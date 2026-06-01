Αλιεία – υδατοκαλλιέργεια: Αντίστροφη μέτρηση για πρόγραμμα μεταποίησης προϊόντων

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα για τη μεταποίηση προϊόντων σε αλιεία και υδατοκαλλιέργεια - Τι χρηματοδοτείται

AGRO 01.06.2026, 18:14
Σχολιάστε
Αλιεία – υδατοκαλλιέργεια: Αντίστροφη μέτρηση για πρόγραμμα μεταποίησης προϊόντων
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Εκπνέει στις 4 Ιουνίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για ένταξη επιχειρήσεων στο πρόγραμμα «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 26 εκατ. ευρώ.

Ποιες επενδύσεις στηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος για την αλιεία – υδατοκαλλιέργεια

Μέσω του προγράμματος στηρίζονται επενδύσεις για την ίδρυση νέων και την επέκταση/εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης, εμπορίας και μεταφοράς, εστιάζοντας στη δημιουργία και ανάπτυξη νέων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία, διαδικασιών, συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης της παραγωγής.

Επίσης, επενδύσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, τη μείωση του λειτουργικού κόστους, τη μετάβαση σε μοντέλα κυκλικής οικονομίας, την απόδοση προστιθέμενης αξίας και την προώθηση προϊόντων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, καθώς και υποπροϊόντων, κ.λπ., αλλά και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ενίσχυση της βιωσιμότητας, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου​.

Πού απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές οργανώσεις αυτών), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, έχουν την ευθύνη υλοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης και που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της.

​Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών, καθώς και επιχειρήσεων μεγέθους μεγαλύτερου της κατηγορίας Μμ​Ε.​

Τι χρηματοδοτείται

Μεταξύ άλλων χρηματοδοτούνται αγορά οικοπέδου, κτίρια και περιβάλλων χώρος, δαπάνες για την παραγωγή ΑΠΕ, συστήματα ασφαλείας, προμήθεια συστημάτων αυτοματοποίησης παραγωγής, μεταφορικά μέσα, εξοπλισμός για την επεξεργασία και μεταποίηση υποπροϊόντων κ.α.

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων – Πράξεων, ορίζεται το ποσό των 200.000 ευρώ και πρέπει να τηρείται σε όλα τα στάδια, ήτοι : υποβολή, ένταξη, υλοποίηση, πληρωμή.

Οποιαδήποτε επενδυτική πρόταση/Πράξη με χαμηλότερο προϋπολογισμό από το εν λόγω ποσό, θα απορρίπτεται ή θα απεντάσσεται.
Πράξεις με προϋπολογισμό κάτω των 200.000 ευρώ που αφορούν στη μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας δύνανται να υλοποιούνται μέσω των τοπικών στρατηγικών αλιείας (ΤΑΠΤΟΚ-CLLD),

Ως μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων/Πράξεων ορίζεται το ποσό των 6.000.000 ευρώ. Στην περίπτωση που η επενδυτική πρόταση/Πράξη έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο του ορίου αυτού, το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση της Πράξης

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Αλιεία – υδατοκαλλιέργεια: Αντίστροφη μέτρηση για πρόγραμμα μεταποίησης προϊόντων
AGRO

Αντίστροφή μέτρηση για πρόγραμμα μεταποίησης 26 εκατ. ευρώ
Wall Street: H Nvidia οδηγεί την άνοδο του Nasdaq – Στο επίκεντρο η Fed και τα στοιχεία απασχόλησης
Markets

Μικτά πρόσημα στη Wall Street, ξεχωρίζει η Nvidia
Posidonia 2026: The World’s Shipping Industry Meets in Athens
English Edition

Posidonia 2026: The World’s Shipping Industry Meets in Athens
Γαλλία: Ξένες επενδύσεις 93 δισ.ευρώ ανακοινώθηκαν στη σύνοδο «Choose France»
World

Επενδυτικά σχέδια 93 δισ. ευρω υποδέχεται η Γαλλία
ΜμΕ: Γραφειοκρατικός λαβύρινθος για όσες αναζητούν εργαζομένους εκτός ΕΕ
World

