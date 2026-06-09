Wall Street: Τα τσιπ την κρατούν σε θετική τροχιά

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Με θετικά πρόσημα κινούνται σήμερα οι αμερικανικοί δείκτες, με τους S&P 500 και ο Nasdaq να παίρνουν ώθηση από τον κλάδο των ημιαγωγών, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να διατηρήσει μια εύθραυστη εκεχειρία, παρά τις ανταλλαγές πληγμάτων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 0,68% στις 51.133 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη 0,69% στις 7.456 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,78% στις 26.131 μονάδες.

Στο ταμπλό

Σε επίπεδο τίτλων, Micron Technology σημειώνει άνοδο 5%, συνεχίζοντας το ράλι ανάκαμψης της Δευτέρας, όταν είχε ήδη ενισχυθεί κατά 10%. Η μετοχή είχε καταρρεύσει περίπου 20% στις δύο συνεδριάσεις που ολοκληρώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης μιας βουτιάς 13% την Παρασκευή.

Η Qualcomm ενισχύεται κατά 3%, οδεύοντας για τη δεύτερη συνεχόμενη ημέρα κερδών, μετά την πτώση 11% της Παρασκευής.

Το ETF ημιαγωγών iShares Semiconductor κινείται ανοδικά κατά 2%, μετά από ανάκαμψη 6% τη Δευτέρα. Το ETF είχε υποχωρήσει κατά 10% την Παρασκευή, στη χειρότερη ημερήσια πτώση του εδώ και έξι χρόνια, καθώς οι επενδυτές φοβήθηκαν ότι το ράλι των μετοχών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη στον κλάδο των chips είχε προχωρήσει υπερβολικά γρήγορα και σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα.

«Αυτή εξακολουθεί να είναι μια αγορά που αξιολογεί τους καταλύτες και τους πιθανούς κινδύνους και τους τοποθετεί σε μια ζυγαριά», σχολίασε ο William Northey, διευθυντής επενδύσεων στην U.S. Bank Asset Management. «Τα ισχυρά θεμελιώδη στις ΗΠΑ, βασισμένα στην ανθεκτικότητα των καταναλωτών, τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και τον κύκλο εταιρικών κερδών, έχουν σε μεγάλο βαθμό υπερισχύσει των κινδύνων από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή».

Ωστόσο, όσο περισσότερο διαρκεί η σύγκρουση, τόσο πιο πιθανό είναι να γίνει «επιζήμια για την οικονομική δραστηριότητα λόγω της δημιουργίας πληθωριστικών πιέσεων που δεν είναι παροδικές», πρόσθεσε.

Εν αναμονή του πληθωρισμού και της SpaceX

Αυτήν την εβδομάδα, οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία πληθωρισμού και την δημόσια εισαγωγή της SpaceX του Έλον Μασκ την Παρασκευή. Η προσφορά αναμένεται να είναι μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της Wall Street και θα αποτελέσει ίσως τη μεγαλύτερη δοκιμή της αφήγησης για τις αποτιμήσεις της τεχνητής νοημοσύνης.

«Οι εντυπωσιακές δημόσιες εγγραφές έχουν σηματοδοτήσει συχνά το αποκορύφωμα υπερβολής σε προηγμένους κύκλους της αγοράς, οπότε υπάρχει μια αμήχανη σιωπή γύρω από το τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το επενδυτικό κλίμα», δήλωσε η Callie Cox της Ritholtz Wealth Management. «Πολλοί επενδυτές φαίνονται επιφυλακτικοί, αλλά μπορεί αυτή η στάση να διατηρηθεί όταν έρχεται η μεγαλύτερη IPO όλων των εποχών;»

Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, η οικονομία των ΗΠΑ πρόσθεσε κατά μέσο όρο 29.000 θέσεις εργασίας την εβδομάδα στις τέσσερις εβδομάδες που έληξαν στις 23 Μαΐου, σύμφωνα με εκτίμηση της Automatic Data Processing (ADP). Ωστόσο, το μέγεθος μειώθηκε από τον προηγούμενο μέσο όρο των 30.500.