Απόστολος Βακάκης – Jumbo: Η «απόβαση» στην Τουρκία και τo deal με τον Αλβανό billionaire

Με τη γνωστή του πληθωρική διάθεση και τις ξεχωριστές… ατάκες, ο Απόστολος Βακάκης περιέγραψε στους αναλυτές τον οδικό χάρτη της Jumbo για την επόμενη τριετία. Ο ισχυρός άνδρας του ομίλου παρομοίασε τη στρατηγική του με εκείνη μιας ιαπωνικής εταιρείας που σχεδιάζει για την… επόμενη γενιά, τονίζοντας πως δεν τον ενδιαφέρον οι βραχυπρόθεσμοι δείκτες, αλλά η θωράκιση του οικοδομήματος. «Το Jumbo έχει ως στόχο να υπάρχει μετά από 800 χρόνια», ανέφερε με νόημα.

Το «Franchise Εμπιστοσύνης» με τον Αλβανό billionaire

Μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις της τηλεδιάσκεψης ήταν η αποκάλυψη της στρατηγικής συνεργασίας με τον Όμιλο Balfin του Αλβανού δισεκατομμυριούχου Σαμίρ Μανέ. Ο κ. Βακάκης μίλησε για ένα «franchise εμπιστοσύνης», όπου ο συνεργάτης αναλαμβάνει το ρίσκο και τη λειτουργία «από το Α ως το Ω».

Το πλάνο αφορά έξι νέες αγορές που οριοθετούν το νέο «βόρειο μέτωπο» του ομίλου: Ουκρανία, Γεωργία, Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Καζακστάν και Ουζμπεκιστάν. Πρόκειται για μια κίνηση μηδενικού ρίσκου για την Jumbo, καθώς ο δικαιοδόχος θα δημιουργήσει δικές του αποθήκες ακόμη και στην Κίνα για να εξυπηρετεί απευθείας αυτές τις χώρες. «Είναι μια πρόωρη αλλά αξιόλογη προσπάθεια. Εφόσον έχουμε οφέλη χωρίς πραγματικό κόστος, προχωράμε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Απόστολος Βακάκης και η «απόβαση» Jumbo στην Τουρκία

Πολλές ερωτήσεις εστίασαν στην απόφαση της εταιρείας να επεκταθεί με ψηφιακό κατάστημα στην Τουρκία. Ο κ. Βακάκης έθεσε εξαρχής το πλαίσιο, ξεκαθαρίζοντας πως το 2026 θα είναι έτος «βολιδοσκόπησης» «Θα μπούμε κάτω από το ραντάρ για να αποκτήσουμε εμπειρία. Είναι μια άσκηση ηλεκτρονικού εμπορίου, τίποτα περισσότερο», σημείωσε, εξηγώντας πως η Τουρκία είναι μια εξαιρετικά δύσκολη αγορά και πως «χρειάζεται πολλή προετοιμασία αν θέλεις να εμπλακείς στο πεδίο».

Χρησιμοποίησε μάλιστα μια πολεμική αναλογία: «Είναι άλλο πράγμα να βομβαρδίζεις από τις ΗΠΑ και άλλο να κάνεις απόβαση στο Ιράν. Την απόβαση την αφήνουμε για την επόμενη γενιά». Ως… ορμητήριο, όπως έσπευσε να διευκρινίσει, θα χρησιμοποιηθεί το υπερσύγχρονο logistics center της Ρουμανίας.

Τα νέα logistics και το Capex των 95 εκατ. ευρώ

Ο Απόστολος Βακάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις υποδομές, τις οποίες θεωρεί τη «ραχοκοκαλιά» του ομίλου. Ανακοίνωσε ότι το 30% με 40% του Capex των επόμενων ετών θα κατευθυνθεί σε κέντρα διανομής. Συγκεκριμένα, το πλάνο προβλέπει τη λειτουργία logistics centers στη Ρουμανία το 2026, στη Βόρεια Ελλάδα το 2027 και στη Νότια Ελλάδα το 2028-29. «Τα 90-95 εκατ. ευρώ αφορούν αποκλειστικά τις αποθήκες. Χωρίς υποδομές, δεν υπάρχει ανάπτυξη», τόνισε, επαναλαμβάνοντας την εμπιστοσύνη του στην αγορά της Ρουμανίας παρά το υφεσιακό κλίμα.

Το στοίχημα του Καναδά και τα pop up stores της Jumbo

Αναφορικά με την επέκταση στον Καναδά, ο κ. Βακάκης απέδωσε την αναμονή στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Ο Ισραηλινός συνεργάτης (franchisee) που τρέχει το project βρίσκεται στη δίνη του πολέμου. «Πολεμούν με το ένα χέρι και δουλεύουν με το άλλο. Χρειάζονται λίγη ηρεμία πριν εστιάσουν στον Καναδά, αλλά θα πάμε εκεί και θα τα πάμε τόσο καλά όσο και στο Ισραήλ». Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ο Καναδάς θα αποτελέσει το «εργαστήριο» για τα νέα pop-up stores μέσα σε εμπορικά κέντρα, ένα concept που σκοπεύει να φέρει σε όλες τις χώρες δραστηριότητας.

Η ιεράρχηση του χρήματος και το «καρφί» Βακάκη στους αναλυτές

Όταν η κουβέντα έφτασε στη διαχείριση κεφαλαίων, ο επικεφαλής της Jumbo ήταν απόλυτα σαφής για τον τρόπο ιεράρχησης και αξιοποίησής τους: Προτεραιότητα έχουν τα νέα καταστήματα, έπεται η εξαγορά των ήδη ενοικιαζόμενων και, αν αυτά δεν είναι ελκυστικά, τότε τα χρήματα θα επιστρέφονται στους μετόχους. Όσο για το e-commerce, το χαρακτήρισε «συμπληρωματική υπηρεσία» που βοηθά τα περιθώρια κέρδους, με στόχο κάθε χώρα να αποδίδει online τζίρο αντίστοιχο με δύο φυσικά καταστήματα.

Κλείνοντας, ο κ. Βακάκης δεν άφησε ασχολίαστη την κριτική που δέχεται κατά καιρούς: «Προσπαθούμε να παραμένουμε σταθερά ανόητοι (constantly stupid) για να καταλήγουμε επιτυχημένοι απέναντι στους ανταγωνιστές μας. Μας ρωτούν για περιθώρια και ρυθμούς, αλλά εμείς χτίζουμε μια εταιρεία για γενιές».

Μάλιστα, πέταξε το «καρφί» του προς συγκεκριμένους αναλυτές, αφήνοντας εμμέσως πλην σαφώς αιχμές για το πρόσφατο report της Citi και τον προβληματισμό που εξέπεμψε σχετικά με την ικανότητα της Jumbo να ανταγωνιστή πολυεθνικούς κολοσσούς: προτρέποντάς τους να κοιτάξουν τις αποτιμήσεις άλλων εταιρειών που προωθούν: «Εμείς κοιτάμε τι κάνουμε εμείς. Αν οι άλλοι πάνε καλά, τόσο το καλύτερο, θα αντιγράψουμε τις βέλτιστες πρακτικές τους».