Εξωδικαστικός: Aύξηση κατά 65% στις ρυθμίσεις Μαίου

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Συνεχή αυξητική πορεία σημειώνουν οι ρυθμίσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Ειδικότερα, τον Μάιο πραγματοποιήθηκαν 2.205 νέες ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε ποσά αρχικών οφειλών ύψους 564 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας 65% αύξηση σε σχέση με τις ρυθμίσεις του Μαΐου 2025. Παράλληλα, οι ρυθμίσεις που ολοκληρώθηκαν τελικά βάσει των κριτηρίων επιλεξιμότητας διαμορφώθηκαν στις 569 εκατ.

Εξωδικαστικός: Πόσες ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς

Σημαντική ήταν και η μηνιαία αύξηση στις εκκινήσεις αιτήσεων και οριστικών υποβολών οι οποίες έφτασαν τις 5.967 και 3.128 αντίστοιχα. Η αξιοσημείωτη αυτή άνοδος αποδίδεται πρωτίστως στο νέο νομοθετικό πλαίσιο και τη διεύρυνση των προϋποθέσεων υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Οι αλλαγές αυτές επιτρέπουν σε μεγαλύτερο αριθμό οφειλετών να ρυθμίσουν τις εκκρεμότητές τους και να θωρακίσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία 62.600 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 19,21 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι οι πολίτες περιβάλλουν τον μηχανισμό με ολοένα και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.

Οι ρυθμίσεις για ευάλωτους και ΑμεΑ

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ιδιαίτερα ενθαρρυντική συνεχίζει να είναι η συμμετοχή των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών.

Το 10% των ρυθμίσεων και τον μήνα Μάιο αφορούν σε οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Παράλληλα, από την αρχή εφαρμογής του μηχανισμού, 560 οφειλέτες έχουν επιτύχει αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, εξασφαλίζοντας ουσιαστική προστασία της περιουσίας και της κύριας κατοικίας τους.

Το 50% των δανείων στο «κόκκινο»

Σύμφωνα με στοιχεία α’ τριμήνου του 2026 των συστημικών τραπεζών, σχεδόν το 50% κατά μέσο όρο των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι καταγγελμένα, ενώ σχεδόν το 15% βρίσκεται υπό ρύθμιση.

Διμερείς ρυθμίσεις με Χρηματοδοτικούς Φορείς

Παράλληλα, συνεχίζονται οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων, με τους 4 μεγαλύτερους Servicers (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant) να καταγράφουν τον Απρίλιο ‘26 ρυθμίσεις συνολικού ύψους 205 εκατ. ευρώ, οι οποίες αναλογούν σε 2.980 οφειλέτες. Η πλειονοτητα των ρυθμισμένων οφειλών αφορά στεγαστικά δάνεια.

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Τέλος, το υπουργείο υπενθυμίζει ότι, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης οφειλών, η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρέχει πανελλαδική εξυπηρέτηση με βιντεοκλήση ή τηλεφωνικά, κατόπιν ραντεβού, είτε μέσω της πλατφόρμας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-kai-telephonike-epikoinonia-apo-ten-eidike-grammateia-diakheirises-idiotikou-khreous-egdikh είτε στο τηλέφωνο 213.212.5730.