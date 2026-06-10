Παγκόσμιο Κύπελλο: Προβλέπεται η μεγαλύτερη διοργάνωση στοιχημάτων στην ιστορία

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Το μεγαλύτερο στοιχηματικό γεγονός στην ιστορία αναμένεται να αποτελέσει το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA 2026 — και το πρώτο που θα δοκιμάσει την αγορά αθλητικών στοιχημάτων των ΗΠΑ σε πλήρη κλίμακα.

Τα παγκόσμια στοιχήματα για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια

Το τουρνουά ξεκινά την Πέμπτη στην Πόλη του Μεξικού και θα ολοκληρωθεί περίπου έξι εβδομάδες αργότερα στο MetLife Stadium στο East Rutherford του Νιου Τζέρσεϊ. Μεταξύ αυτών των δύο ημερομηνιών, 48 ομάδες θα αναμετρηθούν σε 104 αγώνες.

Οι αναλυτές προβλέπουν ότι οι ευκαιρίες στοιχηματισμού θα μπορούσαν να αναδιαμορφώσουν την προσέλκυση πελατών για τα πρακτορεία στοιχημάτων, τις αγορές προβλέψεων και τις εταιρείες αθλητικών δεδομένων που τις τροφοδοτούν.

Τα παγκόσμια στοιχήματα για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια, από περισσότερα από 35 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια του τουρνουά του 2022, σύμφωνα με τον αναλυτή της Macquarie, Chad Beynon.

Η διευρυμένη μορφή, με 40 περισσότερους αγώνες από ό,τι το 2022, σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές ζώνες ώρας της Βόρειας Αμερικής και την ευρύτερη πρόσβαση σε νόμιμα αθλητικά στοιχήματα στις ΗΠΑ, θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τις εταιρείες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών.

Σε καλή θέση εν όψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Η Macquarie εκτιμά ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο θα οδηγήσει σε αύξηση περίπου 2% έως 5% του EBITDA των εταιρειών διαχείρισης στοιχημάτων έως το 2027, με τα μεγαλύτερα οφέλη να αποκομίζουν οι εταιρείες που διαθέτουν μεγάλο κοινό ποδοσφαιρικών αγώνων, διεθνή παρουσία και την ικανότητα να προωθούν στους παίκτες προϊόντα με υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Η εταιρεία ανέφερε τη Flutter Entertainment, μητρική της FanDuel, ως έναν από τους καλύτερα τοποθετημένους παρόχους. Η παγκόσμια παρουσία της εταιρείας της δίνει τη δυνατότητα να κερδίσει έδαφος όχι μόνο στη Βόρεια Αμερική, όπου διεξάγονται οι αγώνες, αλλά και σε χώρες όπως η Βραζιλία, όπου το «ποδόσφαιρο» είναι θρησκεία.

«Πιστεύουμε ότι το Super Bowl είναι μεγάλο γεγονός εδώ στην Αμερική. Μπορεί να το παρακολουθούν 200 εκατομμύρια άνθρωποι», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Flutter, Peter Jackson, στην εκπομπή «Closing Bell». «Την τελευταία φορά, όταν διεξήχθη ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ, 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι παρακολούθησαν τον τελικό. Πέντε δισεκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν ολόκληρο το τουρνουά, οπότε πρόκειται για τεράστιο γεγονός.»

Η Macquarie ανέφερε επίσης τις Super Group και Rush Street Interactive ως εταιρείες που βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση για να επωφεληθούν από την αύξηση της δραστηριότητας στον τομέα των στοιχημάτων, μαζί με τις εταιρείες αθλητικών δεδομένων Genius Sports και Sportradar, η οποία μόλις υπέγραψε συμφωνία με την πλατφόρμα προβλέψεων Kalshi για δεδομένα σχετικά με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, το μπέιζμπολ, το χόκεϊ και το UFC.

