«Ενεργειακό» boost στο ΧΑ, αλλάζει τα δεδομένα ο ΑΔΜΗΕ, ο μετριοπαθής Σιάμισιης, ανοιχτή γραμμή με Αφρική για Coca Cola, παίρνουν ζημιές οι shorts στη Metlen

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Η τρίτη «κόκκινη» στις τελευταίες 13 συνεδριάσεις. Αυτό είναι το σερί που μετρά το Euronext Athens στην καρδιά του καλοκαιριού και μάλλον έχει «κόψει» πολλές άδειες επαγγελματιών.

Διότι, τι άλλο να ζητήσεις από μια αγορά που βλέπει συμφωνίες, κέρδη και σχέδια να αποτελούν τα καύσιμα, ώστε να κλείσει με αποφασιστικότητα την «Οδύσσεια» (για να είμαστε και επίκαιροι!), της κρίσης.

Σε διαδικασία αφομοίωσης πλέον η αγορά το τελευταίο διήμερο, αλλά ουχί με τζίρους που να παραπέμπουν σε θερινή ραστώνη, όπως συνήθιζαν οι «τίτλοι» παλαιότερα.

Η χρονιά της ενέργειας

Βέβαια, δύσκολα κανείς να διαφωνήσει ότι τα προηγούμενα χρόνια ο τραπεζικός κλάδος ήταν αυτός που οδηγούσε την αγορά.

Όπως δύσκολα θα διαφωνήσει ότι έχουμε μπει στη χρονιά (ή χρονιές) που ο ενεργειακός κλάδος θα είναι αυτός που θα δίνει τον τόνο στο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Και όχι άδικα άλλωστε, αφού τα deals, οι επενδύσεις και τα σχέδια προμηνύουν μια μεγάλη αλλαγή.

Ελλάς… Γαλλία…

Τελευταίο παράδειγμα οι υπογραφές σε μία συμφωνία με σαφές γεωπολιτικό αποτύπωμα.

Η είσοδος της γαλλικής Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector δεν προσθέτει μόνο νέα κεφάλαια στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, αλλά και μια ισχυρή ευρωπαϊκή «σφραγίδα» που αναμένεται να ενισχύσει την αξιοπιστία και την προοπτική υλοποίησής του.

Για τον ΑΔΜΗΕ, η συμφωνία αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης σε ένα έργο που έχει αποκτήσει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, ενώ έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης του Διαχειριστή.

Επιτάχυνση

Να θυμίσω εδώ ότι ο ΑΔΜΗΕ παραμένει βασικός εταίρος, διατηρώντας την τεχνική ευθύνη και τα δικαιώματα καταστατικής μειοψηφίας, ενώ η Meridiam αναλαμβάνει να ενισχύσει τη χρηματοδότηση και την εκτέλεση του έργου, αξιοποιώντας την εμπειρία της σε μεγάλα ευρωπαϊκά projects υποδομών.

Παράλληλα, η στρατηγική συμφωνία με τη Nexans δείχνει ότι η επόμενη ημέρα δεν αφορά μόνο τη μετοχική σύνθεση, αλλά και την επιτάχυνση των εργασιών, με πρώτο μεγάλο ορόσημο την ολοκλήρωση των θαλάσσιων ερευνών.

Μετά από πολλές καθυστερήσεις… και αυτό το project αποκτά πλέον πιο στέρεες βάσεις για να προχωρήσει.

HelleniQ Energy: Το πετρέλαιο «γεμίζει» τα ταμεία

Στο μεταξύ, η εκτόξευση της κερδοφορίας της HelleniQ Energy μόνο τυχαία δεν θεωρείται, φυσικά.

Τα καθαρά της κέρδη ανήλθαν στα 393 εκατ. ευρώ από 128 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ οι πωλήσεις άγγιξαν τα 7 δισ. ευρώ.

Και όπως μεταφέρουν στη στήλη αναλυτές του κλάδου, οι επιδόσεις των ελληνικών διυλιστηρίων μόνο βραχύβιες δεν θα είναι. Αν και ο επικεφαλής του ομίλου, Ανδρέας Σιάμισιης, περιορίστηκε στο να πει ότι η εικόνα της αγοράς θα είναι ακόμη ισχυρότερη κατά το τρίτο τρίμηνο.

Μετριοπαθής η τοποθέτησή του, διότι δεν είναι μόνο ότι οι υψηλές τιμές του Brent, σε συνδυασμό με τις περιορισμένες διελεύσεις από το Στενό του Ορμούζ, που έχουν ενισχύσει σημαντικά τα περιθώρια κέρδους των ενεργειακών ομίλων.

Αλλά και το ότι οι «ζημιές» που έχουν γίνει σε διυλιστήρια της Μέσης Ανατολής δεν αποκαθίστανται εύκολα.

Όπερ σημαίνει ότι οι συνθήκες δεν πρόκειται να αλλάξουν την επόμενη διετία, ακόμη και αν οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή αποκλιμακωθούν.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε και ότι οι διεθνείς «πετρελαϊκοί γίγαντες» εμφανίζουν εντυπωσιακές επιδόσεις, με τη Saudi Aramco, την ExxonMobil, τη Chevron και τη Shell να ανακοινώνουν εκρηκτική αύξηση κερδών.

Επιβεβαίωση των στόχων

Η ΔΕΗ δεν επιφύλαξε εκπλήξεις ως προς τις οικονομικές της εκτιμήσεις, επιβεβαιώνοντας τον στόχο για προσαρμοσμένο EBITDA 2,4 δισ. ευρώ, καθαρά κέρδη 700 εκατ. ευρώ και μέρισμα 0,80 ευρώ ανά μετοχή για το 2026.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται κυρίως στο επενδυτικό μέτωπο.

