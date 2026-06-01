Αλιεία – υδατοκαλλιέργεια: Αντίστροφη μέτρηση για πρόγραμμα μεταποίησης προϊόντων

Εκπνέει στις 4 Ιουνίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για ένταξη επιχειρήσεων στο πρόγραμμα «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 26 εκατ. ευρώ.

Ποιες επενδύσεις στηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος για την αλιεία – υδατοκαλλιέργεια

Μέσω του προγράμματος στηρίζονται επενδύσεις για την ίδρυση νέων και την επέκταση/εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης, εμπορίας και μεταφοράς, εστιάζοντας στη δημιουργία και ανάπτυξη νέων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία, διαδικασιών, συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης της παραγωγής.

Επίσης, επενδύσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, τη μείωση του λειτουργικού κόστους, τη μετάβαση σε μοντέλα κυκλικής οικονομίας, την απόδοση προστιθέμενης αξίας και την προώθηση προϊόντων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, καθώς και υποπροϊόντων, κ.λπ., αλλά και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ενίσχυση της βιωσιμότητας, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου​.

Πού απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές οργανώσεις αυτών), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, έχουν την ευθύνη υλοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης και που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της.

​Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών, καθώς και επιχειρήσεων μεγέθους μεγαλύτερου της κατηγορίας Μμ​Ε.​

Τι χρηματοδοτείται

Μεταξύ άλλων χρηματοδοτούνται αγορά οικοπέδου, κτίρια και περιβάλλων χώρος, δαπάνες για την παραγωγή ΑΠΕ, συστήματα ασφαλείας, προμήθεια συστημάτων αυτοματοποίησης παραγωγής, μεταφορικά μέσα, εξοπλισμός για την επεξεργασία και μεταποίηση υποπροϊόντων κ.α.

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων – Πράξεων, ορίζεται το ποσό των 200.000 ευρώ και πρέπει να τηρείται σε όλα τα στάδια, ήτοι : υποβολή, ένταξη, υλοποίηση, πληρωμή.

Οποιαδήποτε επενδυτική πρόταση/Πράξη με χαμηλότερο προϋπολογισμό από το εν λόγω ποσό, θα απορρίπτεται ή θα απεντάσσεται.

Πράξεις με προϋπολογισμό κάτω των 200.000 ευρώ που αφορούν στη μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας δύνανται να υλοποιούνται μέσω των τοπικών στρατηγικών αλιείας (ΤΑΠΤΟΚ-CLLD),

Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων/Πράξεων ορίζεται το ποσό των 6.000.000 ευρώ. Στην περίπτωση που η επενδυτική πρόταση/Πράξη έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο του ορίου αυτού, το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση της Πράξης