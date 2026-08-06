Τράπεζες: Από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων το 1/3 των καθαρών εσόδων από τόκους

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Σημαντική συνεισφορά στην οργανική κερδοφορία που ανακοίνωσαν οι τράπεζες έχουν πλέον τα έσοδα από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων, αποτελώντας βασική πηγή εισοδήματος.

Πρόκειται για στρατηγική επιλογή των διοικήσεών τους, οι οποίες επέλεξαν μετά την εκκίνηση του κύκλου αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής το καλοκαίρι του 2022, να αυξήσουν σε αξιοσημείωτο βαθμό τις σχετικές θέσεις.

Δεδομένης της υπερβάλλουσας ρευστότητας, την οποία η ζήτηση για χρηματοδοτήσεις είναι αδύνατο να απορροφήσει εξ ολοκλήρου, στράφηκαν σε αυτές τις τοποθετήσεις για να στηρίξουν τα έσοδά τους.

Στο πλαίσιο αυτό, κλείδωσαν υψηλά κουπόνια κατά την περίοδο του ακριβού χρήματος, τα οποία αποδίδουν έως και σήμερα.

Οι εν λόγω επενδύσεις λειτούργησαν έτσι και σαν φυσικό hedging στη φάση μείωσης των επιτοκίων από την ΕΚΤ, περιορίζοντας την αναπόφευκτη υποχώρηση στο έντοκο καθαρό τους εισόδημα, λόγω της αρνητικής επίδρασης από τα δάνεια.

Τα νέα στοιχεία από τις τράπεζες

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, στο τέλος του α΄ εξαμήνου 2026 η αξία του χαρτοφυλακίου ομολόγων των 4 συστημικών ομίλων είχε διαμορφωθεί σε 95 δισ. ευρώ ευρώ περίπου.

Πρόκειται για επίπεδα αυξημένα κατά 11 δισ. ευρώ ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2025, ενώ η άνοδος σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2024 φτάνει τα 18 δισ. ευρώ ευρώ.

Σήμερα, το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο αντιπροσωπεύει το 25% του ενεργητικού τους, ενώ συμμετέχει στα καθαρά έσοδα από τόκους σε ποσοστό 33% έναντι 28% περίπου πριν 1,5 χρόνο.

Ειδικότερα, στο β΄ τρίμηνο του 2026, από τα 2,19 δισ. ευρώ ευρώ, τα 710 εκατ. ευρώ προέρχονταν από τους ομολογιακούς τίτλους που έχουν στα βιβλία τους οι τράπεζες.

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι το 82% του συνολικού χαρτοφυλακίου είναι ταξινομημένο στο αναπόσβεστο κόστος.

Άρα, οι διακυμάνσεις των τιμών δεν επηρεάζουν άμεσα τα αποτελέσματα ή τα ίδια κεφάλαια, καθώς οι τίτλοι διακρατούνται μέχρι τη λήξη τους και δεν πωλούνται.

Οι θέσεις ανά τράπεζα

Από τις παρουσιάσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων, προκύπτουν τα ακόλουθα:

Alpha Bank

Το χαρτοφυλάκιο ομολόγων ανήλθε σε 19,3 δισ. ευρώ από 17,7 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2025 και 17,4 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2024.

Αποτελείται από:

16,9 δισ. ευρώ ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού υψηλής ποιότητας

8 δισ. ευρώ ελληνικά κρατικά ομόλογα

10,3 δισ. ευρώ λοιπά ομόλογα επιλέξιμα από την ΕΚΤ

0,5 δισ. ευρώ έντοκα γραμμάτια

Τα 10,3 δισ. ευρώ των λοιπών επιλέξιμων τίτλων περιλαμβάνουν 6,3 δισ. ευρώ άλλα κρατικά ομόλογα, 1,2 δισ. ευρώ τίτλους υπερεθνικών οργανισμών, 1,4 δισ. ευρώ ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας άλλων εκδοτών και 1,4 δισ. ευρώ ομόλογα ελληνικών επιχειρήσεων.

Η συνεισφορά των ομολόγων στα καθαρά έσοδα από τόκους ήταν 29% στο β΄ τρίμηνο του 2026.

Eurobank

Οι επενδυτικοί τίτλοι ανήλθαν σε 29,1 δισ. ευρώ από 25,4 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025 και 22,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024.

Η τράπεζα καταγράφει τη μεγαλύτερη σε απόλυτους αριθμούς αύξηση στην αξία του εν λόγου χαρτοφυλακίου (+6,6 δισ. ευρώ).

Η σύνθεση ανά εκδότη τον Ιούνιο του 2026 ήταν η εξής:

35% κρατικά ομόλογα χωρών της ΕΕ

21% ελληνικά κρατικά ομόλογα

11% εταιρικά ομόλογα

8% χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

7% καλυμμένες ομολογίες

5% CLOs με διαβάθμιση ΑΑΑ

4% αμερικανικά κρατικά ομόλογα

4% λοιπά κρατικά ομόλογα

6% FVTPL, trading και τίτλοι συνδεδεμένοι με ασφαλιστικές συμβάσεις

Η συνεισφορά των ομολόγων στα καθαρά έσοδα από τόκους στο β΄ τρίμηνο του 2026 ανήλθε σε 36%.

Εθνική Τράπεζα

Το ομολογιακό χαρτοφυλάκιο της τράπεζας είχε αξία 24,5 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2026 έναντι 24,2 δισ. ευρώ τον περασμένο Μάρτιο και 20,1 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2025.

Η σύνθεσή του στο τέλος του β΄ τριμήνου 2026, ήταν η εξής:

16,8 δισ. ευρώ κρατικοί τίτλοι χωρών της ΕΕ και λοιποί τίτλοι

7,4 δισ. ευρώ ελληνικά κρατικά ομόλογα

0,3 δισ. ευρώ έντοκα γραμμάτια

Η συνεισφορά των παραπάνω τίτλων στο καθαρό έντοκο εισόδημα ανήλθε την ίδια περίοδο σε 32%.

Τράπεζα Πειραιώς

Το χαρτοφυλάκιο σταθερού εισοδήματος ανήλθε σε 21,2 δισ. ευρώ από 18,2 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025 και 16,4 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024.

Η σύνθεση ανά εκδότη είναι η εξής

-11,5 δισ. ευρώ ελληνικά κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια

-7,7 δισ. ευρώ κρατικοί τίτλοι άλλων ευρωπαϊκών χωρών

-2 δισ. ευρώ λοιποί τίτλοι, κυρίως εταιρικά ομόλογα

Τα έσοδα από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων ως ποσοστό των καθαρών εσόδων από τόκους ανήλθαν σε 32%.