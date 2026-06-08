Ασιατικά χρηματιστήρια: Μαζικές ρευστοποιήσεις – Ανω του 8% οι απώλειες του Kospi

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Ισχυρές πιέσεις δέχτηκαν οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές στην έναρξη της εβδομάδας, καθώς η επιβράδυνση του ράλι των αμερικανικών τεχνολογικών μετοχών, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου λόγω των αντιποίνων του Ιράν κατά του Ισραήλ, αλλά και η ενίσχυση του δολαρίου μετά τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Μάιο, επιβάρυναν σημαντικά το επενδυτικό κλίμα.

Οι δείκτες

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 3,74%, στις 64.096 μονάδες, παρά τη μικρή ανάκαμψη που ακολούθησε τις αρχικές απώλειες. Ακόμη μεγαλύτερες ήταν οι πιέσεις στη Νότια Κορέα, όπου ο δείκτης KOSPI κατέγραψε πτώση 8,29%, στις 7.484 μονάδες.

Τίτλοι

Σημαντικές απώλειες κατέγραψαν οι μετοχές των μεγάλων κατασκευαστών ημιαγωγών Samsung και SK Hynix, οι οποίες υποχώρησαν άνω του 10% στις πρώτες συναλλαγές, επιταχύνοντας την πτώση της αγοράς.

Αρνητικό είναι το κλίμα και στην Κίνα, με τους δείκτες της Σαγκάης και του Χονγκ Κονγκ να σημειώνουν απώλειες άνω του 1%.

Οικονομία ΗΠΑ

Καθοριστικό ρόλο στη μεταβολή του κλίματος έπαιξαν τα στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας, τα οποία ανακοινώθηκαν την Παρασκευή και αποδείχθηκαν σημαντικά ισχυρότερα των εκτιμήσεων.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε άνοδο του δολαρίου και των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, προκαλώντας ισχυρές πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές της Wall Street, οι οποίες υποχώρησαν κατά περίπου 5%.

Οι επενδυτές εκτιμούν πλέον ότι η ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας, σε συνδυασμό με τις ήδη αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις, μειώνει τα περιθώρια για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από τη Federal Reserve.

Ως αποτέλεσμα, έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα στοιχήματα υπέρ μιας πιο επιθετικής στάσης της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς παραγώγων, οι πιθανότητες η Fed να προχωρήσει σε τουλάχιστον μία αύξηση επιτοκίων μέσα στο έτος έχουν αυξηθεί στο 74,4%, έναντι 45,2% πριν από μία εβδομάδα.

Πρόσθετο βάρος στις αγορές ασκούν οι νέες εντάσεις στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου.