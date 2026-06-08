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Ασφάλιστρα υγείας: Γιατί συνεχίζονται οι αυξήσεις – Οι λύσεις για τη μείωση του κόστους

Έντονες αντιδράσεις για τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας – Οι λύσεις που προτείνονται για να θεραπευθεί το πρόβλημα

Ασφαλιστικές 08.06.2026, 07:00
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Ασφάλιστρα υγείας: Γιατί συνεχίζονται οι αυξήσεις – Οι λύσεις για τη μείωση του κόστους
Ρεπορτάζ Γιώργος Μανέττας

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Πεδίο… έντονης αντιπαράθεσης αποτελούν για μια ακόμη φορά οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας, με χιλιάδες ασφαλισμένους να βλέπουν το κόστος των συμβολαίων τους να αυξάνεται κάθε χρόνο. Η απόφαση κάποιων ασφαλιστικών να αναπροσαρμόσουν τις χρεώσεις τους ξεσήκωσε έντονες αντιδράσεις από καταναλωτικές οργανώσεις αλλά και μερίδα του πολιτικού κόσμου που θεωρούν πως οι ασφαλισμένοι υφίστανται αδικαιολόγητη επιβάρυνση.

Το κόστος συγκεκριμένων επεμβάσεων ή νοσηλειών στην Ελλάδα εμφανίζεται υψηλότερο από προηγμένες χώρες

Παράγοντες με γνώση της αγοράς επιμένουν ότι λανθασμένα η συζήτηση επικεντρώνεται στις ασφαλιστικές εταιρείες και τονίζουν ότι το πραγματικό πρόβλημα βρίσκεται αλλού: στο διαρκώς αυξανόμενο κόστος των υπηρεσιών υγείας που καλούνται να αποζημιώσουν.

Ασφάλιστρα υγείας

Όσο το πρόβλημα αντιμετωπίζεται μόνο από την πλευρά των ασφαλίστρων και όχι από την πλευρά του κόστους νοσηλείας, οι πιέσεις θα παραμένουν

Η «πηγή» των ανατιμήσεων στα ασφάλιστρα υγείας

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, οι δαπάνες νοσηλείας στα ιδιωτικά θεραπευτήρια αυξάνονται με ρυθμούς που δυσκολεύονται να ακολουθήσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Όπως σημειώνουν, σε αρκετές περιπτώσεις το κόστος συγκεκριμένων επεμβάσεων ή νοσηλειών στην Ελλάδα εμφανίζεται υψηλότερο ακόμη και από αντίστοιχες ιατρικές πράξεις σε μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές, όπως η Γερμανία.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες λειτουργούν υπό αυστηρή εποπτεία και οφείλουν να διατηρούν συγκεκριμένα επίπεδα κεφαλαιακής επάρκειας και φερεγγυότητας.

Το αποτέλεσμα είναι ότι οι ασφαλιστικές καταβάλλουν ολοένα υψηλότερες αποζημιώσεις προς τα νοσοκομεία και τις κλινικές, γεγονός που μεταφέρεται αναπόφευκτα στο κόστος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Κατά τις ίδιες πηγές, όσο το πρόβλημα αντιμετωπίζεται μόνο από την πλευρά των ασφαλίστρων και όχι από την πλευρά του κόστους νοσηλείας, οι πιέσεις θα παραμένουν.

Εάν οι αποζημιώσεις συνεχίσουν να αυξάνονται ενώ τα ασφάλιστρα παραμένουν τεχνητά περιορισμένα, οι πιέσεις στα κεφάλαιά τους θα γίνουν εντονότερες.

Το δίλημμα των ασφαλιστικών

Στελέχη που παρακολουθούν τις εξελίξεις στον κλάδο ότι η επιβολή περιορισμών στις αυξήσεις των ασφαλίστρων δεν αρκεί και προειδοποιούν ότι μια τέτοια παρέμβαση δεν λύνει το πρόβλημα εάν δεν συνοδεύεται από μέτρα ελέγχου των νοσοκομειακών δαπανών.

Όπως εξηγούν, οι ασφαλιστικές εταιρείες λειτουργούν υπό αυστηρή εποπτεία και οφείλουν να διατηρούν συγκεκριμένα επίπεδα κεφαλαιακής επάρκειας και φερεγγυότητας. Εάν οι αποζημιώσεις συνεχίσουν να αυξάνονται ενώ τα ασφάλιστρα παραμένουν τεχνητά περιορισμένα, οι πιέσεις στα κεφάλαιά τους θα γίνουν εντονότερες.

Παράγοντες της αγοράς στέκονται στην ανάγκη εφαρμογής μηχανισμών που θα επιτρέπουν τον αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους νοσηλεία

Μάλιστα, οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι σε μια τέτοια περίπτωση οι ορκωτοί ελεγκτές τους θα μπορούσαν να ζητήσουν πρόσθετες κεφαλαιακές ενισχύσεις ή ακόμη και αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με το εποπτικό πλαίσιο.

Ασφαλιστρα υγείας

Σημαντικό πεδίο εξοικονόμησης σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς θα μπορούσε να υπάρξει και στις κλινικές ημερήσιας νοσηλείας, τις λεγόμενες one day clinics

Η πρόταση για έλεγχο του κόστους μέσω DRGs

Παράγοντες της αγοράς στέκονται στην ανάγκη εφαρμογής μηχανισμών που θα επιτρέπουν τον αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους νοσηλείας. Στο επίκεντρο βρίσκεται το σύστημα DRGs (Diagnosis Related Groups), μια διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες για τον προσδιορισμό του εύλογου κόστους κάθε νοσηλείας και ιατρικής πράξης.

Οι υποστηρικτές του μοντέλου υποστηρίζουν ότι η πλήρης εφαρμογή του θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά τις στρεβλώσεις που παρατηρούνται σήμερα στις χρεώσεις, να ενισχύσει τη διαφάνεια και να δημιουργήσει ένα σαφέστερο πλαίσιο για τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται από ασφαλιστικές εταιρείες και δημόσιους φορείς. Παράλληλα, θα επέτρεπε τη σύγκριση του κόστους μεταξύ διαφορετικών παρόχων υγείας και θα δημιουργούσε συνθήκες μεγαλύτερου ανταγωνισμού στην αγορά.

Ασφάλιστρα υγείας

Μεταξύ των προτάσεων που έχουν κατατεθεί περιλαμβάνεται και η δυνατότητα ασφαλιστικών εταιρειών να αξιοποιούν χώρους εντός δημόσιων νοσοκομείων για τη δημιουργία εξειδικευμένων μονάδων νοσηλείας

«Μικρά Ωνάσεια» στα δημόσια νοσοκομεία

Μεταξύ των προτάσεων που έχουν κατατεθεί τα προηγούμενα χρόνια από την πλευρά της ΤτΕ περιλαμβάνεται και η δυνατότητα ασφαλιστικών εταιρειών να αξιοποιούν χώρους εντός δημόσιων νοσοκομείων για τη δημιουργία εξειδικευμένων μονάδων νοσηλείας.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, η λογική της πρότασης ήταν η ανάπτυξη μικρών, σύγχρονων νοσηλευτικών μονάδων υψηλών προδιαγραφών, οι οποίες θα λειτουργούσαν συμπληρωματικά προς το δημόσιο σύστημα υγείας και θα δημιουργούσαν επιπλέον επιλογές για τους ασφαλισμένους. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ενισχύσει τον ανταγωνισμό, να αυξήσει τη διαθέσιμη νοσηλευτική δυναμικότητα και να συμβάλει στη συγκράτηση του κόστους.

Ασφάλιστρα υγείας

Η συζήτηση για τα ασφάλιστρα υγείας δύσκολα θα οδηγήσει σε μόνιμες λύσεις εάν δεν αντιμετωπιστεί η βασική αιτία των ανατιμήσεων

Οι κλινικές ημερήσιας νοσηλείας

Σημαντικό πεδίο εξοικονόμησης σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς θα μπορούσε να υπάρξει και στις κλινικές ημερήσιας νοσηλείας, τις λεγόμενες one day clinics. Πρόκειται για δομές που αναλαμβάνουν ελαφρές χειρουργικές επεμβάσεις και ιατρικές πράξεις χωρίς να απαιτείται πολυήμερη παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο.

Όπως υποστηρίζουν, η ευρύτερη αξιοποίησή τους θα μπορούσε να μειώσει αισθητά το συνολικό κόστος των νοσηλειών. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν θεσμικοί περιορισμοί που δεν επιτρέπουν την πλήρη ανάπτυξη του συγκεκριμένου μοντέλου.

Παρότι υπήρξαν νομοθετικές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η εφαρμογή τους περιορίστηκε κυρίως εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, δηλαδή στις δύο μεγαλύτερες αγορές υπηρεσιών υγείας της χώρας. Εάν το πλαίσιο επεκτεινόταν και στα μεγάλα αστικά κέντρα, εκτιμάται ότι το όφελος για ασφαλισμένους και ασφαλιστικές εταιρείες θα ήταν σημαντικό.

Ο δείκτης που θα αντικαθιστούσε τον σχετικό δείκτη που κατήρτιζε μέχρι πρότινος το ΙΟΒΕ θεωρείται κρίσιμος για την αποτύπωση των μεταβολών του κόστους

Η εκκρεμότητα με τον νέο δείκτη της ΕΛΣΤΑΤ

Την ίδια ώρα, καθυστέρηση παρατηρείται στη δημιουργία του νέου δείκτη για τον υπολογισμό των αναπροσαρμογών στα ασφάλιστρα υγείας που θα καταρτίζεται επίσημα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δείκτης που θα αντικαθιστούσε τον σχετικό δείκτη που κατήρτιζε μέχρι πρότινος το ΙΟΒΕ θεωρείται κρίσιμος για την αποτύπωση των μεταβολών του κόστους θα έπρεπε να βρίσκεται ήδη σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.

Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι η νέα διοίκηση της ΕΛΣΤΑΤ έχει ήδη ζητήσει συνδρομή και τεχνική υποστήριξη από την ΤτΕ, προκειμένου να αξιοποιηθεί το διαθέσιμο στατιστικό υλικό και να προχωρήσουν οι απαραίτητες εργασίες.

Όπως σημειώνουν οι ίδιοι κύκλοι, η συζήτηση για τα ασφάλιστρα υγείας δύσκολα θα οδηγήσει σε μόνιμες λύσεις εάν δεν αντιμετωπιστεί η βασική αιτία των ανατιμήσεων. Και αυτή, σύμφωνα με την ανάλυσή τους, βρίσκεται πρωτίστως στο κόστος των νοσηλειών και στη λειτουργία της αγοράς ιδιωτικής υγείας.

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