Η Deutsche Bank εκτιμά ότι το τουρνουά ποδοσφαίρου θα αποφέρει τζίρο στοιχημάτων — δηλαδή, το συνολικό ποσό που στοιχηματίζεται σε ένα συγκεκριμένο γεγονός — μόνο στις ΗΠΑ περίπου 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια, αν και παρουσίασε τόσο ένα σενάριο ανοδικής όσο και ένα σενάριο πτωτικής πορείας γύρω από το συγκεκριμένο ποσό.

Η εταιρεία εκτιμά ότι η FanDuel θα μπορούσε να αποκομίσει περίπου 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια από τον τζίρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις ΗΠΑ, ακολουθούμενη από την DraftKings με περίπου 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Deutsche Bank εκτιμά ότι η BetMGM, που ανήκει από κοινού στην MGM και την Entain, θα αποφέρει περίπου 250 εκατομμύρια δολάρια, η Caesars περίπου 120 εκατομμύρια δολάρια και η theScore Bet της Penn περίπου 83 εκατομμύρια δολάρια.

Μια αγορά αθλητικών στοιχημάτων που ωριμάζει

Το Sportsbook προσφέρει 10 φορές περισσότερες επιλογές στοιχημάτων σε σχέση με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 και ενσωματώνει επιλογές που αποδείχθηκαν αγαπημένες των φιλάθλων κατά τη διάρκεια του March Madness.

«Αν η Εθνική Ομάδα Ανδρών των ΗΠΑ προχωρήσει πολύ στο τουρνουά, τότε τα πράγματα θα μπορούσαν να επιταχυνθούν πραγματικά, οδηγώντας σε τεράστια αύξηση της συμμετοχής και των στοιχημάτων σε κάθε αγώνα», δήλωσε ο Dominic Hammond, ανώτερος αντιπρόεδρος αθλημάτων της Caesars Digital, στο CNBC. «Ταυτόχρονα, η απρόβλεπτη φύση του τουρνουά και η αύξηση των στοιχημάτων parlay σημαίνουν ότι μερικές μόνο σημαντικές ανατροπές μπορούν να αλλάξουν σημαντικά τα αποτελέσματα.

Η αγορά αθλητικών στοιχημάτων στις ΗΠΑ έχει ωριμάσει ραγδαία από το τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο ανδρών το 2022. Περίπου το 65% του πληθυσμού των ΗΠΑ έχει πλέον νόμιμη πρόσβαση στα αθλητικά στοιχήματα, σε σύγκριση με περίπου το 40% κατά τη διάρκεια του τουρνουά του 2022, σύμφωνα με την American Gaming Association. Τα πρακτορεία στοιχημάτων έχουν επίσης βελτιώσει τα παρολί για το ίδιο παιχνίδι, τα ζωντανά στοιχήματα και τα προϊόντα ειδικά για το ποδόσφαιρο, κάτι που θα μπορούσε να κάνει το τουρνουά πιο εμπορικά αξιόλογο από τα προηγούμενα Παγκόσμια Κύπελλα.

Αυτή τη φορά, οι παίκτες από όλες τις ΗΠΑ μπορούν να στοιχηματίσουν στους αγώνες μέσω πλατφορμών προβλέψεων. Ωστόσο, πολλές πολιτείες εμπλέκονται σε δικαστικές διαμάχες σχετικά με τις αγορές προβλέψεων, με την Επιτροπή Εμπορίας Προθεσμιακών Συμβολαίων Εμπορευμάτων (CFTC) να υποστηρίζει ότι έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να ρυθμίζει τις συμβάσεις γεγονότων

Οι αδειοδοτημένες εφαρμογές στοιχημάτων παραμένουν η πιο δημοφιλής πλατφόρμα για στοιχήματα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας πρόληψης απάτης SEON, με το 29% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι αυτή είναι η επιλογή τους. Ωστόσο, το 19% δήλωσε ότι προτιμά τις αγορές προβλέψεων, μπροστά από τα κοινωνικά καζίνο, τις πλατφόρμες που βασίζονται σε κρυπτονομίσματα και τους offshore ιστότοπους.

