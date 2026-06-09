Ασιατικά χρηματιστήρια: Ισχυρή ανάκαμψη στις αγορές

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Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν σήμερα οι περισσότερες ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές, με βασικό μοχλό την ανάκαμψη των μετοχών του κλάδου των ημιαγωγών και της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, η σχετική αποκλιμάκωση των στρατιωτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα.

Την καλύτερη επίδοση στην περιοχή κατέγραψε ο δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας, ανακτώντας μέρος των απωλειών που είχε υποστεί στην προηγούμενη συνεδρίαση λόγω της πίεσης στις μετοχές των εταιρειών παραγωγής τσιπ. Θετικά κινήθηκαν και οι κινεζικές μετοχές, καθώς τα εμπορικά στοιχεία του Μαΐου αποδείχθηκαν ισχυρότερα των εκτιμήσεων, χάρη στη σημαντική αύξηση των εξαγωγών.

Ειδικότερα, ο δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 3%, καθώς οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου των ημιαγωγών ανέκαμψαν μετά τη βουτιά 8,3% που είχε σημειώσει ο δείκτης στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Η Samsung Electronics κατέγραψε άνοδο 3,4%, ενώ η SK Hynix εκτινάχθηκε κατά 7,7%. Η δεύτερη ενισχύθηκε επιπλέον μετά την ανακοίνωση σημαντικής συνεργασίας με τη Nvidia, κορυφαία εταιρεία στον τομέα των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Θετικά λειτούργησε και η αναθεώρηση προς τα πάνω των στοιχείων για το ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου, τα οποία έδειξαν ανάπτυξη της νοτιοκορεατικής οικονομίας κατά 1,8%. Καθοριστικός παράγοντας ήταν οι ισχυρές εξαγωγές ημιαγωγών.

Ανοδικά κινήθηκε και ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 0,9%, ανακτώντας μέρος της πτώσης άνω του 4% που είχε σημειώσει στην προηγούμενη συνεδρίαση. Ο δείκτης TOPIX κέρδισε 0,5%.

Η Tokyo Electron σημείωσε άνοδο 7,6%, αποτελώντας τη μετοχή με την καλύτερη επίδοση στον Nikkei, ενώ η SoftBank υποχώρησε κατά 0,8%.

Οι κινεζικοί δείκτες CSI 300 και Shanghai Composite ενισχύθηκαν κατά 0,4%, καθώς τα στοιχεία έδειξαν ότι το εμπορικό πλεόνασμα της χώρας αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Μάιο.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση των εξαγωγών, επιβεβαιώνοντας ότι το μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται στις εξαγωγές εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πυλώνα της κινεζικής οικονομίας.

Παράλληλα, οι εισαγωγές ξεπέρασαν τις προβλέψεις, καθώς ενισχύθηκε η εγχώρια ζήτηση για ημιαγωγούς και εξαρτήματα κέντρων δεδομένων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng έκλεισε με απώλειες 0,2%.

Στις υπόλοιπες αγορές της περιοχής, ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης ενισχύθηκε κατά 1,1%. Αντίθετα, ο αυστραλιανός ASX 200 υποχώρησε κατά 0,3%, καθώς πιέστηκαν οι μετοχές του μεταλλευτικού κλάδου.