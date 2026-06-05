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Ασιατικά χρηματιστήρια: Βουτιά στις αγορές υπό το βάρος των τεχνολογικών μετοχών

Το αρνητικό κλίμα ενδέχεται να ενταθεί περαιτέρω για τον τεχνολογικό κλάδο της χώρας

Ασία 05.06.2026, 10:04
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Ασιατικά χρηματιστήρια: Βουτιά στις αγορές υπό το βάρος των τεχνολογικών μετοχών
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Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν σήμερα οι ασιατικές αγορές, με τη Νότια Κορέα να βρίσκεται στο επίκεντρο των πιέσεων, καθώς η πτώση των τεχνολογικών μετοχών στη Wall Street «μεταφέρθηκε» και στην άλλη όχθη του Ειρηνικού.

Ο βασικός δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά 5,01%, καταγράφοντας τις μεγαλύτερες απώλειες στην περιοχή. Σημαντικές πιέσεις δέχθηκαν οι τεχνολογικοί κολοσσοί Samsung Electronics και SK Hynix, με τις μετοχές τους να υποχωρούν κατά 4,34% και 7,57% αντίστοιχα. Παράλληλα, ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε πτώση 4,14%.

Το αρνητικό κλίμα ενδέχεται να ενταθεί περαιτέρω για τον τεχνολογικό κλάδο της χώρας, καθώς ο υπουργός Εργασίας της Νότιας Κορέας κάλεσε τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας να μοιραστούν μεγαλύτερο μέρος των κερδών που προκύπτουν από την έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και της αγοράς ημιαγωγών με τους εργαζόμενους και τους προμηθευτές τους. Όπως τόνισε, τα ιστορικά υψηλά κέρδη του κλάδου ενδέχεται να διευρύνουν περαιτέρω τις εισοδηματικές ανισότητες.

Απώλειες σημειώθηκαν και στις υπόλοιπες μεγάλες αγορές της περιοχής. Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 1,53%, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 κατέγραψε πτώση 0,61%.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng κινήθηκε χαμηλότερα κατά 0,81%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 σημείωσε οριακή υποχώρηση. Αντίθετα, οι αγορές της Ινδίας εμφάνισαν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, με τον Nifty 50 να κινείται ελαφρώς ανοδικά και τον Sensex να ενισχύεται κατά 0,23%.

Στο μεταξύ, ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις του για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη το 2026, επικαλούμενος τις επιπτώσεις της πετρελαϊκής κρίσης που έχει προκαλέσει ο πόλεμος μεταξύ των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ιράν.

Στη νεότερη έκθεση Global Economic Outlook, η Fitch μείωσε την πρόβλεψη για την παγκόσμια ανάπτυξη κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες, στο 2,4%, σε σύγκριση με την εκτίμηση του Μαρτίου.

Παράλληλα, αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις για την οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ και της Ευρωζώνης στο 1,9% και 0,9% αντίστοιχα, μειωμένες κατά 0,3 και 0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις.

Αντίθετα, η πρόβλεψη για την ανάπτυξη της Κίνα αναβαθμίστηκε κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες, στο 4,6%, καθώς τα οικονομικά στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026 ξεπέρασαν τις προσδοκίες και οι κινεζικές εξαγωγές επέδειξαν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα.

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