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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα στις αγορές, το βλέμμα σε ΕΚΤ και επιτόκια

Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται πλέον στην επικείμενη απόφαση της ΕΚΤ για τα επιτόκια

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 09.06.2026, 10:49
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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα στις αγορές, το βλέμμα σε ΕΚΤ και επιτόκια
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Με μικτές τάσεις κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, καθώς η αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή βελτίωσε το επενδυτικό κλίμα, ενώ το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται πλέον στην επικείμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τα επιτόκια αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,13% στις 622 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,36% στις 10.336 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 0,03% στις 24.607 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,23% στις 8.218 μονάδες.

Σε εταιρικό επίπεδο, η μετοχή της GlaxoSmithKline υποχωρεί κατά 2,1%, μετά την ανακοίνωση συμφωνίας για την εξαγορά της βιοφαρμακευτικής εταιρείας Nuvalent έναντι 10,6 δισ. δολαρίων. Η εξαγορά αναμένεται να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο της GSK στον τομέα της ογκολογίας, προσφέροντάς της πρόσβαση σε τρεις υποψήφιες θεραπείες για τον καρκίνο του πνεύμονα που βρίσκονται υπό ανάπτυξη.

Η εικόνα στις αγορές είναι βελτιωμένη μετά τις ανακοινώσεις ότι Ιράν και Ισραήλ σταμάτησαν τον τελευταίο κύκλο αμοιβαίων επιθέσεων, περιορίζοντας τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενδέχεται να καταφέρει να προωθήσει μια συμφωνία ειρήνης με την Τεχεράνη.

Ωστόσο, η κατάσταση στην περιοχή παραμένει εύθραυστη. Τα Στενά του Ορμούζ, από τα σημαντικότερα περάσματα για τη μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου παγκοσμίως, εξακολουθούν να λειτουργούν με σοβαρούς περιορισμούς για τη ναυσιπλοΐα δεξαμενόπλοιων. Παράλληλα, ο Τραμπ έχει διαμηνύσει ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα παραμείνει σε ισχύ.

Οι αγορές εξακολουθούν να ανησυχούν ότι οι αυξημένες τιμές της ενέργειας ενδέχεται να τροφοδοτήσουν νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων, αναγκάζοντας τις κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν ή ακόμη και να ενισχύσουν τη σφιχτή νομισματική τους πολιτική.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται ευρέως να προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων την Πέμπτη, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δίνουν προτεραιότητα στην καταπολέμηση του πληθωρισμού, παρά τα σημάδια επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη των 21 χωρών.

Αντίστοιχα, στις Ηνωμένες Πολιτείες οι επενδυτές εκτιμούν ότι και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) θα αυξήσει τα επιτόκια πριν από το τέλος του έτους. Η εκτίμηση αυτή ενισχύθηκε μετά τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση τον Μάιο, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.

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