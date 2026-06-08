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Μάργαρης: Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει τις ΑΠΕ και επιταχύνει την αποθήκευση

Τι ανέφερε ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ Ιωάννης Μάργαρης για τις ΑΠΕ και την αποθήκευση ενέργειας

Ενέργεια 08.06.2026, 13:21
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Μάργαρης: Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει τις ΑΠΕ και επιταχύνει την αποθήκευση
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Στη μεγάλη ταχύτητα και πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, όσον αφορά τον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας και την υψηλή διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς και στο νέο κεφάλαιο που ανοίγει για το ηλεκτρικό σύστημα με την εισαγωγή των τεχνολογιών αποθήκευσης, αναφέρθηκε ο Αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ κ. Ιωάννης Μάργαρης, κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο «Ελλάδα 2030, Οικονομία και Ανάπτυξη».

Σημείωσε ότι η Ελλάδα από το 2019 μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να τριπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, από 6 GW σε περίπου 19 GW, ένα επίτευγμα για το οποίο, όπως σχολίασε, «απαιτήθηκαν τεράστιες προσπάθειες από την κυβέρνηση».

Το «μαξιλάρι ασφαλείας» των ΑΠΕ

Αναφερόμενος στα οφέλη της πράσινης ενέργειας, εξήγησε ότι οι ΑΠΕ λειτουργούν ήδη ως «μαξιλάρι ασφαλείας» καθώς βοηθούν στη συγκράτηση των χονδρεμπορικών τιμών ηλεκτρισμού σε περιόδους πιέσεων, με τα συστήματα αποθήκευσης να είναι το επόμενο κρίσιμο πεδίο της ενεργειακής μετάβασης στο οποίο η Πολιτεία επιταχύνει τις προσπάθειές της, σε συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ.

Πρόσθεσε ότι στην Ελλάδα λειτουργούν ήδη οι πρώτες μονάδες αποθήκευσης με στόχο εγκατεστημένης ισχύος το 1,5 GW έως το 2027. Σχετικά με την εξέλιξη της διείσδυσης των μπαταριών στο ηλεκτρικό σύστημα, ο κ. Μάργαρης τόνισε ότι είναι μία διαδικασία που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από πλευράς του Διαχειριστή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή ηλεκτροδότησης της χώρας. «Ακόμα και με τις πρώτες μπαταρίες που μπαίνουν τώρα στο σύστημα, οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να καταλάβουμε πώς αποκρίνονται και πώς λειτουργούν προκειμένου να βγάλουμε και χρήσιμα συμπεράσματα για τα επόμενα κύματα επενδύσεων», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Ο ΑΔΜΗΕ

Συμπλήρωσε ότι ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ωρίμανση νέων έργων καθαρής ενέργειας, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται ήδη πιο μπροστά από τους στόχους του 2030, ενώ προχωρά με ταχύ ρυθμό και την απολιγνιτοποίηση του μείγματος ηλεκτροπαραγωγής.

Ερωτηθείς για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, χαρακτήρισε τη συμμετοχή της κυβέρνησης και την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ως μία ισχυρή «ψήφο εμπιστοσύνης». «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι ο ΑΔΜΗΕ μπορεί όντως να υλοποιήσει μεγάλα έργα διασυνδέσεων, που είναι στην πυρήνα της στρατηγικής της ΕΕ», υπογράμμισε.

Συνέχισε λέγοντας ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει αποδείξει μέσα σε λίγα χρόνια ότι μπορεί να αναβαθμίσει και να αναπτύξει τα δίκτυα υψηλής τάσης της χώρας, φτάνοντας το ύψος της περιουσιακής βάσης περίπου στα 3,3 δισ. ευρώ το 2025 και στόχο τον υπερδιπλασιασμό της πριν το 2030.

Αναφορικά με τις διασυνδέσεις που υλοποιεί ή συνδράμει ο ΑΔΜΗΕ, ο Αντιπρόεδρος του Διαχειριστή έκανε ειδική αναφορά σε έργα προτεραιότητας όπως οι διασυνδέσεις με την Κύπρο και το Ισραήλ, την Ιταλία, τα οποία χαρακτήρισε «ορόσημα» και αναμένεται να επιταχυνθούν περαιτέρω με την ΑΜΚ.

«Προχωράμε πάρα πολύ γρήγορα τώρα στο βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα» πρόσθεσε, αναφερόμενος στους σχετικούς διαγωνισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ, όπως είπε, επίκεινται άμεσα οι προσφορές και για τη δεύτερη διασύνδεση συνεχούς ρεύματος μεταξύ Κορίνθου και Κω.

Τόνισε ότι τα έργα αυτά στην Ελλάδα «δεν θα μπορούσαμε να τα φανταστούμε πριν 10 χρόνια», επισημαίνοντας ότι ως χώρα «καταφέραμε να αναπτύξουμε τεχνογνωσία, πέρα από τη θεσμική επάρκεια της Πολιτείας, που συνεχίζει να τα υποστηρίζει», σε επίπεδο εγκρίσεων, αδειοδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων. «Είμαστε ανάμεσα στις λίγες χώρες στον κόσμο που έχουμε αποδείξει ότι όταν μιλάμε για διασυνδέσεις, υποθαλάσσιες κυρίως, βρισκόμαστε στην αιχμή της παγκόσμιας τεχνολογίας», κατέληξε.

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