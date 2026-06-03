Πιερρακάκης: Το επόμενο αναπτυξιακό μέρισμα της Ευρώπης περνά από την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων

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Στις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και στο μέλλον της ευρωζώνης σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης διεθνούς αβεβαιότητας επικεντρώθηκε η συζήτηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup, Κυριάκου Πιερρακάκη, με τον Ταμία και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Jacques Delors, Fabrizio Pagani.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ανάγκη η Ευρώπη να επενδύσει περισσότερο στην ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, την τεχνολογία και την ασφάλειά της, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της οικονομικής ανθεκτικότητας και της δημοσιονομικής σταθερότητας σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, η οποία παρουσιάστηκε ως παράδειγμα μεταρρυθμιστικής προόδου, δημοσιονομικής υπευθυνότητας και ανθεκτικότητας, έπειτα από μια μακρά περίοδο κρίσεων και προσαρμογών.

Στη συζήτηση συμμετείχαν δημοσιογράφοι, τραπεζικά στελέχη, οικονομολόγοι και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις και να ανταλλάξουν απόψεις με τον Υπουργό για τις προοπτικές της ευρωπαϊκής και της ελληνικής οικονομίας.

Τάση προς στασιμοπληθωρισμό

Ο Κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην τάση προς τον στασιμοπληθωρισμό εξακολουθεί να υπάρχει, σημειώνοντας: «Δεν βρισκόμαστε σε καθεστώς στασιμοπληθωρισμού, αλλά βρισκόμαστε σε μια τάση προς τον στασιμοπληθωρισμό. Και αυτό προφανώς προκαλεί ανησυχία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές αναθεωρούν τις προβλέψεις τους για τις οικονομικές προοπτικές του έτους: προς τα πάνω όσον αφορά στον πληθωρισμό και προς τα κάτω όσον αφορά στην ανάπτυξη. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση».

Αναφέρθηκε επίσης και σε άλλα ζητήματα, εξίσου ή ακόμη πιο σημαντικά αν εξεταστούν από μακροοικονομική σκοπιά, όπως οι επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, το νέο μοντέλο LLM της Anthropic, που αποτελούν επίσης έναν τομέα έντονου προβληματισμού σε ό, τι αφορά στην ορθή διακυβέρνησή του και το κανονιστικό πλαίσιο που θα το διέπει.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «η εποχή της γεωπολιτικής αθωότητας για την Ευρώπη έχει πλέον τελειώσει».

Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων

Αναφερόμενος στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων είπε:

«Πρόκειται για έναν τομέα που οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών συζητούν πολύ. Δεν είναι ένα μόνο θέμα. Είναι ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει μια σειρά από επιμέρους ζητήματα πολιτικής: από την τραπεζική ενοποίηση και την ενοποίηση των χρηματιστηριακών αγορών, μέχρι την ανάπτυξη των νεοφυών επιχειρήσεων στην Ευρώπη και μια σειρά άλλων θεμάτων πολιτικής.

Αυτή τη στιγμή υπάρχει δυναμική ώστε να ολοκληρωθούν αυτές οι πρωτοβουλίες. Οι εκθέσεις Letta και Draghi έχουν διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των πολιτικών που απαιτούνται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, συζητούμε εκτενώς το πακέτο εποπτείας των αγορών και το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τον ρόλο της ESMA σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε μια πρόσφατη συζήτηση στο ECOFIN, είχα την ευκαιρία να πω ότι, κατά τη γνώμη μου, είναι προφανές πως δεν θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο πράγμα 27 φορές.

Θα πρέπει να ενισχύσουμε συνολικά τον ρόλο της ESMA σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι καθώς η τεχνολογική καινοτομία επιταχύνεται ολοένα και περισσότερο, χρειάζεται να ενισχύσουμε και τις εποπτικές μας αρχές ώστε να μπορούν να παρακολουθούν αποτελεσματικά τις αγορές και να επιτελούν τον ρόλο τους. Και είναι σαφώς πιο λογικό να γίνεται αυτό κεντρικά παρά 27 φορές κατά τόπους. Αυτό είναι ένα από τα πεδία όπου πρέπει να κινηθούμε».

Στεγαστικό ζήτημα

Αναφερόμενος στο στεγαστικό ζήτημα ο Κ. Πιερρακάκης είπε:

«Σε πολλές χώρες της Ευρώπης αντιμετωπίζουμε μια στεγαστική πρόκληση. Σε ορισμένες χώρες θα έλεγα ότι πρόκειται για στεγαστική κρίση. Προφανώς αυτό δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε κεντρικό επίπεδο, αφορά περισσότερο στις αρμοδιότητες των κρατών-μελών.

Ωστόσο, σε ζητήματα όπως αυτό, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε ως Υπουργοί Οικονομικών είναι να συζητούμε τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες, να ασχολούμαστε με αυτά και να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο. Να μαθαίνουμε από τις επιτυχίες, τις αποτυχίες, τα λάθη και τις προκλήσεις, ώστε να μπορούμε να εφαρμόζουμε αυτές τις πολιτικές άμεσα, σε μεγάλη κλίμακα και με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Όλα αυτά μαζί, θα έλεγα ότι διαμορφώνουν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο η ευρωπαϊκή πολιτική μπορεί να προχωρήσει ταχύτερα απ’ ό, τι στο παρελθόν. Και σε μια παρόμοια συνάντηση, ένας από τους συμμετέχοντες μου ανέφερε ότι φαίνεται πως πρέπει να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα ταυτόχρονα.

Ψηφιοποίηση πληρωμών

Η ψηφιοποίηση των πληρωμών, πριν ακόμη φτάσουμε στην ψηφιοποίηση του νομίσματος, μπορεί να διαδραματίσει τεράστιο ρόλο όσον αφορά στη διαφάνεια και στον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας στον κόσμο στον οποίο ζούμε, τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Πριν μιλήσουμε για το ίδιο το νόμισμα, μπορώ να σας πω ότι ένα μέρος της ψηφιοποίησης που εφαρμόσαμε στην Ελλάδα ήταν ότι καταφέραμε να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή, αφενός επειδή δημιουργήσαμε μια ανεξάρτητη αρχή και αφετέρου επειδή ψηφιοποιήσαμε τη διαδικασία είσπραξης των φόρων.

Δεν χρειάζεται να κάνει κανείς κάτι εξαιρετικά περίπλοκο ή τεχνολογικά προηγμένο για να πετύχει αποτελέσματα. Χρειάζονται εφαρμόσιμες λύσεις. Και η απλή διασύνδεση των POS με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματική όσον αφορά στη συλλογή φόρων.

Ο περιορισμός της φοροδιαφυγής δημιούργησε ένα κοινωνικό μέρισμα. Θεωρώ ότι αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό και αναγνωρίζεται ευρέως. Αυτό αφορά στις πληρωμές και την ψηφιοποίηση των πληρωμών. Η ψηφιοποίηση του ίδιου του νομίσματος είναι ένα πολύ ευρύτερο εγχείρημα.

Υπάρχουν αρκετές χώρες που δεν εξετάζουν την ψηφιοποίηση του νομίσματός τους. Η Κίνα το κάνει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιλέξει να μην ακολουθήσουν αυτή την οδό.

Η βασική στρατηγική τους είναι να στηριχθούν στην ιδιωτική καινοτομία που αναπτύσσεται γύρω από το χρηματοπιστωτικό σύστημα, αντί στην ψηφιοποίηση του ίδιου του νομίσματος. Για αυτό και η έμφαση δίνεται στα stablecoins.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Genius Act αποτελεί βασικό εργαλείο για την ενσωμάτωση των stablecoins στην ευρύτερη στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών και στη συνολική μακροοικονομική τους διαχείριση.

Στη δική μας περίπτωση, ο ανταγωνισμός γύρω από τα stablecoins είναι ένας τομέας στον οποίο η Ευρώπη έχει σήμερα πολύ περιορισμένη παρουσία. Το 95% των stablecoins έχει σημείο αναφοράς το δολάριο. Ωστόσο, εκεί όπου έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε γρήγορα είναι στη δημιουργία της δημόσιας υποδομής που θα μας επιτρέψει να ενισχύσουμε τον διεθνή ρόλο του ευρώ.

Και αυτή η υποδομή δεν είναι άλλη από το ψηφιακό ευρώ. Πλέον, το θέμα βρίσκεται στα χέρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα υπάρξει ψηφοφορία στις αρμόδιες επιτροπές σχετικά με τις τροπολογίες εντός του έτους.

Ελπίζω ότι σύντομα θα έχουμε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα. Θα μπορούσε να ξεκινήσει σχετικά γρήγορα ένα πιλοτικό πρόγραμμα για το ψηφιακό ευρώ και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στην πλήρη εφαρμογή του.

Όσο ταχύτερα προχωρήσουμε, καθώς η συνολική λειτουργία της οικονομίας γίνεται ολοένα και πιο ψηφιακή, τόσο καλύτερο θα είναι να διαθέτουμε και μια ψηφιακή εκδοχή του νομίσματός μας.

Ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών και χρηματοπιστωτικών υποδομών

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το κατά πόσο η ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών και χρηματοπιστωτικών υποδομών αρκεί για να κατευθύνει τις ευρωπαϊκές αποταμιεύσεις προς επενδύσεις εντός της Ευρώπης ή αν απαιτούνται πρόσθετα κίνητρα, όπως φορολογικές πολιτικές, ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε:

«Χρειάζεται να αλλάξουμε τις πολιτικές μας και να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε μεγαλύτερο μέρος των αποταμιεύσεών μας στην Ευρώπη; Ναι.

Όμως χρειάζεται να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Και θεωρώ ιδιαίτερα σωστό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Χρειάζεται να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο επενδύουμε. Χρειάζεται να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις χρηματοοικονομικές έννοιες και το χρηματοοικονομικό λεξιλόγιο σε κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό από μόνο του είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις προσωπικές και οικογενειακές μας αποταμιεύσεις και τον τρόπο με τον οποίο τις κατευθύνουμε προς επενδύσεις.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει διαφορετική διάθεση ανάληψης κινδύνου σε σχέση με την Ευρώπη. Και αυτές οι διαφορές, προφανώς, παίζουν τον ρόλο τους.

Αν όμως δούμε και την άλλη όψη του νομίσματος, αυτό που δεν συνηθίζεις να κάνεις συχνά μπορεί να σου προσφέρει ένα προφανές μέρισμα ανάπτυξης.

Και πιστεύω ότι αυτό μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμο. Γιατί, και πάλι, δεν πρόκειται για ένα ζήτημα «ναι ή όχι». Όσο περισσότερο καταφέρουμε να υλοποιήσουμε την ατζέντα της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το αναπτυξιακό μέρισμα που θα αποκομίσουμε, τόσο συλλογικά ως Ευρώπη όσο και σε επίπεδο επιμέρους κρατών-μελών».