Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το βλέμμα στον Nasdaq η αντίδραση

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Υπό έλεγχο έχει καταφέρει να θέσει τις πιέσεις του το Χρηματιστήριο Αθηνών αυτήν την ώρα, με βοήθειες τόσο από τον τραπεζικό κλάδο όσο και από την Coca Cola, ενώ θετικά επιδρά η ανοδική κίνηση που διαφαίνεται στα futures της Wall Street.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,21% στις 2.350,63 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 126 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 20,9 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,14% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.960,52 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 0,37% στις 2.664,28 μονάδες.

Αμερικανικός τόνος

Τα futures του Nasdaq δείχνουν θετικό άνοιγμα αργότερα μέσα στην ημέρα, με τις διεθνείς αγορές να παίρνουν ένα θετικό μήνυμα μετά το σφοδρό sell off που έπληξε τη Wall Street και τον τεχνολογικό κλάδο την προηγούμενη εβδομάδα. Η αίσθηση ήταν ότι ο κλάδος που οδηγεί τις αποτιμήσεις σε πρωτοφανή επίπεδα θα άρχιζε μία μεγάλη διόρθωση, με αφορμή και την IPO της SpaceX, εντούτοις σήμερα διαφαίνονται σημάδια αντίδρασης.

Αν και ακόμη δεν είναι βέβαιο εάν υπάρξει διάρκεια στην αντίδραση, το κλίμα στις διεθνείς αγορές δείχνει βελτιωμένο, βοηθώντας και τη Λ. Αθηνών σε αυτό. Η κίνηση του τραπεζικού δείκτη, ο οποίος από το -1,6% νωρίτερα είναι σε θετικά εδάφη πλέον, βοηθά, καθώς είναι ο κλάδος που παίρνει πρώτος τα «μηνύματα» της βραχυπρόθεσμης τάσης.

Σε τεχνικό επίπεδο, όμως, σύμφωνα με τη Fast Finance, δύο ζώνες παραμένουν καθοριστικής σημασίας για την πορεία της αγοράς. Η πρώτη εντοπίζεται στις 2.320 μονάδες και λειτουργεί ως βασική στήριξη, ενώ η δεύτερη στις 2.410 μονάδες αποτελεί την κύρια αντίσταση. Η κατοχύρωση της ζώνης των 2.320 μονάδων θα μπορούσε να οδηγήσει σε κίνηση προς τις 2.250 μονάδες, ενώ αντίθετα μία καθαρή ανοδική διάσπαση και επιβεβαίωση πάνω από τις 2.410 μονάδες θα άνοιγε τον δρόμο για την περιοχή των 2.480 μονάδων, επαναφέροντας το ανοδικό momentum στο προσκήνιο.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Aktor και Allwyn σημειώνουν απώλειες που ξεπερνούν το 2%, ενώ άνω του 1% είναι η πτώση σε Metlen, ΕΛΧΑ, Τιτάν, Βιοχάλκο και ΔΕΗ. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Σαράντης, Helleniq Energy, Jumbo, Aegean, ΕΥΔΑΠ, Λάμδα, Εθνική, ΔΑΑ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Κύπρου και Cenergy.

Στον αντίποδα, η Alpha Bank ενισχύεται κατά 1,21%, με τις Eurobank, Πειραιώς, Coca Cola, ΟΤΕ και Motor Oil να κινούνται ήπια ανοδικά. Χωρίς μεταβολή είναι η Optima.