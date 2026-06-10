Τραμπ: «Δε σκοπεύει να ανανεώσει» τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου της Βόρειας Αμερικής

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Όταν ρωτήθηκε την Τετάρτη για την επικείμενη αναθεώρηση της Συμφωνίας Καναδά-ΗΠΑ-Μεξικού, της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ των τριών χωρών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Δεν σκοπεύω να την ανανεώσω». «Δεν χρειαζόμαστε τίποτα» από όσα διαθέτουν ο Καναδάς ή το Μεξικό, είπε ο αμερικανός πρόεδρος.

Οι ηγέτες και από τις δύο πλευρές των συνόρων την έχουν χαρακτηρίσει ως την καλύτερη εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ στον κόσμο.

Μέχρι την 1η Ιουλίου, και οι τρεις χώρες πρέπει να δηλώσουν αν επιθυμούν να ανανεώσουν τη συμφωνία για 16 χρόνια ή να δεσμευτούν σε ετήσιες αναθεωρήσεις, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στη συμφωνία.

Ανεπίσημες διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Καναδά διεξάγονται κατά διαστήματα εδώ και μήνες, και ο Καναδάς έχει ήδη δηλώσει ότι ενδιαφέρεται για την ανανέωση της εμπορικής συμφωνίας. Οι ΗΠΑ και το Μεξικό, εν τω μεταξύ, έχουν δηλώσει ότι σημειώνουν πρόοδο στις επίσημες διμερείς συνομιλίες τους.

Η CUSMA, ή USMCA όπως είναι γνωστή στις ΗΠΑ, έχει προστατεύσει τα καναδικά προϊόντα από ένα μεγάλο μέρος των αμερικανικών εισαγωγικών δασμών.

Οι ηγέτες και από τις δύο πλευρές των συνόρων την έχουν χαρακτηρίσει ως την καλύτερη εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ στον κόσμο. Ο Τραμπ την εξήρε την Τετάρτη, αλλά για έναν συγκεκριμένο λόγο.

«Η NAFTA ήταν η χειρότερη εμπορική συμφωνία που έχω δει ποτέ», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στην προκάτοχο της CUSMA του 1994, τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου της Βόρειας Αμερικής. «Την βελτίωσα, αλλά είχα το δικαίωμα να την καταγγείλω. Και με τη NAFTA, δεν είχαμε το δικαίωμα να την καταγγείλουμε».

«Η USMCA έκανε κάτι που μου αρέσει πολύ. Μετά από έξι χρόνια, έρχεται η ώρα για ανανέωση», πρόσθεσε. «Δεν ξέρω αν θα την ανανεώσω. Γιατί, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, οι Ηνωμένες Πολιτείες τα πάνε πολύ καλύτερα, εντάξει; Δεν χρειαζόμαστε τίποτα από αυτά που έχει ο Καναδάς. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα από αυτά που έχει το Μεξικό, αλλά χρειαζόμαστε όλα αυτά που έχουμε εμείς».

Ο Καναδάς έχει εξάγει εμπορεύματα αξίας 127 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία απογραφής. Ο Καναδάς εισήγαγε αμερικανικά αγαθά αξίας 114 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, πράγμα που σημαίνει ότι οι ΗΠΑ έχουν συσσωρεύσει εμπορικό έλλειμμα 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ μέχρι στιγμής το 2026.

Το εμπορικό έλλειμμα, ένα μέτρο της διαφοράς μεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών, έχει ενοχλήσει τον Τραμπ, ο οποίος το έχει επανειλημμένα αναφερθεί ως πρόβλημα στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Καναδά και ΗΠΑ.

«Θα έπρεπε να έχουμε πλεονάσματα μαζί τους», είπε, αναφερόμενος τόσο στον Καναδά όσο και στο Μεξικό.

Καναδοί στην Ουάσιγκτον

Ο Καναδάς έχει ξεκινήσει μια “εκστρατεία γοητείας” τις τελευταίες ημέρες, καθώς πλησιάζει η ημερομηνία αναθεώρησης της συμφωνίας.

Ο πρωθυπουργός του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, ολοκλήρωσε τη διήμερη επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον, με στόχο να προωθήσει το σχέδιό του «Φρούριο Βόρεια Αμερική» για ελεύθερο εμπόριο χωρίς δασμούς με τις ΗΠΑ. Δημοσίευσε φωτογραφίες από μια συζήτηση με την ομάδα του κλάδου «Autos Drive America». Επίσης, είχε συνάντηση με την Αμερικανική Ομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών (American Farm Bureau Federation) και συναντήθηκε με το Αμερικανικό Συμβούλιο Αυτοκινητοβιομηχανικής Πολιτικής (American Automotive Policy Council).

Την περασμένη εβδομάδα, ο LeBlanc κατέστησε σαφείς τις προθέσεις του Καναδά για ανανέωση της συμφωνίας με επιστολή προς τους ομολόγους του στις ΗΠΑ και το Μεξικό.

«Η συμφωνία αυτή είναι εξαιρετικά επωφελής για κάθε μία από τις χώρες μας και για την ενοποιημένη οικονομία της Βόρειας Αμερικής», έγραψε ο LeBlanc σε επιστολή προς τον Αμερικανό Εμπορικό Εκπρόσωπο Jamieson Greer και τον Μεξικανό Υπουργό Οικονομίας Marcelo Ebrard.