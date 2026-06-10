Σχέδια βελτίωσης: Σε άτυπη διαβούλευση τα κριτήρια βαθμολόγησης

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Σε άτυπη διαβούλευση των προτεινόμενων βαθμολογικών κριτηρίων της νέας πρόσκλησης για τα σχέδια βελτίωσης του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), που αναμένεται, προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πρόκειται για τις παρεμβάσεις Π3-73-2.1 «Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων που συμβάλουν στην Ανταγωνιστικότητα», Π3-73-2.2 «Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» και Π3-73-2.6 «Επενδύσεις κυκλικής οικονομίας και ενεργειακές επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις».

Οι παρεμβάσεις εφαρμόζονται σε όλη την ελληνική επικράτεια

Η αξιολόγηση των υποψηφίων βασίζεται σε έξι βασικές κατηγορίες κριτηρίων:

τη δυναμική του υποψηφίου,

τη δυναμική της εκμετάλλευσης,

την προτεινόμενη επενδυτική δαπάνη,

την κατεύθυνση της εκμετάλλευσης,

την περιοχή παρέμβασης και

την ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου.

Η άτυπη διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή έως και την Τετάρτη 17 Ιουνίου.

Δείτε αναλυτικά τον πίνακα ΕΔΩ

Δείτε αναλυτικά την διαβούλευση ΕΔΩ

Τα κριτήρια

Στο πλαίσιο αυτό αξιολογούνται, μεταξύ άλλων, η ηλικία και η επαγγελματική κατάσταση του υποψηφίου, η συμμετοχή σε συλλογικά σχήματα, το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης, η παραγωγή προϊόντων ποιότητας, η υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, η δραστηριοποίηση σε περιοχές προτεραιότητας, η κάλυψη αναγκών που έχουν προσδιοριστεί σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και η ωριμότητα των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων.

Όπως και στις προηγούμενες προσκλήσεις των Σχεδίων Βελτίωσης, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη διαμόρφωση αντικειμενικών, πλήρως μετρήσιμων και διαφανών κριτηρίων, ώστε η διαδικασία αξιολόγησης να είναι σαφής, αξιόπιστη και ελέγξιμη για το σύνολο των υποψηφίων.

Παράλληλα, με στόχο τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος αξιολόγησης και την αποτροπή τεχνητής δημιουργίας προϋποθέσεων ένταξης, προβλέπεται ότι κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δεν θα επιτρέπεται η μείωση της βαθμολογίας που έλαβε η επενδυτική πρόταση κατά την ένταξή της. Ως εκ τούτου, οι επενδύσεις και τα χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης που συνέβαλαν στη βαθμολόγηση της αίτησης θα πρέπει να διατηρούνται και να υλοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, ώστε να μην επηρεάζεται η βαθμολογία της πράξης.

Η ελάχιστη βαθμολογία για την επιλεξιμότητα των αιτήσεων ορίζεται στους 40 βαθμούς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους μέσω της ιστοσελίδας του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, καθώς και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected] και [email protected].