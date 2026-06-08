Παπασταύρου: Στις ΗΠΑ για το EMGF – Υπογράφει το Block 10 για Chevron

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Με τη Μέση Ανατολή να πυροδοτεί την ενεργειακή κρίση και το θέμα της ασφάλειας εφοδιασμού σε φυσικό αέριο κυρίως των χωρών της Ε.Ε. να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιδιώκει μία ακόμη πρωτοβουλία για την ενεργειακή ασφάλεια.

Ο Παπασταύρου βρίσκεται από χθες στις ΗΠΑ όπου με τη στήριξη του αμερικανικού παράγοντα επιδιώκει να εδραιώσει δύο συμμαχίες στην ενέργεια.

Ο Παπασταύρου προεδρεύει του EMGF

Στην Ουάσιγκτον συνέρχεται μετά από αρκετά χρόνια σε υπουργικό επίπεδο το East Mediterranean Gas Forum (EMGF). Πρόκειται για τον διεθνή οργανισμό που ιδρύθηκε το 2020 από χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και συμμετέχουν σε αυτόν ως μόνιμα μέλη η Ελλάδα, η Κύπρος, η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Γαλλία, η Ιταλία, η Παλαιστίνη και η Ιορδανία. Ο οργανισμός λειτουργούσε άτυπα ως φορέας πριν το 2020 ανάμεσα στις τέσσερις πρώτες προαναφερόμενες χώρες. Ο σκοπός του EMGF είναι η προώθηση της συνεργασίας για το φυσικό αέριο ανάμεσα σε παραγωγούς και καταναλωτές. Παρατηρητές είναι οι ΗΠΑ, ΕΕ και Παγκόσμια Τράπεζα.

Ο Παπασταύρου επιδιώκει να εδραιώσει τη συμμαχία των οκτώ παρά τις όποιες διαφορές έχουν μέλη μεταξύ τους, όπως το Ισραήλ και η Παλαιστίνη. Σύμφωνα με πληροφορίες στην ατζέντα θα τεθούν ζητήματα της ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής υπό το βάρος της γεωπολιτικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή

Η Ελλάδα έχει την προεδρία του EMGF και συνεδριάζει σήμερα στην Ουάσιγκτον υπό τον Σταύρο Παπασταύρου. Πληροφορίες θέλουν να βρίσκονται παρόντες οι υπουργοί Ενέργειας των οκτών κρατών που είναι μόνιμα μέλη του Οργανισμού.

Ο Παπασταύρου επιδιώκει να εδραιώσει τη συμμαχία των οκτώ παρά τις όποιες διαφορές έχουν μέλη μεταξύ τους, όπως το Ισραήλ και η Παλαιστίνη. Σύμφωνα με πληροφορίες στην ατζέντα θα τεθούν ζητήματα της ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής υπό το βάρος της γεωπολιτικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Θα επιδιωχθεί η αναζήτηση εναλλακτικών πηγών εφοδιασμού με φυσικό αέριο της Ευρώπης και η ελληνική πλευρά αναμένεται να προβάλει, λένε οι πληροφορίες, ως καύσιμο το αμερικανικό LNG και ως εναλλακτική όδευση τον Κάθετο Διάδρομο.

Στη συμμαχία των «3+1» ο Παπασταύρου

Αύριο Τρίτη θα πραγματοποιηθεί στο Χιούστον η συνάντηση των αρμόδιων υπουργών Ενέργειας της Συμμαχίας των «3+1».

Πρόκειται για τις χώρες Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ. Ο Παπασταύρου επιδιώκει, αναφέρουν πηγές να εδραιώσει και αυτήν τη συμμαχία ως προς την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής. Η εξασφάλιση ποσοτήτων φυσικού αερίου αλλά και η προώθηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης ανάμεσα σε Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ είναι οι δύο προτεραιότητες.

Η Συμμαχία «3+1» επανήλθε στο προσκήνιο τον περασμένο Νοέμβριο όταν στην Αθήνα στο πλαίσιο του P-TEC υπογράφηκε η συμφωνία για την είσοδο της ExxonMobil στο θαλάσσιο Block 2 βορειοδυτικά του Ιονίου. Εισήλθε στην κοινοπραξία των Energean – HELLENiQ ENERGY με την πρώτη γεώτρηση να προγραμματίζεται για τον Φεβρούαριο του 2027.

Η Chevron και το Block 10

Η ενδυνάμωση των προαναφερόμενων συμμαχιών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου είναι στις πρωτοβουλίες της ελληνικής πλευράς στο πλαίσιο της ενεργειακής διπλωματίας για τη διασφάλιση του εφοδιασμού με φυσικό αέριο της χώρας αλλά και της Ευρώπης.

Η Αθήνα έχει συσφίξει ιδιαίτερα τις σχέσεις της με την Ουάσιγκτον στον ενεργειακό τομέα. Η «στρατηγική σχέση», όπως την χαρακτηρίζουν αξιωματούχοι της Ελλάδας και των ΗΠΑ, λειτουργεί και ως προς την προώθηση ελληνικών και αμερικανικών επιχειρηματικών συμφερόντων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Ο Σταύρος Παπασταύρου βρίσκεται στις ΗΠΑ μετά και το νέο αίτημα της αμερικανικής πετρελαϊκής Chevron να εισέλθει σε άλλη μία παραχώρηση για την εξερεύνηση και τον εντοπισμό πιθανών κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Ο λόγος για το θαλάσσιο Block 10 το οποίο βρίσκεται ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες το αργότερο μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναμένεται να λάβει κι επίσημα τη θετική γνωμοδότηση της ΕΔΕΥΕΠ για το αίτημα της Chevron και να υπογράψει τη σχετική απόφαση έγκρισης του.

Οι συναντήσεις του Σταύρου Παπασταύρου

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα συναντηθεί με τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ.

