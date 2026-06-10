 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
    [1]=>
    string(18) "International News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(31) "Law, Gov't & Politics: Politics"
}

Παπασταύρου: Στο επίκεντρο της νέας γεωμετρίας της ενέργειας η Ελλάδα

«Η εργαλειοποίηση της ενέργειας αποτελεί συστημικό κίνδυνο για την Ευρώπη από όπου και αν προέρχεται», δήλωσε ο Στ. Παπασταύρου από την Ουάσιγκτον

Ενέργεια 10.06.2026, 19:44
Σχολιάστε
Παπασταύρου: Στο επίκεντρο της νέας γεωμετρίας της ενέργειας η Ελλάδα
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η νέα γεωμετρία της ενέργειας έχει κάθετους άξονες, στρατηγικά τρίγωνα, τετραμερή σχήματα και διευρυνόμενους κύκλους συνεργασίας. Και σε αυτή τη γεωμετρία, η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο ως στρατηγικός κόμβος ενέργειας, ασφάλειας και σταθερότητας.  Τα παραπάνω δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας του Διεθνούς Ενεργειακού Φόρουμ (Global Energy Forum) του Atlantic Council στην Ουάσιγκτον, σήμερα, μιλώντας σε πάνελ με θέμα το μέλλον της ευρωπαϊκής ενεργειακής ανθεκτικότητας, μαζί με τον υπουργό Ενέργειας και Βιομηχανίας της Κύπρου, κ. Μιχάλη Δαμιανό. Στο Global Energy Forum λαμβάνουν μέρος 87 χώρες και 1.900 συμμετέχοντες.

Οι διάδρομοι μετατρέπονται σε αρτηρίες εμπορίου και ευημερίας για την περιοχή, και αυτό συνιστά μια πολύ ελπιδοφόρα εξέλιξη

«Όταν λέω ‘γεωμετρία της ενέργειας’, εννοώ, πρώτον, τη δημιουργία του Κάθετου Διαδρόμου: ύστερα από δεκαετίες κατά τις οποίες το φυσικό αέριο έρεε από την Ανατολή προς τη Δύση, τώρα έχουμε έναν κάθετο διάδρομο που φέρνει αμερικανικό LNG στην Ελλάδα και, μέσω των υποδομών, μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας, φτάνει μέχρι τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Δεύτερον, έχουμε δημιουργήσει ένα στρατηγικό τρίγωνο με την Κύπρο και το Ισραήλ, το οποίο γίνεται τετραμερές με τη συμμετοχή των ΗΠΑ. Έπειτα, έχουμε έναν κύκλο συνεργασίας με το East Med Gas Forum – προχθές καθίσαμε στο ίδιο τραπέζι με εκπροσώπους των κυβερνήσεων του Ισραήλ και της Παλαιστίνης. Ύστερα από τρία χρόνια, η ενέργεια ξαναγίνεται γέφυρα για την περιοχή. Και, πέρα από τον κάθετο διάδρομο και το στρατηγικό τρίγωνο, έχουμε επίσης τη διαγώνια γραμμή του IMEC. Έτσι, η Ανατολική Μεσόγειος και η χώρα μας είναι στην πραγματικότητα το επίκεντρο αυτής της νέας γεωμετρίας», είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.

Για τη σημασία, δε, των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα έργα GSI και GREGY, ο Υπουργός ανέδειξε ότι «όλο και περισσότερες χώρες της περιοχής συνειδητοποιούν ότι έχουμε περισσότερα να κερδίσουμε συνεργαζόμενοι παρά ενεργώντας μόνοι μας. Άρα, πιστεύω ότι αυτοί οι διάδρομοι μετατρέπονται σε αρτηρίες εμπορίου και ευημερίας για την περιοχή, και αυτό συνιστά μια πολύ ελπιδοφόρα εξέλιξη».

Όχι στην εργαλειοποίηση της ενέργειας, τόνισε ο Στ. Παπασταύρου

Ως προς την εργαλειοποίηση της ενέργειας, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι: «μάθαμε με τον δύσκολο τρόπο, τόσο με την εισβολή στην Ουκρανία όσο και τώρα με τα γεγονότα στα Στενά του Ορμούζ, τον συστημικό κίνδυνο που συνεπάγεται η εργαλειοποίηση της ενέργειας. Επομένως, είτε προέρχεται από τη Ρωσία είτε από το Ιράν είτε από οποιαδήποτε άλλη χώρα, η εργαλειοποίηση της ενέργειας αποτελεί συστημικό κίνδυνο για την Ευρώπη. Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι ενωμένη στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Η εργαλειοποίηση της ενέργειας είναι κάτι που επηρεάζει τόσο την παγκόσμια όσο και την περιφερειακή ασφάλεια και δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτή».

