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Φρέιζερ (Citi): Το μέλλον δεν είναι μόνο οι ΗΠΑ και η Κίνα, χρειαζόμαστε μία πιο ισχυρή Ευρώπη

Η Ευρώπη και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν ουσιαστικό ρόλο να διαδραματίσουν στον νέο πολυπολικό κόσμο, τόνισε η CEO της Citi, Τζέιν Φρέιζερ

World 05.06.2026, 13:21
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Φρέιζερ (Citi): Το μέλλον δεν είναι μόνο οι ΗΠΑ και η Κίνα, χρειαζόμαστε μία πιο ισχυρή Ευρώπη
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«Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει νοοτροπία και να αρχίσει να κτίζει τα θεμέλια για να αποκτήσει όσα χρειάζεται αντί για να προστατεύει όσα ήδη έχει κατακτήσει» ήταν το κεντρικό μήνυμα που έστειλε η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και CEO της Citi, Τζέιν Φρέιζερ, σε συνέντευξή της στην ιταλική L’Economia της Corriere della Serra.

Η Τζέιν Φρέιζερ τάχθηκε υπέρ των συγχωνεύσεων και της συγκέντρωσης δυνάμεων στην ευρωπαϊκή αγορά, υπογραμμίζοντας πως η Ευρώπη χρειάζεται να δημιουργήσει ισχυρούς «πρωταθλητές» σε επιχειρηματικό επίπεδο, κάτι που μπορεί να μην υφίσταται σήμερα σε επαρκή βαθμό, ωστόσο, όπως εκτίμησε, υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να γίνει στο μέλλον.

Από τη λογική της προστασίας των υφιστάμενων δομών προς την οικοδόμηση νέων δυνατοτήτων

Σύμφωνα με την ίδια, η Ευρώπη πρέπει να μετακινηθεί από τη λογική της προστασίας υφιστάμενων δομών προς μία περισσότερο ενεργητική στρατηγική οικοδόμησης νέων δυνατοτήτων. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «σε πολλές περιπτώσεις η δημιουργία του νέου προϋποθέτει την αποδόμηση του παλαιού, μια διαδικασία που, αν και δύσκολη, είναι απαραίτητη για την προσαρμογή στις σύγχρονες συνθήκες».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η CEO της Citi στην ανάγκη δημιουργίας ισχυρών «ευρωπαϊκών πρωταθλητών», υπογραμμίζοντας ότι παρά τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως υψηλού επιπέδου δεξιότητες και βαθιά πολιτισμική βάση, τα οποία, όπως είπε, ακόμη και σε μια εποχή ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορούν εύκολα να υποκατασταθούν.

Στο σημείο αυτό, υπογράμμισε τη σημασία της εμβάθυνσης των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, αναδεικνύοντας πρωτοβουλίες όπως η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η Ένωση Κεφαλαιαγορών και η Τραπεζική Ένωση ως κρίσιμες για την ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης. Σε έναν κόσμο που αλλάζει, σημείωσε, η ανάγκη για μια ισχυρότερη Ευρώπη είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Ανθεκτικές οι διεθνείς επιχειρήσεις παρά τις αυξημένες εντάσεις

Η μετάβαση από έναν κόσμο που κυριαρχείται από λίγες μεγάλες δυνάμεις σε ένα πολυπολικό σύστημα είναι αναπόφευκτη εξέλιξη, καθώς, όπως είπε, παρατηρείται μία ολοένα και μεγαλύτερη κατακερματισμένη εικόνα του διεθνούς συστήματος. Απαντώντας, μάλιστα, σε σχετική ερώτηση για το αν η Ευρώπη φαίνεται περισσότερο εύθραυστη σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Κίνα, η CEO της Citi τόνισε ότι διαφωνεί με το αφήγημα που θέλει τον κόσμο «μοιρασμένο» μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Αντίθετα, υποστήριξε ότι το νέο τοπίο είναι πιο σύνθετο και ότι η Ευρώπη και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν ουσιαστικό ρόλο να διαδραματίσουν, προσθέτοντας πως υπάρχουν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που έχουν περισσότερη δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο από ότι μεμονωμένα ευρωπαϊκά κράτη.

Σημείωσε δε πως παρά τις πολλαπλές προκλήσεις, τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιδεικνύουν εντυπωσιακά υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας, έχοντας καταφέρει να προσαρμοστούν αποτελεσματικά, αναδιαμορφώνοντας τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες και μειώνοντας την εξάρτησή τους από τρίτα μέρη.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Φρέιζερ τόνισε ότι η έννοια της ανθεκτικότητας έχει αποκτήσει πλέον κρίσιμη σημασία για τις επιχειρήσεις παγκοσμίως, προτείνοντας μάλιστα την προσθήκη ενός επιπλέον «S» στο πλαίσιο ESG, που να αφορά την ασφάλεια (Security).

Το ταξίδι στην Κίνα

Σχολιάζοντας το πρόσφατο ταξίδι της στην Κίνα στο πλευρό του Προέδρου Donald Trump, η Τζέιν Φρέιζερ ανέφερε ότι οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν πάντα εύκολες, διεξήχθησαν σε εποικοδομητικό και συνεργατικό κλίμα και είχαν επίκεντρο την οικονομία. Η CEO της Citi στάθηκε ιδιαίτερα στη δέσμευση και των δύο πλευρών για τη διατήρηση σταθερών και βαθιά ριζωμένων σχέσεων, κάτι που, όπως σημείωσε, αποτυπώθηκε ξεκάθαρα και στο πεδίο του εμπορίου.

Η Τζέιν Φρέιζερ υπογράμμισε ότι μια ισχυρή και διαφανής οικονομική σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας αποτελεί βασικό πυλώνα σταθερότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ τόνισε πως οι αμερικανικές επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να δραστηριοποιούνται στην Κίνα χωρίς αμφισημίες, και το ίδιο συμβαίνει και με τις κινεζικές εταιρείες, οι οποίες ενισχύουν ενεργά την παρουσία τους στη διεθνή αγορά.

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