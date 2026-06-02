Ασιατικά χρηματιστήρια: «Μπέρδεψε» τις αγορές ο Τραμπ

Πτωτικά κινήθηκαν σήμερα οι αγορές της Ασίας, με τους επενδυτές να μειώνουν την έκθεση λόγω αυξημένου γεωπολιτικού ρίσκου και αβεβαιότητας γύρω από τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 1,32%, ενώ ο Topix σημείωσε πτώση 1,14%. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi έχασε 1,92%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κατέγραψε απώλειες 3,13%.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,71%.

Αντίθετα, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε κατά 0,13%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 κατέγραψε άνοδο 0,1%.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποβάθμισε τη Δευτέρα το ενδεχόμενο κατάρρευσης των ειρηνευτικών συνομιλιών με το Ιράν, δηλώνοντας στο CNBC, ότι… Δεν τον νοιάζει αν τελείωσαν.

«Πραγματικά δεν με νοιάζει. Δεν θα μπορούσα να ενδιαφέρομαι λιγότερο», ανέφερε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη στο CNBC, προσθέτοντας ότι οι παρατεταμένες διαπραγματεύσεις «έχουν αρχίσει να γίνονται πολύ βαρετές».

Οι δηλώσεις του ήρθαν ως απάντηση σε ερώτηση σχετικά με δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι Ιρανοί διαπραγματευτές εξετάζουν το ενδεχόμενο να διακόψουν τις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον και να προχωρήσουν σε «πλήρη αποκλεισμό» των Στενών του Ορμούζ, ως αντίδραση στη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στον Λίβανο κατά της φιλοϊρανικής οργάνωσης Hezbollah.

Ερωτηθείς εάν Ιρανοί αξιωματούχοι τον είχαν ενημερώσει ότι δεν προτίθενται να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, δεν το έχουν κάνει».

Στο μεταξύ, ο ετήσιος πληθωρισμός στη Νότια Κορέα διαμορφώθηκε στο 3,1% τον Μάιο, ελαφρώς υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από τις στατιστικές αρχές της χώρας.

Το ποσοστό ήταν αυξημένο σε σχέση με το 2,6% του προηγούμενου μήνα. Σε μηνιαία βάση, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε κατά 0,5%, παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο με τον Απρίλιο.