Μετά το πάνελ είχε συνάντηση με τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Cheniere, κ. Anatol Feygin, της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής και εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεύτερης μεγαλύτερη παγκοσμίως.

Επίσης, πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών της Αιγύπτου, κ. Karim Badawi. Στο επίκεντρο της συζήτησής τους βρέθηκαν η σύγχρονη τεχνολογία δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS) που αναπτύσσει η χώρα μας, καθώς και η πρόοδος της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου (GREGY). Ο κ. Παπασταύρου προσκάλεσε τον Αιγύπτιο ομόλογό του να πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Ελλάδα τον Ιούλιο, με τον τελευταίο να αποδέχεται την πρόσκληση.

Κατόπιν, ο κ. Παπασταύρου παρευρέθηκε στο επίσημο δείπνο του Atlantic Council, με κεντρικό ομιλητή τον Σεΐχη Nawaf Al Sabah, CEO της Kuwait Petroleum Company, παρουσία του Jarrod Agen, συνεργάτη του Προέδρου Τραμπ και Εκτελεστικού Διευθυντή του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας του Λευκού Οίκου και του Συμβούλου του τ. Πρόεδρου Biden, Amos Hochstein. Σημειώνεται ότι η ΔΕΣΦΑ έχει την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης του τερματικού σταθμού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο Al-Zour LNG Terminal στο Κουβέιτ. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (regasification) LNG στον κόσμο και μία από τις κρισιμότερες ενεργειακές υποδομές της χώρας, που, παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο, λειτουργεί αδιάλειπτα και αποτελεσματικά.

Αύριο, Πέμπτη 11 Ιουνίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα μεταβεί με τον Aμερικανό ομόλογό του Chris Wright στο Χιούστον για την Υπουργική Συνεδρίαση της πρωτοβουλίας για την Ενέργεια 3+1, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η υπογραφή της ιδρυτικής διακήρυξης του Ενεργειακού Κέντρου Ανατολικής Μεσογείου (East Med Energy Center) με το Πανεπιστήμιο Rice.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Σαν Φρανσίσκο: Απέρριψε αύξηση φόρου σε εταιρείες με υψηλόμισθους διευθυντές
World

Το Σαν Φρανσίσκο απέρριψε φόρο σε εταιρείες με υψηλόμισθους CEO
FCAS: Το άδοξο τέλος του ευρωπαϊκού μαχητικού αεροσκάφους και η τελευταία προσπάθεια
World

Η νέα κοινοπραξία Team Gen 6 στα ίχνη του FCAS που...κατέρρευσε
Ουκρανία: Κατασκευάζει φθηνούς πυραύλους τύπου Patriot
World

Παραγωγός φθηνών πυραύλων τύπου Patriot η Ουκρανία
Wall Street: Νέα «βουτιά» έφεραν πληθωρισμός και οι απειλές Τραμπ
Wall Street

Νέα «βουτιά» στη Wall Street έφεραν πληθωρισμός και οι απειλές Τραμπ
Ισπανία: Ιστορικό υψηλό τουριστών λόγω της κρίσης στη Μ. Ανατολή
Τουρισμός

Ισπανία: Ιστορικό υψηλό τουριστών λόγω της κρίσης στη Μ. Ανατολή
Μουντιάλ 2026: Ποιος θα σηκώσει την κούπα; – Οι προβλέψεις του Σάιμον Κούπερ
Business of Sport

Ποιος θα σηκώσει την κούπα στο Μουντιάλ; - Tι προβλέπει ο Σάιμον Κούπερ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ισπανία: Ιστορικό υψηλό τουριστών λόγω της κρίσης στη Μ. Ανατολή
Τουρισμός

Ισπανία: Ιστορικό υψηλό τουριστών λόγω της κρίσης στη Μ. Ανατολή

Ο αριθμός των αφίξεων τουριστών στην Ισπανία σπάει ρεκόρ κάθε χρόνο, και έφτασε συνολικά τα 97 εκατομμύρια το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Στεγαστική κρίση: Πόσο «χτυπά» τους οικονομικά ασθενέστερους [γραφήματα]
Ακίνητα