Οι ΜμΕ ζητούν προσωπικό, η γραφειοκρατία λέει «όχι»
Deutsche Bank: «Χάλκινο» για το ελληνικό Xρηματιστήριο τον Μάιο με άνοδο 8,4%
Xρηματιστήριο Αθηνών

Deutsche Bank: «Χάλκινο» για το ελληνικό XA τον Μάιο με άνοδο 8,4% [γραφήματα]

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων και τα deals που αλλάζουν την εικόνα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων και τα deals που αλλάζουν το ΧΑ

Ένα πυκνό και άκρως ενδιαφέρον 12μηνο έχει αρχίσει για το Χρηματιστήριο Αθηνών που θα κορυφωθεί με την ένταξή του στις ανεπτυγμένες αγορές τον Μάιο του 2027

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αριστοφάνης Στεφάτος: Παράθυρο για νέες παραχωρήσεις blocks
Συνεντεύξεις

Στεφάτος: Παράθυρο για νέες παραχωρήσεις blocks

Ο Αριστοφάνης Στεφάτος CEO της ΕΔΕΥΕΠ μιλά στο Βήμα για τις επόμενες κινήσεις στις έρευνες υδρογονανθράκων

Χρήστος Κολώνας
New Yorker, Lululemon, Jimmy Choo: Οι πολυαναμενόμενες αφίξεις στην Αθήνα
Business

New Yorker, Lululemon, Jimmy Choo: Τι φέρνουν στην Αθήνα

Openings όπως των New Yorker, Lululemon και Jimmy Choo, γέμισαν με συγκρατημένη αισιοδοξία το λιανεμπόριο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο
Ηλεκτρισμός

ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο

Η ΔΕΗ παρά την αβεβαιότητα των διεθνών αγορών ενέργειας κρατά αμετάβλητα τα κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος

Χρήστος Κολώνας
Ασφαλιστικές εισφορές: Μείωση από 0,5% έως 1% στο πακέτο της ΔΕΘ
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Έρχεται νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών - Ποιους αφορά

Νέα μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές ετοιμάζει η κυβέρνηση - Το ζήτημα «άνοιξε» πρόσφατα και η Τράπεζα της Ελλάδος

Κώστας Παπαδής
ΔΕΘ: Τι θα περιλαμβάνει το καλάθι – Στεγαστικό, εισφορές και 13ος μισθός
Economy

Πώς θα γεμίσει το καλάθι της ΔΕΘ - Κερδισμένοι και χαμένοι

Το παρασκήνιο για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ - Πώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα αλλάζει τους σχεδιασμούς 

Αλέξανδρος Κλώσσας
Τρόφιμα – Ποτά: Γιατί ο κλάδος ποντάρει στο καλοκαίρι – Το στρατηγικό πλάνο των εταιρειών
Business

Τρόφιμα - Ποτά: Ποιες εταιρείες ποντάρουν στο τουριστικό προϊόν

Με στόχο την αύξηση του τζίρου και τα εσόδων ο κλάδος τροφίμων και ποτών επενδύει στις ισχυρές προοπτικές του τουριστικού προϊόντος

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Υπερπλούσιοι: Σε ποιες ευρωπαϊκές χώρες κερδίζουν τα περισσότερα
World

Σε ποιες χώρες οι κροίσοι κερδίζουν τα περισσότερα

Το πλουσιότερο 0,1% του πληθυσμού στην Ευρώπη λαμβάνει περίπου το 4,5% του συνολικού εισοδήματος, αλλά το ποσοστό του παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις από χώρα σε χώρα

Δημήτρης Σταμούλης
Περισσότερα από AGRO
Αλιεία – υδατοκαλλιέργεια: Αντίστροφη μέτρηση για πρόγραμμα μεταποίησης προϊόντων
AGRO

Αντίστροφή μέτρηση για πρόγραμμα μεταποίησης 26 εκατ. ευρώ

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα για τη μεταποίηση προϊόντων σε αλιεία και υδατοκαλλιέργεια - Τι χρηματοδοτείται

Γεωργία: Ποιος θα καλλιεργεί αύριο; Γερνούν οι αγρότες, αδειάζει η ύπαιθρος
AGRO

Γερνούν οι αγρότες, αδειάζει η ύπαιθρος

Η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και η ερήμωση της υπαίθρου απειλεί τη γεωργία

