Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρίσκει και πάλι την ανοδική του τροχιά

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Με σημαντικά κέρδη κινείται αυτήν την ώρα το Xρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο δείχνει να θέλει να αποκαταστήσει την επαφή του με το στόχο των 2.400 μονάδων, αν και οι πωλητές κάνουν αισθητή την παρουσία τους σε συγκεκριμένους τίτλους.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 1,21% στις 2.381,01 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 132,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 20,8 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 1,27% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.041,50 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 1,63% στις 2.715,99 μονάδες.

Επανήλθαν οι αγοραστές

Μπορεί η αγορά να μην έχει κάνει το μεγάλο ξέσπασμα, αλλά έχει αποκαταστήσει σε μεγάλο βαθμό την πλάγια διορθωτική πορεία από τα τέλη του Ιανουαρίου και βλέπει πλέον τα υψηλά του έτους. Και αυτό παρά το γεγονός ότι η γεωπολιτική ένταση δεν έχει «σβήσει» από τη Μέση Ανατολή, πολλά ζητήματα που προκάλεσαν αναταράξεις το τελευταίο 12μηνο και πλέον δεν έχουν λυθεί, όπως οι δασμοί, και το φάσμα της ενεργειακής κρίσης εξακολουθεί να επικρέμεται.

Μια εικόνα που λίγο έως πολύ υπάρχει και στην Ευρώπη, υποστηρίζοντας υψηλότερες αποτιμήσεις και στη Λ. Αθηνών, η οποία με βάση τους δείκτες αποτίμησης παραμένει ακόμη φθηνή. Ενδεικτικό είναι ότι οι πολλαπλασιαστές κερδοφορίας (P/E) κινούνται ιστορικά κοντά στο 10x – 11x για τις μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις, με υψηλές μερισματικές αποδόσεις που συχνά ξεπερνούν το 4%.

Οι τεχνικές ενδείξεις μάλιστα εξακολουθούν να συνηγορούν υπέρ της συνέχισης της ανοδικής τάσης και της εκ νέου προσέγγισης των φετινών υψηλών, με τους ταλαντωτές να αφήνουν πλέον περιθώριο κίνησης έως την περιοχή των 2.440 μονάδων. Πριν όμως «πλασαριστεί» ο γενικός δείκτης σε νέα υψηλά, βραχυπρόθεσμα, η ζώνη των 2.400 – 2.410 μονάδων αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς και αντίστασης για τους πωλητές.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Λάμδα σημειώνει κέρδη 3,77%, με τις Eurobank, Coca Cola και Metlen να σημειώνουν άνοδο άνω του 2%. Άνω του 1% είναι η άνοδος σε Allwyn, Alpha Bank, Jumbo, ΔΕΗ, Aegean, Πειραιώς, Εθνική, Optima, Κύπρου, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Σαράντης.

Στον αντίποδα, η Cenergy χάνει 2,53%, με τις Helleniq Energy, Motor Oil και Βιοχάλκο να έχουν απώλειες που ξεπερνούν το 1%. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Aktor, ΕΛΧΑ, ΕΥΔΑΠ και Τιτάν, ενώ o OTE είναι αμετάβλητος.