Ποιους «χτυπά» περισσότερο η στεγαστική κρίση [γραφήματα]

Το πρόβλημα από τη στεγαστική κρίση γίνεται ακόμη πιο έντονο καθώς η αγορά ακινήτων συνεχίζει να καταγράφει ισχυρές ανατιμήσεις, ξεπερνώντας το ρεκόρ του 2008

Γιάννης Αγουρίδης
Fitch: Νέο καμπανάκι για την παγκοσμια οικονομία – Το πετρέλαιο φρενάρει την ανάπτυξη
World

Fitch: Το πετρελαϊκό σοκ πλήττει την ανάπτυξη, αλλά δεν είναι 1979

Η Fitch υποβαθμίζει τις προβλέψεις για την παγκόσμια οικονομία καθώς η παρατεταμένη άνοδος των τιμών του πετρελαίου πιέζει κατανάλωση και επενδύσεις 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Υπερπλεονάσματα: Ποιος τα πληρώνει τελικά – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
Economy

Ποιος πληρώνει (τελικά) τα υπερπλεονάσματα;

Τα υπερπλεονάσματα, οι φόροι των νοικοκυριών και η αόρατη ανισότητα της ελληνικής οικονομίας

Αλέξανδρος Κλώσσας
Πληθωρισμός: Στο 4,2% τον Μάιο στις ΗΠΑ – Αγγίζει το 3% ο δομικός
World

Πληθωρισμός: Στο 4,2% τον Μάιο στις ΗΠΑ – Αγγίζει το 3% ο δομικός

Ο πληθωρισμός ξεπέρασε την αύξηση των μισθών, πιέζοντας τα νοικοκυριά και επηρεάζοντας την οικονομική ανάπτυξη

Τζούλη Καλημέρη
Revolut: Η εκρηκτική ανάπτυξη, οι φιλοδοξίες των 200 δισ. δολαρίων και το «φρένο» της ΕΚΤ
World

«Φρένο» ΕΚΤ στις φιλοδοξίες της Revolut

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επέβαλε προσωρινούς περιορισμούς στο ευρωπαϊκό τμήμα της Revolut

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΟΤΕ: 542 εκατ. ευρώ στους μετόχους και επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς
Τηλεπικοινωνίες

Νέο brand name και 542 εκατ. στους μετόχους από τον ΟΤΕ

Εστίαση στην ελληνική αγορά μετά τη Ρουμανία, ενίσχυση κερδοφορίας και διεύρυνση δραστηριοτήτων πέρα από τις τηλεπικοινωνίες ήταν τα μηνύματα που έστειλε ο Όμιλος ΟΤΕ στους μετόχους

Γιώργος Πολύζος
Ελληνόκτητη ναυτιλία: Νέες παραγγελίες νεότευκτων πλοίων – Η «μερίδα του λέοντος» στα tankers
Ναυτιλία

Επενδυτικό κρεσέντο από τους Έλληνες πλοιοκτήτες

Από τον Μάρτιο έως τα τέλη Μαΐου, η ελληνόκτητη ναυτιλία κατέγραψε 115 επιβεβαιωμένες παραγγελίες νεότευκτων πλοίων

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Ενέργεια
Παπασταύρου: Στο επίκεντρο της νέας γεωμετρίας της ενέργειας η Ελλάδα
Ενέργεια

Παπασταύρου: Στο επίκεντρο της νέας γεωμετρίας της ενέργειας η Ελλάδα

«Η εργαλειοποίηση της ενέργειας αποτελεί συστημικό κίνδυνο για την Ευρώπη από όπου και αν προέρχεται», δήλωσε ο Στ. Παπασταύρου από την Ουάσιγκτον

Παπασταύρου: Η Ελλάδα είναι στρατηγικός σύμμαχος των ΗΠΑ στην ενέργεια
Ενέργεια

Παπασταύρου: Η Ελλάδα είναι στρατηγικός σύμμαχος των ΗΠΑ

Τι είπε ο ΥΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου για τη συνεργασία της Ελλάδας με την ExxonMobil και τη Chevron

Πετρέλαιο: Ιράκ και ΗΑΕ σπεύδουν να κατασκευάσουν εναλλακτικούς αγωγούς
Πετρέλαιο

Ιράκ και ΗΑΕ κατασκευάζουν αγωγούς πετρελαίου

Οι συνολικές εξαγωγές του Ιράκ σε πετρέλαιο έχουν ουσιαστικά στερέψει από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, εξαιτίας της γεωγραφικής του εξάρτησης από το Ορμούζ

