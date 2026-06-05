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Αλιεία: Η βιωσιμότητα βελτιώνεται, αλλά οι προκλήσεις παραμένουν στην ΕΕ

Τι αναφέρει η Κομισιόν για την βιώσιμη αλιεία - Η πορεία για το 2027

AGRO 05.06.2026, 15:41
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Αλιεία: Η βιωσιμότητα βελτιώνεται, αλλά οι προκλήσεις παραμένουν στην ΕΕ
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Η αλιεία στην ΕΕ συνεχίζει τη μακροπρόθεσμη πρόοδό της προς τη βιωσιμότητα. Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρές προκλήσεις για ορισμένα αποθέματα. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια ανακοίνωσή της σχετικά με την κατάσταση στην ΕΕ, αποτιμώντας την πρόοδο προς τη βιώσιμη αλιεία και καθορίζοντας την πορεία για τον επερχόμενο κύκλο αλιευτικών δυνατοτήτων για το 2027.

Σύμφωνα με αυτή ο αριθμός και το μέγεθος των ιχθυαποθεμάτων μειώνεται στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό, ενώ βασικά εμπορικά αποθέματα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη Βαλτική και τη Δυτική Μεσόγειο. Η αλιεία – πέρα από άλλους παράγοντες – παραμένει βασικός συντελεστής στην κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων. Ως εκ τούτου, όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν για τη βελτίωση της βιωσιμότητας των αποθεμάτων.

Ο στόλος της ΕΕ περιλαμβάνει πλέον 69.000 σκάφη, απασχολώντας περισσότερους από 155.200 ανθρώπους στις παράκτιες κοινότητες της Ευρώπης

Ο στόλος της ΕΕ περιλαμβάνει πλέον 69.000 σκάφη, απασχολώντας περισσότερους από 155.200 ανθρώπους στις παράκτιες κοινότητες της Ευρώπης. Η ικανότητα του στόλου για την αλίευση ψαριών συνέχισε να μειώνεται το 2025, αντανακλώντας μια διαρθρωτική προσαρμογή προς μια καλύτερη ισορροπία με τις διαθέσιμες αλιευτικές δυνατότητες.

«Ένας στόλος με καλύτερη ισορροπία συμβάλλει στη δική του αποδοτικότητα, κερδοφορία και ανταγωνιστικότητα, γεγονός που τελικά θα βοηθήσει στην προσέλκυση της επόμενης γενιάς αλιέων», αναφέρεται.

Υποστήριξη των αλιέων με χρηματοδότηση της ΕΕ

Σε απάντηση στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία προκάλεσε απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων, η ΕΕ ενεργοποίησε τον μηχανισμό κρίσης του ΕΤΘΑΥ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας) για δεύτερη φορά.

Η απόφαση αυτή αποδέσμευσε 760 εκατομμύρια ευρώ σε άμεσες αποζημιώσεις για τους πληγέντες αλιείς και τους φορείς εκμετάλλευσης υδατοκαλλιέργειας μέσω των εθνικών προγραμμάτων ΕΤΘΑΥ των κρατών μελών.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν εάν θα προσφέρουν αυτή τη στήριξη και είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση και την παροχή της αποζημίωσης απευθείας στους φορείς εκμετάλλευσης.

Για την παροχή ευρύτερης στήριξης, η Επιτροπή εξέδωσε επίσης το Προσωρινό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων για την Κρίση στη Μέση Ανατολή (METSAF) στις 29 Απριλίου 2026, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να χορηγούν κρατικές ενισχύσεις σε εταιρείες των τομέων της αλιείας, της γεωργίας και των μεταφορών που επλήγησαν από την εκτίναξη των τιμών των καυσίμων. Τα κράτη μέλη μπορούν να καλύψουν έως και το 70% του πρόσθετου κόστους καυσίμων που προέκυψε από τις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Η ΕΕ έχει πλέον αντιμετωπίσει δύο σοβαρές κρίσεις καυσίμων μέσα σε τέσσερα χρόνια. Η βιώσιμη απάντηση είναι η επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης των αλιευτικών στόλων της ΕΕ. Η μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η οικοδόμηση της απαραίτητης ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση μελλοντικών κλυδωνισμών είναι εξίσου κρίσιμης σημασίας με τη διατήρηση των αποθεμάτων.

Η Επιτροπή αναπτύσσει το «Όραμα 2040 για την Αλιεία και την Υδατοκαλλιέργεια» – το οποίο αναμένεται να εγκριθεί τον Σεπτέμβριο, καθορίζοντας μια μακροπρόθεσμη στρατηγική στην οποία οι περιβαλλοντικοί και οικονομικοί στόχοι επιδιώκονται από κοινού. Η στρατηγική αυτή θα στηρίξει τα σταθερά εισοδήματα και την κερδοφορία και θα ενισχύσει τον εφοδιασμό τροφίμων της ΕΕ, διασφαλίζοντας τα μέσα διαβίωσης των παράκτιων κοινοτήτων.

Η ενισχυμένη κοινωνικοοικονομική απόδοση θα επέτρεπε στον τομέα να επενδύσει σε σύγχρονα σκάφη και υποδομές, να βελτιώσει τα εργασιακά πρότυπα, να προσελκύσει την επόμενη γενιά αλιέων και παραγωγών υδατοκαλλιέργειας και να προχωρήσει τη μετάβασή του προς την καινοτομία και τον χαμηλότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Τι ακολουθεί

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, των Γνωμοδοτικών Συμβουλίων, της αλιευτικής βιομηχανίας, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των ενδιαφερόμενων πολιτών, ενθαρρύνονται να μοιραστούν τις απόψεις τους για την παρούσα κατάσταση και τις μελλοντικές κατευθύνσεις των αλιευτικών δυνατοτήτων για το 2027 έως τις 31 Αυγούστου.

Μετά τη δημόσια διαβούλευση και βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων που θα παράσχει το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ICES), καθώς και της οικονομικής ανάλυσης και των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας (ΕΤΟΕΑ/STECF), η Επιτροπή θα παρουσιάσει τις τρεις προτάσεις της για τις αλιευτικές δυνατότητες του 2027: στον Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα, στη Βαλτική Θάλασσα, καθώς και στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα.

Στη συνέχεια, το Συμβούλιο θα συζητήσει τις προτάσεις της Επιτροπής προκειμένου να καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα για το 2027 κατά τις συνεδριάσεις του τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους.

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