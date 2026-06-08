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Jumbo: Αύξηση 4% για τον όμιλο τον Μάιο του 2026

Εάν οι σημερινές συνθήκες παραταθούν πέραν του πρώτου εξαμήνου, ο ομιλος Jumbo θα επανεξετάσει το guidance

Business 08.06.2026, 11:28
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Jumbo: Αύξηση 4% για τον όμιλο τον Μάιο του 2026
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Αύξηση κατά περίπου 4% εμφάνισαν οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου Jumbo τον Μάιο, όπως και για το σύνολο του πενταμήνου Ιανουαρίου–Μαΐου 2026.

Η πορεία των πωλήσεων επιβεβαιώνει ότι η Jumbo παραμένει σταθερή επιλογή για τους καταναλωτές, παρά το περιβάλλον πολλαπλών και πολυεπίπεδων προκλήσεων.

Οι πωλήσεις Μαΐου για την Jumbo

Καθώς η γεωπολιτική αστάθεια στην ευρύτερη Μέση Ανατολή παρατείνεται, η επίδρασή της στη ζήτηση γίνεται ολοένα πιο εμφανής. Η αβεβαιότητα δοκιμάζει κυρίως τα λιγότερο ευέλικτα επιχειρηματικά μοντέλα, ενώ επιχειρήσεις και καταναλωτές αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος ενέργειας, μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Για τον Όμιλο Jumbo, οι λιανικές πωλήσεις εξομαλύνθηκαν τον Μάιο, παρά τις πιέσεις σε μακροοικονομικό επίπεδο στην αγορά της Ρουμανίας.

Ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων προς το δίκτυο franchise και χονδρικής παρέμεινε χαμηλότερος από πέρυσι, λόγω τόσο της επιφυλακτικότητας που προκαλεί η γεωπολιτική αβεβαιότητα ως προς τον χρονισμό των εμπορικών αποφάσεων όσο και της σύγκρισης με μια ιδιαίτερα ισχυρή περσινή βάση.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι οι πωλήσεις προς τους franchise και προς πελάτες χονδρικής ήταν ενισχυμένες, λόγω της εξομάλυνσης των παραγγελιών μετά τις αρχικές αναταράξεις που είχε προκαλέσει στην εφοδιαστική αλυσίδα, η κρίση στη Διώρυγα του Σουέζ.

Η διοίκηση εκτιμά ότι η ισχυρή κεφαλαιακή βάση, το ευέλικτο επιχειρηματικό μοντέλο και ο μακροπρόθεσμος στρατηγικός προσανατολισμός του Ομίλου Jumbo, εξασφαλίζουν την αναγκαία προσαρμοστικότητα ακόμη και σε περιόδους έντασης.

Ο Όμιλος θα συνεχίσει να υλοποιεί στρατηγικές επενδύσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και διατηρεί αμετάβλητο τον προϋπολογισμό του για το έτος.

Εφόσον οι σημερινές συνθήκες παραταθούν πέραν του πρώτου εξαμήνου, θα επανεξετάσει το guidance, πιθανότατα με αφορμή τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου 2026.

Η πορεία ανά αγορά

Ελλάδα: Τον Μάιο οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς ενδοεταιρικές συναλλαγές) αυξήθηκαν κατά περίπου +4% έναντι του περσινού μήνα. Για το πεντάμηνο, η αύξηση διαμορφώθηκε σε περίπου +6%.

Κύπρος: Δυναμική ανάκαμψη τον Μάιο, με τις πωλήσεις (φυσικά και ηλεκτρονικό κατάστημα) αυξημένες κατά +9% έναντι πέρυσι. Για το πεντάμηνο, η αύξηση διαμορφώθηκε σε περίπου +3,5%.

Βουλγαρία: Οι πωλήσεις δικτύου και ηλεκτρονικού καταστήματος (e-jumbo.bg) αυξήθηκαν κατά περίπου +16% τον Μάιο και +11% στο πεντάμηνο.

Ρουμανία: Η μείωση περιορίστηκε στο -2% περίπου τον Μάιο, ενώ στο πεντάμηνο οι πωλήσεις ήταν μειωμένες κατά περίπου -6%. Ο επενδυτικός σχεδιασμός για τη χώρα παραμένει αμετάβλητος, με νέο κατάστημα στο Baia Mare και το νέο κέντρο διανομής Giga (60.000 τ.μ.) εντός του 2026.

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