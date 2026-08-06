ΜΕΒΓΑΛ: Πώς θα δημιουργήσει αξία το 2026 – Εξωστρέφεια, επενδύσεις και το στοίχημα του γιαουρτιού

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Με έναυσμα τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα του 2025 και έχοντας ως πάτημα την αυξημένη ζήτηση για ποιοτικά γαλακτοκομικά στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, η ΜΕΒΓΑΛ επικεντρώνεται για τη χρήση του 2026 στην ενίσχυση των εξαγωγών της, με προμετωπίδα το ελληνικό γιαούρτι και τη φέτα.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η στρατηγική του ομίλου αναμένεται να εστιάσει στην ενίσχυση των επενδύσεων σε καινοτόμα και ποιοτικά προϊόντα αλλά και στη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Ειδικότερα, η ΜΕΒΓΑΛ θεωρεί καίριας σημασίας τη διείσδυση σε νέες αγορές και σε κανάλια διανομής. Μάλιστα, εκτιμάται ότι η πορεία των εξαγωγών θα παραμείνει θετική.

Για τον λόγο αυτό, ο όμιλος, στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού του σχεδιασμού, θα συνεχίσει τις ενέργειες περαιτέρω ενδυνάμωσης της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές.

Σημειώνεται ότι τον Μάρτιο του 2026 η ΜΕΒΓΑΛ υπέβαλε αιτήσεις για το επενδυτικό σχέδιο «MEVGAL Dairy Future: Νέα Πρότυπη Εγκατάσταση Γιαουρτιού», τόσο στο πλαίσιο του Ν. 4864/2021 για τον χαρακτηρισμό του ως Εμβληματική Επένδυση Στρατηγικής Σημασίας, όσο και στο πλαίσιο χρηματοδότησής του μέσω δανείου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Τον Μάιο του 2026 ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο του ΤΑΑ και υπεγράφη η σχετική δανειακή σύμβαση.

ΜΕΒΓΑΛ: Αισιοδοξία για τον κλάδο

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, οι προοπτικές του γαλακτοβιομηχανικού κλάδου στην Ελλάδα για το τρέχον έτος διαγράφονται συγκρατημένα θετικές. Συγκεκριμένα, ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς σε αξία εκτιμάται ότι θα κινηθεί μεταξύ 3% και 5%.

Προϋπόθεση βέβαια για την εκτίμηση αυτή είναι ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί και θα αποκλιμακωθεί το κόστος ενέργειας και πρώτων υλών.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο η εταιρεία αναμένει αύξηση ζήτησης βασικών καταναλωτικών αγαθών, ενώ στον κλάδο των γαλακτοκομικών η κατανάλωση εκτιμάται ότι θα παραμείνει σε γενικές γραμμές σταθερή σε όγκο.

Για τη ΜΕΒΓΑΛ η ανάπτυξη θα προέλθει κυρίως από προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, λειτουργικά γαλακτοκομικά και από την περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων.

Το στοίχημα των private label

Από τη σκακιέρα των γαλακτοκομικών δεν λείπουν φυσικά τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία κερδίζουν σταθερά έδαφος στις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Όπως αναφέρει η εταιρεία στις οικονομικές της καταστάσεις, το 2026 αναμένεται να συνεχιστούν οι πιέσεις από τα private label προϊόντα, καθότι εξακολουθούν να διατηρούν σημαντικό μερίδιο αγοράς. Η συνθήκη αυτή πρόκεται να εντείνει έτι περαιτέρω τον ανταγωνισμό, τονίζει η διοίκηση.

Το «αγκάθι» της γεωπολιτικής

Όπως αναφέρει η ΜΕΒΓΑΛ, οι γεωπολιτικές εντάσεις, ιδίως ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας αλλά και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, διατηρούν αυξημένη τη μεταβλητότητα στις τιμές ενέργειας και στις ζωοτροφές, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται το κόστος παραγωγής.

Επιπλέον, ενδεχόμενες εμπορικές πολιτικές προστατευτισμού, όπως η επιβολή δασμών ή άλλων περιορισμών, θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις εξαγωγικές επιδόσεις του κλάδου γαλακτοκομικών –και της εταιρείας ειδικότερα– σε βασικές αγορές του εξωτερικού.

Ένας άλλος παράγοντας αβεβαιότητας, που σημειώνει η διοίκηση, είναι οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες και το αυξημένο μεταφορικό κόστος.

Έπειτα, οι διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες δύνανται να επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.