Παπασταύρου: Η Ελλάδα στο East Med Gas Forum αναδεικνύει τον ηγετικό της ρόλο στην ενέργεια
Ενέργεια

Παπασταύρου: Η Ελλάδα στο East Med Gas Forum αναδεικνύει τον ηγετικό της ρόλο στην ενέργεια

Οι υπουργοί και οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών συζήτησαν για τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, την ενεργειακή ασφάλεια και συνεργασία, τις κρίσιμες υποδομές

Υποδομές: Δημιουργείται νέα Γραμματεία για την ασφάλεια ενέργειας, δικτύων και μεταφορών
Πολιτική

Σχέδιο θωράκισης για ενέργεια, νερό και δίκτυα

Οι γεωπολιτικές ρωγμές φέρον νέα δομή στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να προστατευθούν οι υποδομές ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και μεταφορών

Μάχη Τράτσα
Enaon: Συνάντηση εργασίας με τους Χρήστες Διανομής για καλύτερες υπηρεσίες
Φυσικό αέριο

Enaon και Χρήστες Διανομής σε τροχιά στενότερης συνεργασίας

Στόχος της συνάντησης της Enaon με τους Χρήστες διανομής η βελτιστοποίηση των υπηρεσιών προς τους τελικούς καταναλωτές φυσικού αερίου

Μάργαρης: Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει τις ΑΠΕ και επιταχύνει την αποθήκευση
Ενέργεια

Μάργαρης: Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει τις ΑΠΕ και επιταχύνει την αποθήκευση

Τι ανέφερε ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ Ιωάννης Μάργαρης για τις ΑΠΕ και την αποθήκευση ενέργειας

Latest News
Σαν Φρανσίσκο: Απέρριψε αύξηση φόρου σε εταιρείες με υψηλόμισθους διευθυντές
World

Το Σαν Φρανσίσκο απέρριψε φόρο σε εταιρείες με υψηλόμισθους CEO

Το αποτέλεσμα είναι μια νίκη για τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο Ντάνιελ Λούρι και τους μετριοπαθείς Δημοκρατικούς της πόλης

FCAS: Το άδοξο τέλος του ευρωπαϊκού μαχητικού αεροσκάφους και η τελευταία προσπάθεια
World

Η νέα κοινοπραξία Team Gen 6 στα ίχνη του FCAS που...κατέρρευσε

Σε μια ύστατη προσπάθεια «διάσωσης» του FCAS, ο Γερμανός καγκελάριος λέει ότι Παρίσι και Βερολίνο θα συνεχίσουν ενα κοινό αμυντικό έργο - Πρεμιέρα για τη νέα (γερμανική) κοινοπραξία την Πέμπτη στο Βερολίνο

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Ουκρανία: Κατασκευάζει φθηνούς πυραύλους τύπου Patriot
World

Παραγωγός φθηνών πυραύλων τύπου Patriot η Ουκρανία

Η εταιρεία Fire Point από την Ουκρανία αναφέρει ότι δοκίμασε με επιτυχία βλήματα εδάφους-αέρος

Wall Street: Νέα «βουτιά» έφεραν πληθωρισμός και οι απειλές Τραμπ
Wall Street

Νέα «βουτιά» στη Wall Street έφεραν πληθωρισμός και οι απειλές Τραμπ

Βουτιά άνω των 950 μονάδων για τον Dow στη Wall Street καθώς το πετρέλαιο σημειώνει άνοδο λόγω των απειλών Τραμπ κατά του Ιράν, ενώ οι μετοχές ημιαγωγών συνεχίζουν να υποχωρούν

Ισπανία: Ιστορικό υψηλό τουριστών λόγω της κρίσης στη Μ. Ανατολή
Τουρισμός

Ισπανία: Ιστορικό υψηλό τουριστών λόγω της κρίσης στη Μ. Ανατολή

Ο αριθμός των αφίξεων τουριστών στην Ισπανία σπάει ρεκόρ κάθε χρόνο, και έφτασε συνολικά τα 97 εκατομμύρια το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Μουντιάλ 2026: Ποιος θα σηκώσει την κούπα; – Οι προβλέψεις του Σάιμον Κούπερ
Business of Sport

