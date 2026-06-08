Vodafone: Ενεργοποιεί το 5G+ και προχωρά σε σταδιακή κατάργηση του 2G

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Από την Πάτρα ξεκινά η εμπορική διάθεση του Vodafone 5G+, του δικτύου 5G Standalone της Vodafone Ελλάδας. Η νέα υπηρεσία καλύπτει σχεδόν το σύνολο της πόλης και υπόσχεται βελτιωμένες ταχύτητες, χαμηλότερους χρόνους απόκρισης, μεγαλύτερη αξιοπιστία και καλύτερη ενεργειακή απόδοση για τις συμβατές συσκευές.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί το πρώτο εμπορικό βήμα της Vodafone Ελλάδας στην τεχνολογία 5G SA, με στόχο να επεκτείνει σταδιακά την κάλυψη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη το επόμενο διάστημα.

Ποιες συσκευές υποστηρίζονται

Η πρόσβαση στο Vodafone 5G+ θα διατίθεται σταδιακά σε όλους τους πελάτες της εταιρείας που διαθέτουν πιστοποιημένες συσκευές και έχουν πραγματοποιήσει τις απαραίτητες ενημερώσεις λογισμικού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, ήδη πιστοποιημένα είναι τα Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ και Galaxy S25 Ultra, καθώς και τα Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15T και Xiaomi 15T Pro.

Η Vodafone αναφέρει ότι συνεργάζεται στενά με τους μεγάλους κατασκευαστές, ώστε να προστεθούν σύντομα και άλλα μοντέλα στη λίστα συμβατότητας. Η διάθεση του νέου δικτύου θα ξεκινήσει αρχικά για συνδρομητές συμβολαίου και στη συνέχεια θα επεκταθεί στους χρήστες καρτοκινητής.

Τι αλλάζει με το 5G SA

Η τεχνολογία 5G Standalone διαφοροποιείται από τα προηγούμενα δίκτυα καθώς λειτουργεί ανεξάρτητα από την υποδομή του 4G, επιτρέποντας πιο ευέλικτη αξιοποίηση του δικτύου και νέα επίπεδα απόδοσης. Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε καλύτερη εμπειρία χρήσης, μικρότερη καθυστέρηση στη μετάδοση δεδομένων και μεγαλύτερη δυνατότητα υποστήριξης προηγμένων υπηρεσιών.

Η Vodafone τονίζει ότι το 5G+ ανοίγει τον δρόμο όχι μόνο για καταναλωτικές εφαρμογές, αλλά και για πιο σύνθετες εταιρικές λύσεις, ενισχύοντας το ψηφιακό οικοσύστημα και τις δυνατότητες καινοτομίας στην αγορά.

Η σταδιακή αποχώρηση του 2G

Παράλληλα με την είσοδο στο 5G Standalone, η Vodafone Ελλάδας προχωρά και σε μια στρατηγική κίνηση εκσυγχρονισμού του δικτύου της. Όπως ανακοινώθηκε, η εταιρεία θα καταργήσει σταδιακά το 2G δίκτυό της κατά το δεύτερο μισό του 2029.

Το φάσμα που θα απελευθερωθεί θα αξιοποιηθεί για την ενίσχυση των δικτύων 4G και 5G SA, με στόχο τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας πελάτη και την πιο αποδοτική χρήση των διαθέσιμων πόρων.

Η διαδρομή της Vodafone

Η εταιρεία συνδέει την απόφαση αυτή με μια μακρά ιστορική διαδρομή, που ξεκίνησε το 1992 με μία από τις δύο πρώτες άδειες κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και συνεχίστηκε με το λανσάρισμα του 2G δικτύου της Vodafone, τότε υπό το εμπορικό όνομα Panafon, την 1η Ιουλίου 1993.

Η μετάβαση από το 2G στο 5G Standalone αποτυπώνει την εξέλιξη της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και το πέρασμα σε ένα περιβάλλον πιο γρήγορων, πιο έξυπνων και πιο αξιόπιστων δικτύων.

Η εμπορική διάθεση του 5G+ στην Πάτρα αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την αγορά κινητών επικοινωνιών, καθώς ενισχύει τον ανταγωνισμό στην επόμενη γενιά δικτύων και δημιουργεί νέα δεδομένα για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Η επέκταση σε μεγαλύτερες πόλεις αναμένεται να πιέσει συνολικά τον κλάδο προς ταχύτερη υιοθέτηση του 5G SA.

Για τους χρήστες, το βασικό όφελος είναι η αναβάθμιση της καθημερινής εμπειρίας σύνδεσης, ενώ για τις επιχειρήσεις ανοίγονται νέες δυνατότητες σε υπηρεσίες που απαιτούν χαμηλό latency και υψηλή αξιοπιστία.