Μετά την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου, η διοίκηση περνά στη φάση υλοποίησης του νέου επενδυτικού προγράμματος έως το 2030, ενώ οι εξαγορές που ολοκληρώνονται ανεβάζουν την εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ στα 7,8 GW.

Παράλληλα, η είσοδος στην Πολωνία και την Ουγγαρία επιβεβαιώνει ότι η γεωγραφική επέκταση στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη αποτελεί πλέον βασικό πυλώνα της στρατηγικής του ομίλου.

Φυσικά η αγορά περιμένει νεότερα σχετικά με το μεγάλο έργο data center της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία, για το οποίο ο CEO, G. Στάσσης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στην ενημέρωση των αναλυτών, επιβεβαίωσε ότι οι συζητήσεις με κορυφαίους διεθνείς hyperscalers βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Coca-Cola HBC: Αναβάθμιση με… αστερίσκους

Δυνατή κίνηση, χτες, από τη μετοχή της Coca Cola HBC, που προσέγγισε και πάλι τα 60 ευρώ, μετά το ισχυρό πρώτο εξάμηνο που ανακοίνωσε.

Η διοίκησή της μάλιστα ανέβασε και τον πήχη για το σύνολο της χρονιάς, τοποθετώντας την οργανική αύξηση των λειτουργικών της κερδών στο 8%-10%, μετά τη διψήφια ενίσχυση που κατέγραψε στο πρώτο μισό του 2026 και τη σημαντική άνοδο των εσόδων.

Ωστόσο, στη χθεσινή ενημέρωση των αναλυτών το μήνυμα δεν ήταν πανηγυρικό.

Ο Ζόραν Μπογκντάνοβιτς επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, επισημαίνοντας ότι απομένουν ακόμη πέντε μήνες μέχρι το τέλος της χρήσης και ότι το δεύτερο εξάμηνο δύσκολα θα έχει τους ίδιους «ευνοϊκούς ανέμους».

Το αυξημένο ενεργειακό κόστος, οι λιγότερες ημέρες πωλήσεων στο τελευταίο τρίμηνο και η αβεβαιότητα σε ορισμένες αγορές παραμένουν παράγοντες που δεν επιτρέπουν εφησυχασμό.

Το βλέμμα στην Αφρική

Η διοίκηση αποκάλυψε επίσης ότι έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για την επόμενη ημέρα της εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa.

Ανώτατα στελέχη του ομίλου έχουν πραγματοποιήσει σειρά επισκέψεων στη Νότια Αφρική, την Τανζανία και την Αιθιοπία, δείχνοντας ότι, παρά τις εκκρεμότητες της συναλλαγής, ο σχεδιασμός για την ενσωμάτωση της νέας δραστηριότητας βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Metlen: Τα shorts κάνουν ένα βήμα πίσω

Το βλέμμα φυσικά σήμερα στη Metlen, η οποία και ανακοινώνει τα δικά της αποτελέσματα.

Η αγορά τρέφει προσδοκίες, και όχι άδικα. Η διοίκηση το έχει πει τους τελευταίους μήνες σε όλους τους τόνους ότι η αδυναμία του 2025 έχει ξεπεραστεί.

Τώρα γιατί επέμεναν μερικά κεφάλαια να διατηρούν ανοιχτές θέσεις ποντάροντας σε νέα βουτιά της μετοχής… απορίας άξιον.

Λάθη, φυσικά, γίνονται στην αγορά, και καλό είναι να τα αναγνωρίζει κανείς σχετικά με μικρό κόστος.

Όπως για παράδειγμα το Marshall Wace που περιόρισε τη short θέση του στο 0,49593% από 0,59546%, λίγο πριν από τις ανακοινώσεις του ομίλου.

Metlen – short… σημειώσατε «1», για την ώρα.

Η σημαντική ανάκαμψη της μετοχής το τελευταίο διάστημα έχει ήδη αυξήσει την πίεση πάντως στους «ανοιχτούς».

Ειδικά μετά την επιτάχυνση των κινήσεων της διοίκησης στο μέτωπο της αξιοποίησης του Γαλλίου.

Το οποίο, όπως, σχολίασε πηγή της στήλης, δεν έχει αποτιμηθεί από την αγορά η δυναμική του.

Αλλαγή των δεδομένων

Προφανώς και η καινοτομία είναι game changer για πολλές εισηγμένες, κάτι που ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος το αντιλαμβάνεται πλήρως.

Μετά τη συνάντησή του με τη διοίκηση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), αποφασίστηκε η ένταξη του προγραμματισμού του Ιδρύματος στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση για την περίοδο 2026-2030.

Η στόχευση δεν περιορίζεται μόνο στη χρηματοδότηση της ερευνητικής δραστηριότητας. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός εθνικού ψηφιακού αποθετηρίου για την καλύτερη αξιοποίηση και διάχυση της παραγόμενης γνώσης, αλλά και την ανάπτυξη κέντρων αριστείας και καινοτομίας που θα λειτουργήσουν ως γέφυρα μεταξύ έρευνας και αγοράς.

Στο υπουργείο εκτιμούν ότι η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να συμβάλει ώστε περισσότερα ερευνητικά αποτελέσματα να μετατραπούν σε προϊόντα και υπηρεσίες με πραγματικό οικονομικό αποτύπωμα.