσον αφορά τις δαπάνες στην παραγωγή, η διοίκηση αναμένει ότι στην τρέχουσα χρήση η μέση τιμή ιχθυοτροφής αναμένεται να αυξηθεί, ως συνέπεια της ανόδου στο κόστος πρώτων υλών.

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