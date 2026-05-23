Εξωδικαστικός: Πάνω από 60.000 ρυθμίσεις – Ρυθμισμένα 18 δισ. αρχικών οφειλών

Ποιες περιοχές κατέχουν τη μερίδα του λέοντος στις ρυθμίσεις - Ο εξωδικαστικός μηχανισμός περιλαμβάνει πλέον και οφειλές τουλάχιστον 5.000 ευρώ

Economy 23.05.2026, 20:40
Σε μια αναλυτική χαρτογράφηση του ιδιωτικού χρέους στη χώρα μας, καθώς και των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης προχώρησε η Θεώνη Αλαμπάση, γενική γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, στο 14ο Regional Growth Conference (RGC 2026).

Πού έχει «τσιμπήσει» το ιδιωτικό χρέος

«Ο ληξιπρόθεσμος δανεισμός είναι το πραγματικό βαρίδι για την οικονομία και σε αυτόν θα πρέπει να επικεντρώσουν οι πολιτικές για να βοηθήσουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Σήμερα βρισκόμαστε στα 237 δισ. ευρώ», είπε η κυρία Αλαμπάση, σημειώνοντας όμως ότι μικραίνει διαρκώς το μερίδιο του ληξιπρόθεσμου χρέους στη συνολική πίτα. Ως προς τα παλαιότερα δάνεια, διαπίστωσε μια καθαρή μείωση των δανείων που είναι στις τράπεζες και τους servicers της τάξης των 20 δισ. ευρώ.

«Εκεί που το ιδιωτικό χρέος έχει τσιμπήσει είναι κυρίως προς την ΑΑΔΕ. Σήμερα, είμαστε στα 114 δισ. ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο. Εξ αυτών, όμως, το 80% είναι παλιές οφειλές που έγιναν ως το 2019, στις οποίες προστίθενται διαρκώς τόκοι υπερημερίας», εξήγησε.

Υπογράμμισε ότι ποσοστό περίπου 75% αυτών των οφειλών συγκεντρώνονται σε 7.600 οφειλέτες, δηλαδή μόλις 0,2% των συνολικών οφειλετών. Όπως ανέφερε η αρμόδια γενική γραμματέας, προκειμένου να δοθεί λύση στο stock των παλαιών οφειλών, δόθηκαν οι 72 δόσεις μέσω του Τaxisnet.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός

Περιγράφοντας συνοπτικά τη λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού, η ΘεώνηΑλαμπάση μίλησε για μια αυτόματη, πλήρως ηλεκτρονική διαδικασία, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, ενώ ο οφειλέτης μπορεί να λάβει κουρέματα και δόσεις – έως 240 για το δημόσιο και έως 420 για τις τράπεζες. Στάθηκε ιδιαίτερα στη μείωση του ορίου στο μισό, ώστε να μπορεί να ενταχθεί κάποιος και με οφειλές τουλάχιστον 5.000 ευρώ, είτε συνολικά σε τράπεζες και servicers είτε τουλάχιστον 5.000 ευρώ στην ΑΑΔΕ και τουλάχιστον 5.000 ευρώ στο ΚΕΑΟ.

Ως προς την ανταπόκριση των πολιτών, ανέφερε ότι έχουμε ήδη πάνω από 60 χιλιάδες πραγματικές ρυθμίσεις και ρυθμισμένα συνολικά 18 δισ. ευρώ αρχικών οφειλών. Από τα αναλυτικά στοιχεία, όπως είπε, προκύπτει ότι τη μερίδα του λέοντος στην κατανομή των ρυθμίσεων κατέχουν η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, όμως ένα αξιοσημείωτο 1,4 δισ. ευρώ αφορά στη Δυτική Ελλάδα και στα Ιόνια Νησιά.

Πότε το δάνειο θεωρείται θεραπευμένο

«Έχουμε επίσης επεκτείνει την υποχρεωτικότητα του εξωδικαστικού. Δεν ψάχνει ο πολίτης αν θα πάει στην πηγή και θα πιει νερό. Ο πολίτης καταθέτει την αίτηση του εξωδικαστικού και είναι υποχρεωμένοι οι πιστωτές να δώσουν ρύθμιση», τόνισε, σημειώνοντας ότι βάσει εισοδήματος και περιουσίας καλύπτει όλη τη μεσαία τάξη.

Σημείωσε μάλιστα ότι εφόσον παραμείνει εξυπηρετούμενη η ρύθμιση της οφειλής για τρία έτη, τότε το δάνειο θεωρείται θεραπευμένο άρα και ο πολίτης έχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Η κυρία Αλαμπάση εκτίμησε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αυτά τα εργαλεία ρύθμισης να ενισχύσουν συμπεριφορές «στρατηγικού κακοπληρωτή», καθώς δεν πετούν το μπαλάκι στην επόμενη μέρα. «Ήδη υπάρχει άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου, που αποτρέπει κάποιον ο οποίος έχει τα μέσα και επιλέγει να μην πληρώσει την οφειλή του», πρόσθεσε.

