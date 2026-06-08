Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα και πίεση στον DAX

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Με μικτά πρόσημα έκλεισαν τελικά οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα, μετά από μια συνεδρίαση έντονης μεταβλητότητας, εξαιτίας των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και την πορεία του πετρελαίου.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε απώλειες 0,06% στις 622 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,05% στις 10.373 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε πτώση 0,47% στις 24.641 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,23% στις 8.199 μονάδες.

Οι αγορές αντέδρασαν αρχικά αρνητικά στην επανέναρξη των επιθέσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, καθώς υπήρξαν ανησυχίες για εκτροχιασμό των προσπαθειών διατήρησης της εύθραυστης εκεχειρίας που είχε επιτευχθεί με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ωστόσο, οι πιέσεις αποκλιμακώθηκαν, μετά το μήνυμα που απηύθυνε προς το Ισραήλ και το Ιράν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, για να σταματήσουν άμεσα τις επιθέσεις. Στο σύντομο μήνυμά του, ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «το Ισραήλ και το Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως να πυροβολούν».

Τραπεζικός πόλεμος στην Ιταλία

Στο μεταξύ, ένας σκληρός τραπεζικός πόλεμος βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ιταλία, με τις Intesa Sanpaolo και Banco BPM να συγκρούονται για τον έλεγχο της Monte dei Paschi di Siena (MPS), της αρχαιότερης τράπεζας στον κόσμο. Η Intesa Sanpaolo ανακοίνωσε σήμερα πρόταση εξαγοράς ύψους 30,6 δισ. ευρώ, επιδιώκοντας να ανατρέψει τα σχέδια της ανταγωνίστριάς της και να δημιουργήσει τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ευρώπης σε χρηματιστηριακή αξία.

Η κίνηση της Intesa ήρθε ως άμεση απάντηση στην ανακοίνωση της Banco BPM την Κυριακή, σύμφωνα με την οποία το διοικητικό της συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την έναρξη επαφών με τη MPS για τη διερεύνηση μιας πιθανής «συγχώνευσης ίσων όρων» (merger of equals).

Την ίδια ώρα, βελτιωμένη εικόνα παρουσίασε η επενδυτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη τον Ιούνιο, σύμφωνα με την έρευνα του Sentix. Ο δείκτης επενδυτικής εμπιστοσύνης διαμορφώθηκε στις -13,4 μονάδες, από -16,4 μονάδες τον Μάιο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Παράλληλα, ο δείκτης τρεχουσών συνθηκών ενισχύθηκε κατά 1,5 μονάδα σε μηνιαία βάση, φτάνοντας τις -20 μονάδες, ενώ ο δείκτης οικονομικών προσδοκιών κατέγραψε σημαντική άνοδο 4,8 μονάδων, διαμορφούμενος στις -6,5 μονάδες.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την οικονομία της Ευρωζώνης παραμένει ο πληθωρισμός, ο οποίος συνεχίζει να τροφοδοτείται από τις αυξημένες τιμές της ενέργειας.

Από την άλλη, αρνητικά για το επενδυτικό κλίμα λειτούργησαν τα νέα στοιχεία από τη Γερμανία, τα οποία έδειξαν επιβράδυνση της βιομηχανικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τη γερμανική στατιστική υπηρεσία Destatis, οι νέες εργοστασιακές παραγγελίες μειώθηκαν κατά 3,8% τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Σε ετήσια βάση καταγράφηκε αύξηση 1,6%.

Στο τέλος επικράτησαν οι πωλητές στο ΧΑ

Από… σαράντα κύματα πέρασε σήμερα ο γενικός δείκτης στο χρηματιστήριο Αθηνών, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και την πορεία του τεχνολογικού κλάδου της Wall Street, να βρίσκονται στο επίκεντρο, δημιουργώντας έντονη μεταβλητότητα, ενώ οι πωλητές επικράτησαν στο τέλος.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,13% στις 2.352,54 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.324,38 μονάδων (-1,33%) και 2.364,47 μονάδων (+0,37%). Ο τζίρος ανήλθε στα 266,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 39,8 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 9,2 εκατ. τεμάχια αξίας 55,4 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με απώλειες 0,06% στις 5.965,48 μονάδες, ενώ στο -0,36% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.097,44 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,68% στις 2.672,44 μονάδες.