Ανθή Γεωργίου
ΟΠΕΚΑ: Παράταση έως και 2 Ιουνίου των αιτήσεων για επιχειρήσεις στα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας
AGRO

Έως και 2 Ιουνίου οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για ένταξη στα ΛΑΕ - ΟΠΕΚΑ

Ο ΟΠΕΚΑ παρατείνει την προθεσμία για να ανταποκριθεί στη μεγάλη συμμετοχή των αγροτών δικαιούχων που ξεπερνά τις 128.000 αιτήσεις

Γεωργία: Η κλιματική κρίση αλλάζει τον αγροτικό χάρτη
AGRO

Πώς η κλιματική κρίση αλλάζει τον αγροτικό χάρτη

Πώς αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής στην ευρωπαϊκή γεωργία – Παραδείγματα από την Ελλάδα

Ανθή Γεωργίου
Αγίου Πνεύματος: Κανονικά θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές
AGRO

Κανονικά οι λαϊκές αγορές του Αγίου Πνεύματος

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών

Ανδριανός: Η ανθεκτικότητα της αγροδιατροφής είναι ζήτημα επισιτιστικής ασφάλειας
AGRO

Ανδριανός: Η ανθεκτικότητα της αγροδιατροφής είναι ζήτημα επισιτιστικής ασφάλειας

«Η χώρα χρειάζεται ισχυρή εγχώρια παραγωγική βάση, ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού και μείωση κρίσιμων εξαρτήσεων», τόνισε ο κ. Ανδριανός

ΕΕ: Πώς διαμορφώνεται το μέλλον της υπαίθρου
AGRO

Πώς διαμορφώνεται το μέλλον της υπαίθρου

Νέα στρατηγική της ΕΕ με τίτλο «Right to Stay» για την ανάσχεση της δημογραφικής συρρίκνωσης των αγροτικών περιοχών

Latest News
Αλιεία – υδατοκαλλιέργεια: Αντίστροφη μέτρηση για πρόγραμμα μεταποίησης προϊόντων
AGRO

Αντίστροφή μέτρηση για πρόγραμμα μεταποίησης 26 εκατ. ευρώ

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα για τη μεταποίηση προϊόντων σε αλιεία και υδατοκαλλιέργεια - Τι χρηματοδοτείται

Wall Street: H Nvidia οδηγεί την άνοδο του Nasdaq – Στο επίκεντρο η Fed και τα στοιχεία απασχόλησης
Markets

Μικτά πρόσημα στη Wall Street, ξεχωρίζει η Nvidia

Με τη Nvidia να ενισχύεται μετά την παρουσίαση νέου επεξεργαστή, η Wall Street κινείται μεικτά εν αναμονή των στοιχείων για την απασχόληση και των επόμενων κινήσεων της Fed

Posidonia 2026: The World’s Shipping Industry Meets in Athens
English Edition

Posidonia 2026: The World’s Shipping Industry Meets in Athens

The iconic NASDAQ Tower in Times Square lit up with a greeting for Posidonia 2026 as the world's premier shipping exhibition opened its doors in Athens on June 1

Γαλλία: Ξένες επενδύσεις 93 δισ.ευρώ ανακοινώθηκαν στη σύνοδο «Choose France»
World

Επενδυτικά σχέδια 93 δισ. ευρω υποδέχεται η Γαλλία

Τα επενδυτιά σχέδια ανακοινώθηκαν στην επιχειρηματική σύνοδο κορυφής «Choose France» που οργανώνει κάθε χρόνο η Γαλλία

ΜμΕ: Γραφειοκρατικός λαβύρινθος για όσες αναζητούν εργαζομένους εκτός ΕΕ
World

Οι ΜμΕ ζητούν προσωπικό, η γραφειοκρατία λέει «όχι»

Μόλις μία στις επτά ΜμΕ στην ΕΕ επιχείρησε να προσλάβει εργαζομένους εκτός της Ένωσης την τελευταία διετία

Deutsche Bank: «Χάλκινο» για το ελληνικό Xρηματιστήριο τον Μάιο με άνοδο 8,4%
Xρηματιστήριο Αθηνών

Deutsche Bank: «Χάλκινο» για το ελληνικό XA τον Μάιο με άνοδο 8,4% [γραφήματα]