Εν συνεχεία, οι δύο υπουργοί θα παραστούν στο ετήσιο επίσημο Leaders Council Dinner, που διοργανώνει το Atlantic Council.

Την Τρίτη, ο κ. Παπασταύρου θα έχει διμερή συνάντηση με τον υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου Karim Badawy.

Παράλληλα, στις 8 και 9 Ιουνίου ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μαζί με τον Αμερικανό ομόλογό του, θα συμμετάσχουν στο ετήσιο Global Energy Forum του Atlantic Council, ενώ ο κ. Παπασταύρου θα λάβει μέρος και στο East Med Business Forum, το οποίο πραγματοποιείται στο περιθώριο του συνεδρίου με θέμα την Ανατολική Μεσόγειο.

Την Πέμπτη, ο κ. Παπασταύρου θα μεταβεί στο Χιούστον, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η υπουργική συνεδρίαση του σχήματος 3+1 για την ενέργεια (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ).

Η σημασία του EMGF

Αποτελεί την πρώτη υπουργική συνεδρίαση του οργανισμού έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια.

Η συνεδρίαση αυτή, υπό την προεδρία της χώρας μας, επιβεβαιώνει τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας και στην Ανατολική Μεσόγειο, σε ένα σημαντικό πλαίσιο συνεργασίας που συνιστά το EMGF, σε μια κρίσιμη στιγμή για την περιφερειακή ενεργειακή και γεωπολιτική συγκυρία. Προωθείται έτσι, ένα σαφές πλαίσιο ενεργειακής περιφερειακής συνεργασίας, που αποθαρρύνει επιθετικές και μονομερείς ενέργειες.

Κατά τη συνάντηση των υπουργών, θα συζητηθεί το μακροπρόθεσμο στρατηγικό πλάνο μετεξέλιξης του EMGF και πέραν του φυσικού αερίου, καθώς και ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας, ανάπτυξης υποδομών, προσέλκυσης επενδύσεων, περιφερειακής συνεργασίας και ενίσχυσης της στρατηγικής θέσης της Ανατολικής Μεσογείου στο νέο διεθνές και ευρωπαϊκό ενεργειακό περιβάλλον.

Τι είναι το EMGF

Το Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Aνατολικής Μεσογείου («East Mediterranean Gas Forum – EMGF») είναι ένας διεθνής διακυβερνητικός οργανισμός που συγκροτήθηκε τον Ιανουάριο του 2020 με στόχο την προώθηση του διαλόγου, της συνεργασίας και της ανάπτυξης κοινών ενεργειακών πρωτοβουλιών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το EMGF απέκτησε επίσημα καθεστώς διεθνούς οργανισμού το 2021, με έδρα το Κάιρο της Αιγύπτου και περιλαμβάνει τα 7 πλήρη μέλη και συγκεκριμένα:

Ελλάδα

Κύπρος

Αίγυπτος

Ισραήλ

Ιταλία

Ιορδανία και

Παλαιστίνη

Ενώ το 2023 εντάχθηκε και η Γαλλία ως πλήρες μέλος

Καθεστώς παρατηρητή έχουν:

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Ευρωπαϊκή Ένωση

Παγκόσμια Τράπεζα

Το Forum λειτουργεί ως μηχανισμός διαλόγου μεταξύ κυβερνήσεων, ρυθμιστικών αρχών, διεθνών οργανισμών και του ιδιωτικού τομέα, προωθώντας την ανάπτυξη κοινών έργων και τη μεγαλύτερη ενεργειακή ολοκλήρωση της περιοχής.

Ο ρόλος του στη σημερινή συγκυρία

Το EMGF αποτελεί τη μοναδική θεσμοθετημένη πολυμερή ενεργειακή πλατφόρμα της Ανατολικής Μεσογείου, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι χώρες παραγωγούς, χώρες διέλευσης και χώρες κατανάλωσης ενέργειας.

Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων και ανακατατάξεων στις διεθνείς ενεργειακές αγορές, το Forum διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας, της περιφερειακής συνεργασίας και της ανάπτυξης στρατηγικών υποδομών που ενισχύουν τη συνδεσιμότητα και την ανθεκτικότητα της ευρύτερης περιοχής.

Η σημασία του EMGF έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς η Ευρώπη επιδιώκει τη διαφοροποίηση πηγών και οδεύσεων εφοδιασμού, ενώ η Ανατολική Μεσόγειος αναδεικνύεται ως μία από τις πλέον δυναμικές περιοχές ενεργειακής ανάπτυξης και διασύνδεσης.

Γιατί ενδιαφέρει την Ελλάδα

Η Ελλάδα αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά μέλη του EMGF και διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της ενεργειακής αρχιτεκτονικής της ευρύτερης περιοχής.

Η συμμετοχή της Ελλάδας στο Forum εντάσσεται στη στρατηγική της χώρας μας για:

την ανάδειξη της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης και κόμβου διασύνδεσης μεταξύ Ανατολικής Μεσογείου, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την προώθηση στρατηγικών έργων υποδομής και διασυνδέσεων, όπως ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου (Vertical Corridor), οι διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας και οι υποδομές LNG,

την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της διαφοροποίησης πηγών και οδεύσεων εφοδιασμού για την Ελλάδα και την Ευρώπη,

την προσέλκυση επενδύσεων στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών και της καινοτομίας,

την προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας και συνεργασίας μέσω κοινών ενεργειακών πρωτοβουλιών.

Για την Ελλάδα, η ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο δεν αποτελεί μόνο οικονομική ή ενεργειακή προτεραιότητα, αλλά και εργαλείο ενίσχυσης της περιφερειακής σταθερότητας, της συνδεσιμότητας και της κοινής ευημερίας.