Οι πλατφόρμες προβλέψεων αναπτύσσονται εκθετικά

Ο αναλυτής της Piper Sandler, Patrick Moley, έγραψε σε σημείωμα την Τρίτη ότι οι Kalshi και Polymarket μαζί είδαν τον όγκο συναλλαγών να αυξάνεται κατά 13% σε εβδομαδιαία βάση, φτάνοντας το ρεκόρ των 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Kalshi, η οποία κυριαρχεί στον χώρο, προσφέρει σχεδόν 500 μοναδικές αγορές σχετικές με το τουρνουά. Ο μεγαλύτερος όγκος συναλλαγών αυτή τη στιγμή αφορά τον τελικό της 19ης Ιουλίου, με την Ισπανία και τη Γαλλία να προηγούνται στις πιθανότητες νίκης.

Οι Fanatics, FanDuel και DraftKings έχουν επίσης εισέλθει στον χώρο των πλατφορμών προγνωστικών, περιορίζοντας όμως τις αγορές αθλητικών στοιχημάτων σε πολιτείες όπου δεν διαθέτουν άδειες τυχερών παιχνιδιών.

Η μετοχή της DraftKings σημείωσε άνοδο 11% την Τρίτη, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του όγκου συναλλαγών για τον Μάιο, τα οποία έδειξαν αύξηση 34% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας τα 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια βάση.

Ο «ετήσιος όγκος καταναλωτών» — ο αριθμός που η DraftKings συγκρίνει με τον όγκο των αθλητικών στοιχημάτων — ανήλθε σε 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 24% σε μηνιαία βάση. Για λόγους σύγκρισης, ο όγκος των αθλητικών στοιχημάτων της εταιρείας πέρυσι ήταν περίπου 54 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα αθλητικά στοιχήματα διαθέτουν την κλίμακα, τις κρατικές άδειες, τις προωθητικές ενέργειες και την υπάρχουσα πελατειακή βάση. Οι αγορές προβλέψεων ενδέχεται να προσελκύσουν χρήστες που επιθυμούν να διαπραγματεύονται αποτελέσματα σε μια μορφή που μοιάζει περισσότερο με τις χρηματοπιστωτικές αγορές παρά με τα παραδοσιακά στοιχήματα. Οι εταιρείες αθλητικών δεδομένων προσπαθούν να πουλήσουν εργαλεία και εξοπλισμό και στις δύο κατηγορίες.

Η έρευνα της SEON αποκάλυψε ότι σχεδόν το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων παραδέχτηκε αυτό που η έρευνα ονόμασε «φιλική απάτη», συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας πολλαπλών λογαριασμών στοιχημάτων για να έχουν πρόσβαση σε προσφορές. Η γενιά των Millennials έδειξε τη μεγαλύτερη τάση για στοιχηματισμό: το 65% δήλωσε ότι ήταν τουλάχιστον αρκετά πιθανό να στοιχηματίσει σε αγώνες, ενώ παρουσίασε επίσης υψηλότερα ποσοστά στη χρήση αγορών προβλέψεων, κοινωνικών καζίνο, πλατφορμών κρυπτονομισμάτων και στη δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών.

Αυτό ανησυχεί τους υποστηρικτές του υπεύθυνου τζόγου. Ο Matt Zarb-Cousin είναι ένας αυτοαποκαλούμενος πρώην εθισμένος στον τζόγο, ο οποίος συνέβαλε στη δημιουργία της Gamban, μιας παγκόσμιας τεχνολογίας που εμποδίζει την πρόσβαση σε ιστότοπους και εφαρμογές διαδικτυακού τζόγου. Είπε ότι η εξάρτηση από τον τζόγο γίνεται πιο πιθανή όταν υπάρχουν πολλοί αγώνες κάθε μέρα για περισσότερο από ένα μήνα.

«Οι εφαρμογές στοιχημάτων είναι βελτιστοποιημένες για την αφοσίωση των χρηστών. Θέλουν να κρατήσουν τους χρήστες τους ενεργούς για όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε ο τζόγος να γίνει συνήθεια», δήλωσε ο Zarb-Cousin στο CNBC. «Οι οπαδοί θα βομβαρδίζονται με συνεχείς διαφημίσεις και κίνητρα για συχνές ευκαιρίες στοιχημάτων»