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Παγκόσμιο Κύπελλο: Η μάχη των στοιχηματικών εταιρειών για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο ξεκινά στις 11 Ιουνίου, είναι ένα διευρυμένο τουρνουά 48 ομάδων που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό

Business of Sport 04.06.2026, 22:30
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Παγκόσμιο Κύπελλο: Η μάχη των στοιχηματικών εταιρειών για το Παγκόσμιο Κύπελλο
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Το Παγκόσμιο Κύπελλο πυροδοτεί μια μάχη στοιχημάτων μεταξύ στοιχηματικών εταιρειών και αγορών προβλέψεων Οι εταιρείες τυχερών παιχνιδιών προσφέρουν νέες λειτουργίες σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν τις αγορές προβλέψεων να εισχωρήσουν στο χρυσωρυχίο των ποδοσφαιρικών στοιχημάτων, σύμφωνα με δημοσίευμα των FT. Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο ξεκινά στις 11 Ιουνίου, είναι ένα διευρυμένο τουρνουά 48 ομάδων που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Θα περιλαμβάνει 104 αγώνες σε 39 ημέρες, σε σύγκριση με τους 64 αγώνες της προηγούμενης διοργάνωσης πριν από τέσσερα χρόνια. Σε συνέντευξή του, ο διευθύνων σύμβουλος της Flutter, Peter Jackson, χαρακτήρισε το τουρνουά ως τη «μεγαλύτερη ευκαιρία στοιχημάτων που έχουμε δει ποτέ», ενώ ο Jason Robins, επικεφαλής της ανταγωνιστικής εταιρείας στοιχημάτων DraftKings, δήλωσε ότι αποτελεί «ένα τεράστιο σημείο εστίασης για την προσέλκυση πελατών».

Το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο

Ωστόσο, αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι το πρώτο που διεξάγεται από τότε που οι στοιχηματικές εταιρείες Polymarket και Kalshi έχουν εισχωρήσει με ταχείς ρυθμούς στις παγκόσμιες αγορές τυχερών παιχνιδιών. Οι δύο μεγαλύτερες εταιρείες της συγκεκριμένης αγοράς αντλούν πλέον το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους από αθλητικά στοιχήματα. Τα στοιχήματα για τον νικητή του επερχόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου συγκαταλέγονται ήδη μεταξύ των μεγαλύτερων που έχουν καταγραφεί στις αγορές προβλέψεων, με τη συνολική αξία των συμβολαίων που έχουν αγοραστεί και πωληθεί για τον νικητή να αγγίζει μέχρι στιγμής σχεδόν 1,5 δισ. δολάρια στην Polymarket.

Οι πλατφόρμες

Η ραγδαία αύξηση της δημοτικότητας αυτών των πλατφορμών, οι οποίες μπορούν να παρακάμψουν τις απαγορεύσεις των αθλητικών στοιχημάτων σε επίπεδο πολιτειών των ΗΠΑ, καθώς θεωρούνται αγορές παραγώγων, ασκεί πίεση στις παραδοσιακές εταιρείες τυχερών παιχνιδιών να προσελκύσουν και να διατηρήσουν πελάτες. Για ορισμένες από τις μάρκες της, η Flutter, ιδιοκτήτρια των Paddy Power και FanDuel, σχεδιάζει να εισαγάγει μια νέα διεπαφή με στοιχεία παιχνιδιού πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, η οποία θα επιτρέπει στους παίκτες να τοποθετούν στοιχήματα εν ώρα αγώνα σχετικά με το σε ποια περιοχή της εστίας θα εκτελέσουν τα πέναλτι οι εκτελεστές. Ο όμιλος επεκτείνει επίσης τις προσφορές για κερδοφόρα στοιχήματα πολλαπλών αγώνων — γνωστά ως «accumulators» στο Ηνωμένο Βασίλειο και «parlays» στις ΗΠΑ — τα οποία προσφέρουν μεγάλη απόδοση αν μια σειρά στοιχημάτων αποδώσει.

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