Ποιος θα σηκώσει την κούπα στο Μουντιάλ; - Tι προβλέπει ο Σάιμον Κούπερ

Η δομή του Μουντιάλ ευνοεί το τυχαίο, αλλά ο Σάιμον Κούπερ των Financial Times βλέπει την ιστορία να δείχνει δυτικοευρωπαίο νικητή

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Wall Street: Η άνθηση των IPO και τα όρια ζήτησης μετοχών
Wall Street

Η άνθηση των IPO και τα όρια ζήτησης μετοχών

Οι εμβληματικές δημόσιες εγγραφές ενδέχεται να δοκιμάσουν τα όρια της ζήτησης στη Wall Street προειδοποιούν επενδυτές

Ελβετία: Ρεκόρ διανυκτερεύσεων τη χειμερινή περίοδο στις Άλπεις
World

Ρεκόρ διανυκτερεύσεων τη χειμερινή περίοδο στις ελβετικές Άλπεις

Ωστόσο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή απομακρύνουν τις προοπτικές για ένα ανάλογο καλοκαίρι 2026

Αλέξανδρος Καψύλης
Euroxx Securities Raises Target Price for Alter Ego Media to €7.50
English Edition

Euroxx Securities Raises Target Price for Alter Ego Media to €7.50

Strong Upside Potential and Additional Value from the Joint Streaming Platform

Τραμπ: «Δε σκοπεύει να ανανεώσει» τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου της Βόρειας Αμερικής
World

«Δε σκοπεύει να ανανεώσει» ο Τραμπ την εμπορική συμφωνία της Β. Αμερικής

Ο Καναδάς έχει εξάγει εμπορεύματα αξίας 127 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ μέχρι στιγμής φέτος

Anthropic: Κυκλοφορεί το νέο μοντέλο «τύπου Mythos» στο ευρύ κοινό με δικλείδες ασφαλείας Guardrails
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Anthropic κυκλοφορεί «νέο» Mythos για το κοινό με δικλείδες ασφαλείας

Τα ερωτήματα σχετικά με επικίνδυνα θέματα όπως η κυβερνοασφάλεια ή τα βιολογικά όπλα θα κατευθύνονται σε παλαιότερο μοντέλο Opus της Anthropic

Αεροπορικά καύσιμα: Η ευρωπαϊκή κρίση που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί ενδέχεται ακόμα να συμβεί
World

Αεροπορικά καύσιμα: Η ευρωπαϊκή κρίση που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί ενδέχεται ακόμα να συμβεί

Η Ευρώπη ενδέχεται να αντιμετωπίσει ενεργειατική λιτότητα ειδικά στα αεροπορικά καύσιμα — όπως ήδη συμβαίνει σε πολλές περιοχές της Ασίας

Kαρπ (Palantir): Οι επιχειρήσεις είναι «δυσαρεστημένες» με τα εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Kαρπ (Palantir): Τα εργαστήρια AI προκαλούν δυσαρέσκεια στις εταιρείες

Ο Kαρπ έχει έρθει στο προσκήνιο αρκετές φορές για τις πολιτικές του απόψεις και πρόσφατα τάχθηκε στο πλευρό της κυβέρνησης του Τραμπ

OT FORUM: O Νίκος Δένδιας για τις νέες τεχνολογίες στον πόλεμο και τα διδάγματα από Ουκρανία και Μέση Ανατολή
OT FORUM

Για τις νέες τεχνολογίες στον πόλεμο θα μιλήσει ο Ν. Δένδιας στο 7ο OT FORUM

Ο Yπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναλύει πώς οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν το πεδίο των συγκρούσεων και διαμορφώνουν τη στρατηγική ασφάλειας του μέλλοντος

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Αύξηση εσόδων α΄τριμήνου κατά 23,8% στα 24,4 εκατ. ευρώ
Business

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Αύξηση εσόδων α΄τριμήνου κατά 23,8%

Τα συνολικά εσοδα του Ομίλου ΑΔΜΗΕ ανήλθαν στα 133,1 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 18,6% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του  2025

Παγκόσμιο Κύπελλο: Προβλέπεται η μεγαλύτερη διοργάνωση στοιχημάτων στην ιστορία
Business of Sport

Παγκόσμιο Κύπελλο: Προβλέπεται η μεγαλύτερη διοργάνωση στοιχημάτων στην ιστορία

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ξεκινά στην Πόλη του Μεξικού και θα ολοκληρωθεί τα τέλη Ιουλίου στο Νιου Τζέρσεϊ

Δημήτρης Σταμούλης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies