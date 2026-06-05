PRODEA: Υπερκαλύφθηκε η Προαιρετική Δημόσια Πρόταση για τους ομολογιούχους του πράσινου ομολόγου

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Με υπερκάλυψη 112% ολοκληρώθηκε στις 4.6.2026 η Προαιρετική Δημόσια Πρόταση της PRODEA Investments προς τους ομολογιούχους του πράσινου ομολόγου ύψους €300 εκατ. που είχε εκδώσει η εταιρεία το 2021.

Συγκεκριμένα, η Προαιρετική Δημόσια Πρόταση αφορούσε στην απόκτηση έως 50.000 ομολογιών (ονομαστικής αξίας 50 εκατ. ευρώ) με αντάλλαγμα νέες μετοχές της Prodea με αναλογία 1 ομολογία προς 200 νέες μετοχές.

Με την ολοκλήρωση της περιόδου αποδοχής το ενδιαφέρον διαμορφώθηκε στις 56.013 ομολογίες (ονομαστικής αξίας 56,013 εκατ. ευρώ) που ισοδυναμεί σε υπερκάλυψη της τάξης του 112%.

Μετά τη επιτυχή ολοκλήρωση της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης αναμένεται να εκδοθούν 10.000.000 νέες μετοχές της PRODEA και το free float να διαμορφωθεί στο 17%.

Σημειώνεται ότι οι νέες μετοχές θα έχουν ονομαστική αξία 2,71 ευρώ έκαστη και θα εκδοθούν δυνάμει της αύξησης, βάσει της σχέσης ανταλλαγής και θα εισαχθούν προς

διαπραγμάτευση στην Euronext Athens.

Η PRODEA Investments ευχαριστεί τους ομολογιούχους που αποδέχτηκαν την Δημόσια Πρόταση δείχνοντας την εμπιστοσύνη τους στην εταιρεία.

Η AXIA VENTURES GROUP LTD και η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενήργησαν ως Σύμβουλοι της PRODEA για τη Δημόσια Πρόταση και η Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά και Συνεργάτες ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της εταιρείας και της συναλλαγής.

Χαρτοφυλάκιο σε περιοχές εμπορικής απήχησης

εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Με ενεργητικό άνω των €3 δισ., ο όμιλος της PRODEA δραστηριοποιείται σε επενδύσεις σε ακίνητα και διοικείται από στελέχη με σημαντική εμπειρία στην εξεύρεση επενδυτικών ευκαιριών, υλοποίηση επενδύσεων και δημιουργία αξίας για την εταιρεία και τους μετόχους της.

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της PRODEA Investments αποτελείται με πάνω από 330 εμπορικά ακίνητα, κυρίως γραφεία και καταστήματα, αλλά επίσης επεκτείνεται γρήγορα και στον τομέα των εμπορικών αποθηκών, τον ξενοδοχειακό και τον οικιστικό τομέα.

Με πάνω από το 80% του χαρτοφυλακίου της να βρίσκεται σε αστικές περιοχές υψηλής προβολής και εμπορικότητας σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο και επιλεκτικά σε άλλες βασικές αγορές Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Ιταλία, η PRODEA Investments διαθέτει υψηλής ποιότητας και απόδοσης, διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο με υψηλά επίπεδα πληρότητας, μακροχρόνιες μισθώσεις και ισχυρή βάση μισθωτών.