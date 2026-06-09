Πιερρακάκης: Έργα 1,5 δισ. ευρώ την τριετία 2026-28 λόγω ρήτρας διαφυγής

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Έργα 1,5 δισ. ευρώ την για την τριετία 2026- 2028, δημιουργεί η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης επισημαίνοντας ότι οι επενδύσεις αυτές θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας για τους πολίτες.

Αναφορικά με τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι αυτά θα νομοθετηθούν μέσα στον Ιούνιο, προσθέτοντας ότι κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος θα αξιοποιείται διαρκώς προς τη βελτίωση της συνθήκης των πολιτών.

«Όσο επενδύεις στα δίκτυα ενέργειας, στην ενεργειακή ασφάλεια και στην ενεργειακή αυτονομία, τόσο λιγότερο βιώνεις τις επιπτώσεις διεθνών κρίσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στον Ant-1 συνδέοντας τις παρεμβάσεις με τις αναταράξεις που προκαλούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στις διεθνείς τιμές ενέργειας.

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Νέο πλαίσιο για το ιδιωτικό χρέος

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υπουργός στις παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος, τις οποίες χαρακτήρισε ως την «πληρέστερη δέσμη μέτρων από την περίοδο της κρίσης και μετά».

Στο πακέτο περιλαμβάνονται η αύξηση του ακατάσχετου ορίου από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ, η δυνατότητα ρύθμισης παλαιών οφειλών σε έως 72 δόσεις, καθώς και αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Όπως εξήγησε, το όριο υπαγωγής στον εξωδικαστικό μειώνεται από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, ενώ ο μηχανισμός αποκτά πλέον και ρόλο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Οι οφειλέτες θα μπορούν να ζητούν ρύθμιση αποκλειστικά για την κύρια κατοικία τους, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερο «κούρεμα» οφειλής και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων θα τεθεί σε λειτουργία το φθινόπωρο, παρέχοντας ένα ακόμη εργαλείο προστασίας για τους ευάλωτους δανειολήπτες.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου

Ερωτηθείς για την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών μελετούν ήδη το πλήρες κείμενο της απόφασης.

Όπως τόνισε, η κυβέρνηση αναζητεί «τη χρυσή τομή» μεταξύ της προστασίας των δανειοληπτών και της διασφάλισης της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, επισημαίνοντας ότι η απόφαση δεν παράγει αυτομάτως αποτελέσματα για το σύνολο των υποθέσεων.

Η ακρίβεια

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό πρόβλημα για τα νοικοκυριά, σημειώνοντας ότι «στο ταμείο του σούπερ μάρκετ δεν μετράνε οι μακροοικονομικοί δείκτες». Υποστήριξε, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να εφαρμόζει τόσο στοχευμένα μέτρα στήριξης όσο και μόνιμες παρεμβάσεις, όπως οι φορολογικές ελαφρύνσεις και οι μειώσεις εισφορών.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην ολοκλήρωση της τετραετίας, απορρίπτοντας τα σενάρια πρόωρων εκλογών και τονίζοντας ότι στόχος είναι η παραγωγή απτών αποτελεσμάτων για τους πολίτες μέσω της οικονομικής σταθερότητας, των μεταρρυθμίσεων και της ενίσχυσης των επενδύσεων.