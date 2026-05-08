Τραμπ: Εμπορικό deal με ΕΕ ως τις 4 Ιουλίου – Αλλιώς έρχονται υψηλότεροι δασμοί

Προθεσμία ως τις 4 Ιουλίου έδωσε ο Ντόλαντ Τραμπ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να εφαρμόσει τις δεσμεύσεις της εμπορικής συμφωνίας που είχαν αποφασιστεί τον περσινό Ιούλιου στη Σκωτία. Σε διαφορετική περίπτωση, ανέφερε ότι οι δασμοί σε ευρωπαϊκά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, θα αυξηθούν σημαντικά.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε την εν λόγω συμφωνία κατά τη διάρκεια μιας «εξαιρετικής τηλεφωνικής επικοινωνίας» με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης ότι το Ιράν δεν θα μπορούσε ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Το υπόβαθρο

Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση, ο Τραμπ ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα οχήματα της ΕΕ στο 25% από το προηγουμένως συμφωνημένο 15%.

Αιτία για την κίνηση αυτή είναι ότι η ΕΕ δεν έχει συμμορφωθεί ακόμα με τους όρους της εμπορικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε στη Σκωτία τον περασμένο Ιούλιο.

Η συμφωνία προέβλεπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μείωνε τους δασμούς της στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα στο μηδέν και θα παρείχε ποσοστώσεις αδασμολόγητων προϊόντων σε ορισμένα αμερικανικά γεωργικά και θαλάσσια προϊόντα, αλλά η εκτελεστική νομοθεσία έχει αργήσει να περάσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Περίμενα υπομονετικά την ΕΕ να εκπληρώσει το δικό της μέρος της Ιστορικής Εμπορικής Συμφωνίας που συμφωνήσαμε στο Τέρνμπερι της Σκωτίας, της μεγαλύτερης εμπορικής συμφωνίας που υπήρξε ποτέ», δήλωσε ο Τραμπ.

«Δόθηκε η υπόσχεση ότι η ΕΕ θα τηρούσε το δικό της μέρος της Συμφωνίας και, σύμφωνα με τη Συμφωνία, θα μείωνε τους δασμούς της στο μηδέν! Συμφώνησα να της δώσω προθεσμία μέχρι τα 250ά γενέθλια της χώρας μας, αλλιώς, δυστυχώς, οι δασμοί τους θα εκτοξευτούν αμέσως σε πολύ υψηλότερα επίπεδα», είπε, αναφερόμενος στον εορτασμό της Ημέρας Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ στις 4 Ιουλίου.

Από την πλευρά της, η φον ντερ Λάιεν ανέφερε σε μια ανάρτηση στο X ότι συζήτησε την εμπορική συμφωνία με τον Τραμπ και συμφώνησε μαζί του ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Συζητήσαμε επίσης την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ. Παραμένουμε πλήρως δεσμευμένοι, και από τις δύο πλευρές, στην εφαρμογή της. Σημειώνεται καλή πρόοδος προς τη μείωση των δασμών έως τις αρχές Ιουλίου», δήλωσε η ίδια.

I had a very good call with @POTUS. We discussed the situation in the Middle East and our close coordination with regional partners. We are united that Iran must never posses a nuclear weapon. Recent events have clearly shown that the risks to regional stability and global… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 7, 2026

Πού οφείλεται η καθυστέρηση

Νόμοθέτες και κυβερνήσεις της ΕΕ σημειώνουν πρόοδο στην οριστικοποίηση μιας συμφωνίας για την κατάργηση των δασμών σε αμερικανικά προϊόντα, αλλά «υπάρχει ακόμη δρόμος μπροστά μας», δήλωσε ο πρόεδρος της επιτροπής εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μπερντ Λάνγκε.

Διαφωνίες υπάρχουν ως προς τα μέτρα ασφαλείας που επιδιώκουν ορισμένες από τις 27 χώρες του μπλοκ αναφορικά με την εφαρμογή.

Ορισμένοι νομοθέτες της ΕΕ επιθυμούν αυστηρότερες διασφαλίσεις επί της εφαρμογής της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της συμφωνίας εάν οι ΗΠΑ δεν συμμορφωθούν, της εξάρτησης των δασμολογικών μειώσεων από την ανάληψη δράσης από τις ΗΠΑ και του πλήρους τερματισμού των δασμολογικών παραχωρήσεων της ΕΕ στις 31 Μαρτίου 2028.

Ο Εμπορικός Εκπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, δήλωσε την Τετάρτη ότι η εφαρμογή της συμφωνίας από την ΕΕ «έχει ήδη καθυστερήσει».

Άφησε δε να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν και άλλες ενέργειες εκτός από την αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα, εάν η ΕΕ δεν συμμορφωθεί.

««Υπάρχουν και άλλα στοιχεία στη συμφωνία στα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν σε πλήρη συμμόρφωση, σε αντίθεση με εκείνα στα οποία οι Ευρωπαίοι συμμορφώνονται εδώ και πολλούς μήνες», είπε ο ίδιος στο Bloomberg.

Σημειώνεται ότι οι διαπραγματευτές της ΕΕ θα συναντηθούν ξανά στις 19 Μαΐου για τον επόμενο γύρο συνομιλιών.