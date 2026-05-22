Σχέδια βελτίωσης: Από Σεπτέμβριο η υποβολή των αιτήσεων

Για τον Σεπτέμβριο του 2026 εκτιμάται ότι θα μετατεθεί η προκήρυξη της πρόσκλησης για τα νέα σχέδια βελτίωσης, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ).

Σύμφωνα με τον φάκελο της 7ης Επιτροπή Παρακολούθησης για την πορεία της ΚΑΠ 2023-2027, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αράχωβα στις 26/05/2026, τα νέα σχέδια βελτίωσης, που είχαν τεθεί σε διαβούλευση τον Φεβρουάριο του 2026 όπως αναφέρεται στο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα «με την έκδοση της απόφασης, θα καταστεί δυνατή η ενεργοποίηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στήριξης, η οποία εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο 2026».

Πρόκειται για τις παρεμβάσεις Π3 -73-2.1: Σχέδια βελτίωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων που συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα», Π3-73-2.2: «Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος», Π3-73-2.6: «Επενδύσεις κυκλικής οικονομίας και ενεργειακές επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις», με συνολική ενωσιακή συμμετοχή στα 269.328.560 ευρώ.

Όσον αφορά τα μεταφερόμενα έργα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), έχει ολοκληρωθεί η ένταξη του συνόλου των δικαιούχων στο ΣΣ ΚΑΠ. Συγκεκριμένα μεταφέρθηκαν 1.049 έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 43.413.892,84 ευρώ για την Παρέμβαση Π3-73-2.1 και 59 έργα συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 1.575.435,24 € για την Παρέμβαση Π3-73-2.2.

Τι αναφέρεται για τα νέα σχέδια βελτίωσης

Όπως αναφέρεται στον φάκελο της Επιτροπής Παρακολούθησης «εκδόθηκε η υπ’ αρ. 354748/19.12.2025 Προδημοσίευση των ανωτέρω Παρεμβάσεων, για τις οποίες προβλέπεται η υποβολή μιας κοινής αίτησης στήριξης. Τον Φεβρουάριο 2026 τέθηκε σε διαβούλευση το θεσμικό πλαίσιο, επί του οποίου εν συνεχεία ενσωματώθηκαν οι σχετικές παρατηρήσεις της διαβούλευσης.

Η κοινή απόφαση εφαρμογής έχει ήδη προωθηθεί στην ΑΑΔΕ/ΓΔΕΛΕΠ για την παροχή σύμφωνης γνώμης.

Με την ολοκλήρωση του σχετικού σταδίου και την έκδοση της απόφασης, θα καταστεί δυνατή η ενεργοποίηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στήριξης, η οποία εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο 2026.

Αναμένεται η εκχώρηση από την ΑΑΔΕ/ΓΔΕΛΕΠ της αρμοδιότητας εκκαθάρισης των αιτήσεων, προκειμένου να εκκινήσει εκ νέου η χρηματοδότηση των μέτρων. Η επανέναρξη των πληρωμών εξαρτάται από την ολοκλήρωση της έκδοσης αποφάσεων ανάθεσης αρμοδιοτήτων για αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης και της έκδοσης απόφασης οδηγιών πληρωμής από τον Οργανισμό Πληρωμών».