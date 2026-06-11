 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Commodities"
    [1]=>
    string(18) "International News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(20) "Human-made Disasters"
}

Πετρέλαιο: Γύρισε πτωτικά

Οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στον πόλεμο του Ιράν

Commodities 11.06.2026, 11:48
Σχολιάστε
Πετρέλαιο: Γύρισε πτωτικά
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Γύρισε πτωτικά το πετρέλαιο περιορίζοντας τα προηγούμενα κέρδη του, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή εντάθηκαν, με τις ΗΠΑ να επιτίθενται στο Ιράν και την Τεχεράνη να στοχεύει συμμάχους της Ουάσιγκτον στον Κόλπο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου των ΗΠΑ για τον Ιούλιο μειώθηκαν κατά 0,5% στα 89,57 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το διεθνές Brent για παράδοση Αυγούστου μειώθηκαν κατά 0,67% στα 92,48 δολάρια το βαρέλι.

Οι εξελίξεις στο Ιράν

Το Κουβέιτ έκλεισε τον εναέριο χώρο του και αναχαίτισε βλήματα την Πέμπτη, ενώ το Ισραήλ προειδοποίησε για εκτοξεύσεις από τον Λίβανο προς κοινότητες στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν ανέφερε ότι η Τεχεράνη είχε πλήξει αρκετές στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών βάσεων Ali Salem και Ahmad al-Jaber στο Κουβέιτ και της αεροπορικής βάσης Sheikh Issa στο Μπαχρέιν. Οι αρχές του Μπαχρέιν δήλωσαν ότι τα συστήματα αεράμυνάς τους είχαν αναχαιτίσει και κατέστρεψαν ιρανικές αεροπορικές απειλές.

Η τελευταία κλιμάκωση ακολούθησε τις αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές στρατιωτικές υποδομές που διέταξε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι στόχευσε περιουσιακά στοιχεία επιτήρησης, επικοινωνιών και αεράμυνας που αποτελούσαν απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και την εμπορική ναυτιλία στα περιφερειακά ύδατα.

Σε ανάρτηση στο X, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν «να εξαπολύουν πρόσθετες επιθέσεις αυτοάμυνας σήμερα στις 5:15 μ.μ. ET εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν προς την κατεύθυνση του Αρχιστράτηγου». Ο στρατός ανέφερε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε «σε απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν».

Εν τω μεταξύ, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Τεχεράνη είχε πραγματοποιήσει επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών πλοίων που επιχειρούσαν στα Στενα του Ορμούζ.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι η Ουάσινγκτον θα εντείνει τη στρατιωτική της αντίδραση εναντίον του Ιράν, καθώς συνέχιζε να πιέζει την Τεχεράνη προς την επίτευξη συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρά τη νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν, η Rystad Energy ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η αγορά πετρελαίου ήταν σε καλύτερη θέση για να απορροφήσει τις διαταραχές από ό,τι σε προηγούμενες κρίσεις, επικαλούμενη ρεκόρ εξαγωγών αργού πετρελαίου των ΗΠΑ, χαμηλότερη ζήτηση από την Κίνα και εναλλακτικές οδούς εξαγωγής που μειώνουν την εξάρτηση από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο ανώτερος αντιπρόεδρος της συμβουλευτικής εταιρείας, Χόρχε Λεόν, ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι πιθανότητες μιας βραχυπρόθεσμης διπλωματικής ανατροπής έχουν μειωθεί, αφήνοντας τις τιμές του πετρελαίου ευάλωτες σε απότομες διακυμάνσεις, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν εάν οι τελευταίες εχθροπραξίες θα παραμείνουν περιορισμένες ή θα εξελιχθούν σε μια πιο παρατεταμένη σύγκρουση.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Ευρώ: Εν αναμονή της ΕΚΤ – Υποτονικό το δολάριο
Συνάλλαγμα

Εν αναμονή της ΕΚΤ - Υποτονικό το δολάριο
Πετρέλαιο: Γύρισε πτωτικά
Commodities

Γύρισε πτωτικά το πετρέλαιο
Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος στο Ιράν εντείνει την «υπερσυμπίεση» στις αγορές μετάλλων
Commodities

Γιατί θα «επιμείνουν» ανοδικά οι τιμές των μετάλλων
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρό προβάδισμα αγοραστών – Έντονη η μεταβλητότητα
Markets

Μικρό προβάδισμα αγοραστών στο ΧΑ, έντονη η μεταβλητότητα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις – Εν αναμονή της ΕΚΤ
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μικτές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Εν αναμονή της ΕΚΤ
Ασιατικά χρηματιστήρια: Περιόρισαν τις απώλειες στο τέλος
Ασία

Περιόρισαν τις απώλειες στο τέλος οι ασιατικές αγορές

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ξετυλίγει το νήμα ενός αιώνα ο ΟΤ, «αυτομόλησε» η Cenergy, το σερί της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το market test της Motor Oil, τα σχέδια της ΔΕΗ, η «ραχοκοκαλιά» του ΑΔΜΗΕ
Inside Stories

Ξετυλίγει το νήμα ενός αιώνα ο ΟΤ, «αυτομόλησε» η Cenergy, το σερί της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το market test της Motor Oil, τα σχέδια της ΔΕΗ, η «ραχοκοκαλιά» του ΑΔΜΗΕ

