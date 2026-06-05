Πιερρακάκης: Αυξάνεται στα 1.600 ευρώ το όριο ακατάσχετου λογαριασμού

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Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η μεταβολή αντιστοιχεί σε αύξηση 28% και αφορά την προστασία καταθέσεων από κατασχέσεις λόγω οφειλών προς το Δημόσιο και τις τράπεζες.

Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης απέναντι στους πολίτες», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση προχωρά σε μια παρέμβαση που ενισχύει την προστασία των νοικοκυριών και προσφέρει μεγαλύτερο περιθώριο οικονομικής ασφάλειας σε χιλιάδες οφειλέτες.

Πιερρακάκης για μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Όπως είπε ο ίδιος «Το 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όρισε το ακατάσχετο στα 1.250 ευρώ. Αυτή ήταν η Ελλάδα της δημοσιονομικής ασφυξίας», κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του στη Βουλή. «Είμαι σε θέση να ανακοινώσω ότι το ακατάσχετο όριο αυξάνεται από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Η αύξηση είναι 28%, μεγαλύτερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας περιόδου που είναι 20,8%. Είναι μια πράξη δικαιοσύνης και είναι μια πράξη εμπιστοσύνης απέναντι στην κοινωνία», πρόσθεσε.

Ο υπουργός τόνισε τη βελτίωση της εικόνας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, με τον δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων να έχει υποχωρήσει στο 3,3%, και υπογράμμισε την ανάγκη στήριξης των συνεπών δανειοληπτών.

Κοινός λογαριασμός

Ωστόσο, στην περίπτωση των κοινών λογαριασμών υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια που συχνά αγνοείται: Το ακατάσχετο πρέπει να δηλωθεί από όλους τους συνδικαιούχους. Αυτό σημαίνει ότι εάν έστω και ένας από τους συνδικαιούχους δεν έχει δηλώσει τον λογαριασμό ως ακατάσχετο, τότε το ποσό δεν προστατεύεται πλήρως και μπορεί να βρεθεί εκτεθειμένο σε κατασχέσεις από το Δημόσιο.

Πρόκειται για μία από τις πιο συχνές «παγίδες» που οδηγούν πολλούς πολίτες σε απώλεια χρημάτων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις οφειλών προς την εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία.

Με βάση το άρθρο 4 του νόμου 5638/1932, όταν επιβάλλεται κατάσχεση σε κοινό λογαριασμό, θεωρείται ότι τα χρήματα ανήκουν ισόποσα σε όλους τους δικαιούχους.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η κατάσχεση αφορά μόνο το ποσοστό που αντιστοιχεί στον οφειλέτη, και όχι το σύνολο του λογαριασμού.

Για παράδειγμα, σε κοινό λογαριασμό δύο ατόμων με υπόλοιπο 6.000 ευρώ, η εφορία μπορεί να στραφεί μόνο στο 50% που θεωρείται ότι ανήκει στον οφειλέτη.