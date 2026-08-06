GSI: Πώς οι Γάλλοι και ο ΑΔΜΗΕ τον έβαλαν στην πρίζα

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Μπήκε στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI). Πλέον οι γαλλικές εταιρείες Meridiam και Nexans πιάνουν δουλειά για την υλοποίηση του GSI.

Απομένει η Λευκωσία να τρέξει τις ρυθμιστικές εκκρεμότητες και την πληρωμή της συμμετοχής που της αντιστοιχεί, πράξεις οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες δεν πρόκειται να ακολουθήσουν. Ιδίως μετά την ενεργή γαλλική συμμετοχή τόσο σε επιχειρηματικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.

Το ενδιαφέρον της Meridiam για τον GSI και την Ελλάδα

Πίσω από τις χθεσινές συμφωνίες ανάμεσα σε Ελλάδα και Γαλλία υπάρχει ένα έντονο παρασκήνιο το οποίο χάρη στο γαλλικό κολοσσιαίο fund Meridiam, τη μεθοδικότητα του Μάνου Μανουσάκη, προέδρου και CEO του ΑΔΜΗΕ αλλά και την αποφασιστικότητα του προέδρου της Γαλλίας Μακρόν, έφερε τις υπογραφές και το καλώδιο στην πρίζα…

Το ενδιαφέρον για τον GSI της Meridiam χρονολογείται από το 2024. Οπότε και ο Μάνος Μανουσάκης βρίσκονταν σε συζητήσεις. Τα προβλήματα που ακολούθησαν με την κυπριακή αναβλητικότητα ανάγκασαν τους Γάλλους να φρενάρουν τις όποιες επενδυτικές κινήσεις.

H Meridiam να σημειωθεί ότι πάντα είχε στο επενδυτικό της ραντάρ την Ελλάδα και για το λόγο αυτό άλλωστε διεκδίκησε την Αττική Οδό αλλά ενδιαφέρον είχε και για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής.

Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα

Η επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν στην Αθήνα τον Απρίλιο ξεκλείδωσε το επενδυτικό ενδιαφέρον του fund Meridiam αλλά και κράτησε και πιο ζεστή τη Nexans, κατασκευάστρια του καλωδίου στο έργο του GSI.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Μάνος Μανουσάκης βρισκόταν παρασκηνιακά σε συζητήσεις με τον Thierry Deau, πρόεδρος και CEO της Meridiam και στη διάρκεια της επίσκεψης Μακρόν οι δύο επικεφαλής έδωσαν τα χέρια.

Η Meridiam, όπως αναφέρουν πηγές, έχει απευθείας επικοινωνία με τον Πρόεδρο Μακρόν και ο τελευταίος άναψε το πράσινο φως από την Αθήνα ώστε ΑΔΜΗΕ και Meridiam να τρέξουν τη συμφωνία ώστε το fund να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών του GSI.

Οι διαπραγματεύσεις Meridiam – ΑΔΜΗΕ

Η πολιτική στήριξη από την ελληνική και τη γαλλική κυβέρνηση έφεραν φυσικά και τη χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΤΕπ μετά την επίσκεψη Μακρον.

Οι δύο πλευρές ΑΔΜΗΕ και Meridiam έδεναν τη συμφωνία, η οποία επιταχύνθηκε ακόμη περισσότερο μετά και την επιτυχημένη ΑΜΚ του Διαχειριστή.

Τον Ιούλιο μπήκαν οι τελευταίες πινελιές και την περασμένη Παρασκευή υπήρξε συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μάνο Μανουσάκη όπου και επισφραγίστηκε και η πολιτική στήριξη της χώρας μας στις συμφωνίες.

Τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου του GSI είναι πλέον οι μελέτες και οι έρευνες βυθού που τρέχουν η συμμαχία Nexans – ΑΔΜΗΕ – GSI.

Το σχήμα στον GSI

Η Meridiam αποκτά το 66% του GSI και ο ΑΔΜΗΕ το 34%. Ο Διαχειριστής ωστόσο διατηρεί την τεχνική ηγεσία του σχήματος αλλά και τον πρώτο και τελευταίο λόγο σε θέματα εθνικής ασφάλειας και λειτουργίας του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου.

Τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου του GSI είναι πλέον οι μελέτες και οι έρευνες βυθού που τρέχουν η συμμαχία Nexans – ΑΔΜΗΕ – GSI.

Απομένουν, όπως προαναφέρθηκε, οι ρυθμιστικές κινήσεις της Λευκωσίας για να τρέξουν τα παραπάνω.

Η εμπλοκή της Γαλλίας έρχεται να επικυρώσει τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου με τα κεφάλαια των 1,9 δισ. ευρώ να έχουν εξασφαλιστεί από τη μεριά της Ε.Ε. και της ΕΤΕπ, ενώ η ανάμιξη του κολοσσιαίου fund Meridiam αποτελεί υψίστης σημασίας επενδυτική κίνηση για την υλοποίηση του GSI.