To XA παραμένει στο top- 10 των βασικών χρηματιστηριακών αγορών από την αρχή του έτους - Tι αναφέρει η μηνιαία ανάλυση της Deutsche Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ιράν: Σε διακοπή οι έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ
Κόσμος

To Ιράν διακόπτει τις έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Τι μεταδίδει το πρακτορείο Tasnim – Το Ιράν καταγγέλλει τις επιθέσεις του Ισραήλ σε Λίβανο και Γάζα, καθώς και τις αμερικανικές παραβιάσεις της εκεχειρίας

Κίνα: Επεκτείνει τους περιορισμούς στις συναλλαγές με ξένες εταιρείες
World

Κίνα: Επεκτείνει τους περιορισμούς στις συναλλαγές με ξένες εταιρείες

Σε ισχύ απο την 1η Ιουλίου, οι ρυθμίσεις που επιτρέπει στην Κίνα να επιβάλλει την ακύρωση ολοκληρωμένων συναλλαγών στο εξωτερικό

Unilever: Επένδυση 270 εκατ. δολαρίων σε νέο ερευνητικό κέντρο στις ΗΠΑ
Business

Η νέα «καρδιά» της καινοτομίας της Unilever χτυπά στο Κονέκτικατ

Η Unilever επενδύει 270 εκατ. δολάρια σε νέο ερευνητικό κέντρο στο Νιου Χέιβεν, το οποίο θα λειτουργήσει από το 2029

Νατάσα Σινιώρη
BYD: Αύξηση στις παγκόσμιες πωλήσεις τον Μάιο
World

Αύξηση στις παγκόσμιες πωλήσεις της BYD τον Μάιο

Οι παγκόσμιες πωλήσεις της BYD τον Μάιο αυξήθηκαν κατά 0,3% σε ετήσια βάση, ενώ η παραγωγή αυξήθηκε κατά 8,8%

ΗΠΑ: Δάνεια 560 δισ. δολ. απο ιδιωτικά κεφάλαια σε αμερικανικές εταιρείες
World

Δάνεια 560 δισ. δολ. σε αμερικανικές επιχειρήσεις απο ιδιωτικά κεφάλαια

Οι χορηγήσεις απο ιδιωτικά πιστωτικά κεφάλαια συνέβαλαν στη δημιουργία 6,5 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ, σύμφωνα με έκθεση

Κικίλιας: Η ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας χρειάζεται ρεαλιστικές αποφάσεις
Ναυτιλία

Κικίλιας: Η ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας χρειάζεται ρεαλιστικές αποφάσεις

Η Ελλάδα, ως ηγέτιδα δύναμη της παγκόσμιας ναυτιλίας, οφείλει να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των διεθνών αποφάσεων για το μέλλον του κλάδου,τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας

ΑΑΔΕ: «Καμπάνες» 84.000 ευρώ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

«Καμπάνες» 84.000 ευρώ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Συνεργεία της ΑΑΔΕ διενήργησαν συνολικά 102 ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, bar και χώρους αναψυχής

Αγορά εργασίας: Τι αλλάζει για τους εργοδότες από τις 7 Ιουνίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιες αλλαγές έρχονται στις αγγελίες εργασίας

Νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας - Οι νέες υποχρεώσεις για τους εργοδότες

«Σπίτι μου ΙΙ»: Οι αγκυλώσεις που «πάγωσαν» 300 εκατ. ευρώ και το νέο στεγαστικό σχέδιο που έρχεται
Ακίνητα

Οι αγκυλώσεις που πάγωσαν 300 εκατ. και το νέο στεγαστικό

Το «Σπίτι μου ΙΙ» εξελίσσεται τελικά σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η υψηλή ζήτηση δεν αρκεί όταν η αγορά ακινήτων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους ενός προγράμματος

Αθανασία Ακρίβου
Delivery: Ο αθέατος πόλεμος για την αγορά των 2 δισ. ευρώ
Business

Ο αθέατος πόλεμος για τα 2 δισ. ευρώ στο delivery

Η κόντρα για τις προμήθειες ανάμεσα στις πλατφόρμες delivery και τις επιχειρήσεις εστίασης

Γιώργος Μανέττας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies