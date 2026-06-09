Πιερρακάκης: Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα

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Το gov.gr δεν αποτελεί απλώς μια επιτυχημένη ψηφιακή μεταρρύθμιση, αλλά την απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας του κράτους και να μετατρέψει χρόνιες αδυναμίες σε πλεονεκτήματα, υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφερόμενος στην εξαετή πορεία της ψηφιακής πύλης του Δημοσίου.

Στην ομιλία του για την επέτειο λειτουργίας του gov.gr, ο υπουργός αναφέρθηκε στις πρώτες συζητήσεις που προηγήθηκαν της δημιουργίας του, θυμίζοντας ότι όλα ξεκίνησαν από ένα κρίσιμο ερώτημα: «Μπορεί η Ελλάδα να αποκτήσει ένα κράτος που να λειτουργεί αλλιώς;».

Όπως είπε, η ίδρυση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης δεν είχε αξία ως διοικητική αλλαγή από μόνη της, αλλά ως εργαλείο για την παραγωγή απτών αποτελεσμάτων. «Θέλαμε να αποδείξουμε ότι το ελληνικό κράτος μπορεί να αλλάξει», σημείωσε, προσθέτοντας ότι στόχος ήταν να μετατραπεί «ο ψηφιακός μετασχηματισμός από σύνθημα σε καθημερινή πραγματικότητα για κάθε πολίτη».

Πιερρακάκης για 112 και άυλη συνταγογράφηση

Ο κ. Πιερρακάκης στάθηκε ιδιαίτερα στα πρώτα έργα που υλοποιήθηκαν, όπως το 112 και η άυλη συνταγογράφηση. Για την τελευταία ανέφερε ότι κανείς δεν μπορούσε τότε να προβλέψει πως θα εξελισσόταν σε μία από τις σημαντικότερες ψηφιακές υπηρεσίες κατά την περίοδο της πανδημίας και σε βασικό θεμέλιο του ψηφιακού οικοσυστήματος της χώρας.

Αναφερόμενος στην έναρξη λειτουργίας του gov.gr, εν μέσω της υγειονομικής κρίσης, περιέγραψε την προσπάθεια δεκάδων στελεχών του Δημοσίου που εργάστηκαν αδιάκοπα προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα. Όπως τόνισε, το εγχείρημα γεννήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία «οι κοινωνίες έκλειναν, οι οικονομίες πάγωναν και η αβεβαιότητα κυριαρχούσε παντού», ωστόσο κατάφερε να αλλάξει τη σχέση κράτους και πολίτη.

«Το gov.gr γεννήθηκε από μια διαφορετική ιδέα: ότι, επιτέλους, το κράτος πρέπει να προσαρμόζεται εκείνο στον πολίτη», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «το στοίχημα αυτό κερδήθηκε».

Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τη διάρκεια της πανδημίας η πλατφόρμα «κράτησε την Ελλάδα όρθια», στηρίζοντας πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες, ενώ συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίηση του εθνικού προγράμματος εμβολιασμού.

Οι ψηφιακές υπηρεσίες

Έξι χρόνια μετά, περισσότερες από 2.250 ψηφιακές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω του gov.gr, ωστόσο ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι η πραγματική επιτυχία δεν αποτυπώνεται στους αριθμούς αλλά στις νέες προσδοκίες που διαμορφώθηκαν στην κοινωνία. «Οι πολίτες άρχισαν να θεωρούν δεδομένο ότι το κράτος είναι γρήγορο, αποτελεσματικό και σέβεται τον χρόνο τους», σημείωσε.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, τόνισε ότι η χώρα εισέρχεται στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης έχοντας ήδη δημιουργήσει τα απαραίτητα θεμέλια. «Αν τα πρώτα έξι χρόνια του gov.gr απέδειξαν ότι η Ελλάδα μπορεί να ψηφιοποιήσει το κράτος της, τα επόμενα χρόνια θα αποδείξουν ότι μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνολογία για να γίνει μια χώρα πιο αποτελεσματική, πιο δίκαιη και πιο παραγωγική», ανέφερε.

Κλείνοντας την ομιλία του, υπογράμμισε ότι το μεγαλύτερο κέρδος της τελευταίας εξαετίας είναι η ανάκτηση της συλλογικής αυτοπεποίθησης της χώρας. «Το gov.gr μας έκανε να πιστέψουμε ξανά πως η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει» είπε, καταλήγοντας με τη φράση ότι «από το “δεν γίνεται” με το οποίο μια ολόκληρη γενιά μεγάλωσε, μπορείς κάλλιστα να σβήνεις το “δεν”».