ΔΕΗ Fiber: Επεκτείνεται σε νέες περιοχές της Αττικής και της Περιφέρειας

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Σε νέες περιοχές της Αττικής και της Περιφέρειας επεκτείνεται το ΔΕΗ Fiber, η υπηρεσία internet 100% οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) της ΔΕΗ. Στο δίκτυο εντάσσονται πλέον η Αργυρούπολη, η Πετρούπολη, η Νέα Μάκρη, το Μαρκόπουλο, η Παιανία, η Καλλιθέα, η Σαλαμίνα και η Μεγαλόπολη, ενισχύοντας περαιτέρω τη γεωγραφική κάλυψη της υπηρεσίας.

Η επέκταση έρχεται να προστεθεί στις ήδη διαθέσιμες περιοχές σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία, καθώς το δίκτυο της ΔΕΗ FiberGrid συνεχίζει να αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό. Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, το αποτύπωμα του δικτύου έχει φτάσει τα 1,88 εκατ. homes passed, ενώ πάνω από 1,1 εκατ. νοικοκυριά είναι ήδη έτοιμα για άμεση σύνδεση.

Οι περιοχές κάλυψης

Το ΔΕΗ Fiber είναι ήδη διαθέσιμο σε ένα ευρύ πλέγμα περιοχών της Αττικής, μεταξύ των οποίων η Κηφισιά, η Αγία Παρασκευή, η Γλυφάδα, η Ηλιούπολη, η Νέα Σμύρνη, το Χαλάνδρι, το Περιστέρι, η Νίκαια, το Κερατσίνι, η Κορυδαλλός, η Αγία Βαρβάρα, τα Σπάτα, η Δραπετσώνα, το Ίλιον και η Πεντέλη. Στη νέα λίστα προστίθενται πλέον και οι πρόσφατα ενεργοποιημένες περιοχές της Αργυρούπολης, της Πετρούπολης, της Νέας Μάκρης, του Μαρκοπούλου, της Σαλαμίνας, της Παιανίας και της Καλλιθέας.

Πέρα από την Αττική, η υπηρεσία καλύπτει περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπως ο Εύοσμος, το Ελευθέριο-Κορδελιό και τα Πεύκα, καθώς και πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, όπως η Βέροια και η Κοζάνη. Παρουσία διατηρεί επίσης σε Κόρινθο, Τρίκαλα και πλέον και στη Μεγαλόπολη.

Ταχύτητες και τιμές

Το ΔΕΗ Fiber διατίθεται σε τρία internet-only προγράμματα, όλα βασισμένα σε 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Το πακέτο των 500 Mbps κοστίζει 17,90 ευρώ τον μήνα, το 1 Gbps διατίθεται έναντι 19,90 ευρώ τον μήνα και το πρόγραμμα των 2,5 Gbps ανέρχεται στα 52,90 ευρώ τον μήνα.

Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, οι συνδέσεις προσφέρουν εγγυημένες υπερυψηλές ταχύτητες και απλή τιμολόγηση, χωρίς κρυφές χρεώσεις ή περίπλοκους όρους. Στο πιο εμπορικά επιθετικό πακέτο, των 1 Gbps, δίνεται και δυνατότητα προσθήκης σταθερής τηλεφωνίας με μόλις 4 ευρώ τον μήνα.

Πρόσθετες υπηρεσίες φωνής

Πέρα από τη σύνδεση internet, οι συνδρομητές μπορούν να επιλέξουν προαιρετικά υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας. Το βασικό add-on προσφέρει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ τον μήνα, ενώ υπάρχει και πρόσθετο πακέτο διεθνών κλήσεων με 1.000 λεπτά προς σταθερά σε 35 επιλεγμένους προορισμούς έναντι 10 ευρώ τον μήνα.

Η δυνατότητα συνδυασμού υπερυψηλών ταχυτήτων με υπηρεσίες φωνής δημιουργεί ένα πιο ολοκληρωμένο προϊόν για οικιακούς χρήστες που αναζητούν σταθερή και γρήγορη συνδεσιμότητα, αλλά και ευελιξία στο τηλεπικοινωνιακό τους πακέτο.

Το δίκτυο FiberGrid

Η ΔΕΗ FiberGrid έχει πλέον εξελιχθεί στο δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου. Το δίκτυο βασίζεται σε αρχιτεκτονική 100% οπτικής ίνας από άκρη σε άκρη και μπορεί να υποστηρίξει ταχύτητες έως 10 Gbps, προσφέροντας υψηλή αξιοπιστία και δυνατότητα μελλοντικής επεκτασιμότητας.

Σε χονδρικό επίπεδο, η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες bitstream έως 2,5 Gbps και υπηρεσίες dark fiber, δίνοντας στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους τη δυνατότητα να αναπτύξουν δικές τους λύσεις προς τους τελικούς πελάτες. Η ανάπτυξη του δικτύου συνεχίζεται με στόχο να φτάσει τα 3,8 εκατ. νοικοκυριά έως το 2028.

Η νέα επέκταση του ΔΕΗ Fiber δείχνει ότι ο ανταγωνισμός στις υποδομές οπτικών ινών εντείνεται, με τους παρόχους να επιδιώκουν μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη και ταχύτερη διείσδυση σε περιοχές με αυξανόμενη ζήτηση για FTTH υπηρεσίες. Η είσοδος νέων περιοχών στην εμπορική διάθεση μπορεί να επιταχύνει τη μετάβαση περισσότερων νοικοκυριών σε συνδέσεις πολύ υψηλής ταχύτητας.

Για τον τελικό χρήστη, η ουσία βρίσκεται στην πρόσβαση σε πιο σταθερό δίκτυο, μεγαλύτερες ταχύτητες και πιο ξεκάθαρη τιμολογιακή πολιτική. Για την αγορά, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί συνεχιζόμενη επένδυση στις σταθερές ευρυζωνικές υποδομές και ενίσχυση του ανταγωνισμού στο FTTH.