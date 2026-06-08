Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πιέσεις μετά την αναζωπύρωση της σύγκρουσης Ιράν–Ισραήλ

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Με σημαντικές απώλειες κινούνται σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ ενίσχυσε την ανησυχία των επενδυτών για τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην παγκόσμια οικονομία.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 0,74% στις 618 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,27% στις 10.339 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 1,18% στις 24.462 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,78% στις 8.154 μονάδες.

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αντιδρούν αρνητικά στην επανέναρξη των επιθέσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, γεγονός που απειλεί να εκτροχιάσει τις προσπάθειες διατήρησης της εύθραυστης εκεχειρίας που είχε επιτευχθεί με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ανεβαινει το πετρέλαιο

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η τελευταία κλιμάκωση ξεκίνησε με ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό, πρωτεύουσα του Λιβάνου. Το Ισραήλ βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ, χωρίς ωστόσο το τελευταίο διάστημα να έχουν σημειωθεί σημαντικές επιχειρησιακές κλιμακώσεις πέραν μεμονωμένων συγκρούσεων.

Η γεωπολιτική ένταση ωθεί υψηλότερα τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να καταγράφει άνοδο 5,1% και να διαμορφώνεται στα 97,81 δολάρια ανά βαρέλι. Αν και η τιμή παραμένει χαμηλότερα από τα επίπεδα άνω των 100 δολαρίων που είχαν καταγραφεί σε προηγούμενες περιόδους έντασης, εξακολουθεί να κινείται σημαντικά υψηλότερα από τα προ του πολέμου επίπεδα.

Ανησυχίες λόγω ΑΙ και γερμανικής βιομηχανίας

Πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι επενδυτές εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί απέναντι στο ισχυρό ράλι που έχει προηγηθεί στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Αφορμή αποτέλεσαν τα απογοητευτικά, σύμφωνα με την αγορά, αποτελέσματα της Broadcom την προηγούμενη εβδομάδα, τα οποία αναζωπύρωσαν τις αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα των πολύ υψηλών αποτιμήσεων στον κλάδο.

Αρνητικά για το επενδυτικό κλίμα λειτούργησαν και τα νέα στοιχεία από τη Γερμανία, τα οποία έδειξαν επιβράδυνση της βιομηχανικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τη γερμανική στατιστική υπηρεσία Destatis, οι νέες εργοστασιακές παραγγελίες μειώθηκαν κατά 3,8% τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Σε ετήσια βάση καταγράφηκε αύξηση 1,6%.