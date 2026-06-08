Citi για Jumbo: Ανάκαμψη των πωλήσεων τον Μάιο, αλλά αυξάνονται οι ανησυχίες  

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Βελτίωση παρουσίασαν οι πωλήσεις της Jumbo τον Μάιο του 2026, με τη διοίκηση της εταιρείας να διατηρεί αμετάβλητες τις εκτιμήσεις της για το σύνολο της χρήσης, αν και προειδοποιεί ότι η παρατεταμένη γεωπολιτική αβεβαιότητα ενδέχεται να οδηγήσει σε επανεξέταση των προβλέψεων αργότερα μέσα στο έτος, σύμφωνα με ανάλυση της Citi.

Η αμερικανική τράπεζα επισημαίνει ότι οι πωλήσεις του Μαΐου αυξήθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση, έναντι πτώσης 4% που είχε καταγραφεί τον Απρίλιο. Σε επίπεδο πενταμήνου, η αύξηση των πωλήσεων διαμορφώνεται επίσης στο 4%.

Η Citi σημειώνει ότι οι αδύναμες επιδόσεις του Απριλίου επηρεάστηκαν από εποχικές μετατοπίσεις πωλήσεων προς τον Μάρτιο, γεγονός που εξηγεί σε σημαντικό βαθμό την επαναφορά σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης τον Μάιο.

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα επηρεάζει τη ζήτηση

Παρά τη βελτίωση των πωλήσεων, η διοίκηση της Jumbo εμφανίζεται πιο επιφυλακτική για την πορεία της καταναλωτικής ζήτησης.

Όπως αναφέρει η Citi, η εταιρεία υπογραμμίζει ότι οι επιπτώσεις της γεωπολιτικής αστάθειας στην καταναλωτική συμπεριφορά γίνονται ολοένα και πιο εμφανείς. Παράλληλα, η δραστηριότητα franchise και χονδρικής παρουσιάζει επιβράδυνση σε σχέση με το 2025, γεγονός που αποδίδεται αφενός στη υψηλή συγκριτική βάση της προηγούμενης χρονιάς και αφετέρου στην πιο προσεκτική στάση των συνεργατών ως προς τον χρόνο λήψης εμπορικών αποφάσεων.

Βελτίωση στη Ρουμανία, αλλά οι πιέσεις παραμένουν

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία της ρουμανικής αγοράς, η οποία είχε αποτελέσει πηγή ανησυχίας τους προηγούμενους μήνες.

Η Citi επισημαίνει ότι οι πωλήσεις στη Ρουμανία υποχώρησαν κατά 2% τον Μάιο, βελτιωμένες όμως σημαντικά σε σχέση με την πτώση 15% που είχε καταγραφεί τον Απρίλιο. Ωστόσο, σε επίπεδο έτους οι πωλήσεις εξακολουθούν να εμφανίζουν μείωση 6%, καθώς οι μακροοικονομικές πιέσεις συνεχίζουν να επηρεάζουν την αγορά.

Διατηρείται η καθοδήγηση για το 2026

Παρά το πιο απαιτητικό περιβάλλον, η Jumbo διατηρεί αμετάβλητες τις προβλέψεις της για τη χρήση 2026.

Η διοίκηση εξακολουθεί να αναμένει αύξηση πωλήσεων περίπου 5% σε επίπεδο ομίλου και καθαρά κέρδη μεταξύ 310 και 320 εκατ. ευρώ, επίπεδα που συνεπάγονται μεταβολή από -3% έως αμετάβλητη σε σχέση με το 2025.

Ωστόσο, η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι εάν οι σημερινές συνθήκες αβεβαιότητας συνεχιστούν και μετά το πρώτο εξάμηνο του έτους, είναι πιθανό να επανεξετάσει τις εκτιμήσεις της, πιθανότατα κατά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων εξαμήνου στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η Citi παραμένει επιφυλακτική

Η Citi υπενθυμίζει ότι πρόσφατα προχώρησε σε μείωση των προβλέψεών της για τη Jumbo, καθώς και της τιμής-στόχου της μετοχής στα 25 ευρώ, διατηρώντας σύσταση «Neutral».

Σύμφωνα με τους αναλυτές, τα μηνύματα της διοίκησης για το 2026 παραμένουν προσεκτικά, καθώς η πορεία της κατανάλωσης εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τη γενικότερη οικονομική αβεβαιότητα.

Η εικόνα ανά αγορά τον Μάιο

Σε επίπεδο αγορών, η Ελλάδα συνέχισε να αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 4% σε ετήσια βάση, συγκρινόμενες μάλιστα με ιδιαίτερα ισχυρή επίδοση (+14%) τον Μάιο του 2025.

Στη Ρουμανία οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 2%, έναντι αύξησης 8% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η Βουλγαρία κατέγραψε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη μεταξύ των βασικών αγορών του ομίλου, με άνοδο πωλήσεων 16%, έναντι αύξησης 7% τον Μάιο του 2025.

Στην Κύπρο, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 9%, παρά το γεγονός ότι συγκρίνονται με ιδιαίτερα υψηλή βάση, καθώς τον Μάιο του 2025 είχαν ενισχυθεί κατά 14%.