Νήμα ενός... αιώνα

Χρέη: Ποιοι οφειλέτες βγαίνουν από το στόχαστρο – Η «παγίδα» με την ενημερότητα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Σβήνει παλιά χρέη η εφορία - Τι αλλάζει, ποιους αφορά

Στο «ψυγείο» βάζει η εφορία 6 δισ. ευρώ παλιά χρέη - Το χρονοδιάγραμμα και τα κριτήρια

Ανδρομάχη Παύλου
Εισφορά αλληλεγγύης: Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού σχεδιάζει η κυβέρνηση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Συντάξεις: «Παράθυρο αλλαγών» στην εισφορά αλληλεγγύης

Συζητήθηκε χθες η σχετική προσφυγή συνταξιούχου στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Σενάριο τροποποίησης των κλιμακίων έχει επεξεργαστεί η κυβέρνηση

Κώστας Παπαδής
Χωροταξικά: Ώρα αποφάσεων για τα Ε.Χ.Π. Τουρισμού, ΑΠΕ και βιομηχανίας που διχάζουν αγορά και φορείς
Economy

Ώρα αποφάσεων για τα χωροταξικά που... διχάζουν

Από «κόσκινο» τα νέα χωροταξικά Τουρισμού, ΑΠΕ και βιομηχανίας– Οι κόκκινες γραμμές και οι ενστάσεις

Μάχη Τράτσα
Όμιλος Ηρακλής: Ζήτημα λίγων ημερών η σκυροδέτηση του Riviera Tower – Τι τζίρο προβλέπει για το 2026
Business

«Μπαίνει το καπάκι» στο Riviera Tower - Τα σχέδια του «Ηρακλή»

Βελτιωμένο κύκλο εργασιών και EBITDA αναμένει ο Όμιλος Ηρακλής το 2026 - Η στρατηγική επιλογή των βιώσιμων υλικών και τα πλάνα για νέες επενδύσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Further Ventures: Συνδέει το μέλλον της ναυτιλίας με την τεχνητή νοημοσύνη
Ναυτιλία

Further Ventures: Συνδέει τη ναυτιλία με την ΑΙ

Το Further Ventures που δημιουργείται στην Ελλάδα φέρνει σε κοινό διάλογο τη ναυτιλιακή βιομηχανία, την τεχνολογία, τις επενδύσεις και την ακαδημαϊκή κοινότητα

Λάμπρος Καραγεώργος
Αμερικανικά ομόλογα: Τι μήνυμα στέλνουν στο Γουόρς
Ομόλογα

Το μήνυμα των ομολόγων στον Γουόρς

Η άνοδος της απόδοσης των διετών, η επέκταση σε όλη την καμπύλη δημιουργούν ένα ηλεκτρισμένο σκηνικό για τη Fed του Γουόρς

Τζούλη Καλημέρη
Γιατί ο κόσμος πρέπει να συμφωνήσει στη ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Partners

Γιατί ο κόσμος πρέπει να συμφωνήσει στη ρύθμιση της ΑΙ

Μια συμφωνία τεχνολογικού αφοπλισμού μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας θα έκανε όλους να αισθάνονται πιο ασφαλείς

Martin Wolf
Περισσότερα από Commodities
Πετρέλαιο: Γύρισε πτωτικά
Commodities

Γύρισε πτωτικά το πετρέλαιο

Οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στον πόλεμο του Ιράν

Πετρέλαιο: Ανοδικά καθώς το κλείσιμο των Στενών ανησυχεί τους traders
Commodities

Άλμα στις τιμές του πετρελαίου μετά τις πιέσεις στο Ιράν

Το Ιράν έκλεισε το Ορμούζ και οι ΗΠΑ έπληξαν την Ισλαμική Δημοκρατία ανεβάζοντας το πετρέλαιο και τις ανησυχίες καθώς ο ΟΠΕκ συρρικνώνει την παραγωγή

Χρυσός: Υποχωρεί κάτω από τα 4.200 δολάρια
Commodities

Χρυσός: Υποχωρεί κάτω από τα 4.200 δολάρια

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ασκούν πίεση στο χρυσό

Πετρέλαιο: Aνοδικά καθώς οι εντάσεις ΗΠΑ-Ιράν αναζωπυρώνονται και τα αποθέματα μειώνονται.
Commodities

Ανοδικά το πετρέλαιο μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον του Ιράν αφότου η Τεχεράνη κατέρριψε αμερικανικό ελικόπτερο στο Ορμούζ, αφήνοντας τους επενδυτές σε αγωνία και στέλνοντας το πετρέλαιο και πάλι ανοδικά κατά 0,7%

Χαλκός – χρυσός: Πώς επηρεάζονται από ΑΙ και επιτόκια – Τι προβλέπουν οι αναλυτές
Commodities

Κρίσιμη συγκυρία για χαλκό και χρυσό - Τι προβλέπουν οι αναλυτές

Ο χαλκός και ο χρυσός βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα όσον αφορά τη αντίδραση των επενδυτών στις γεωπολιτικές εξελίξεις

Μελίνα Ζιάγκου
Πετρέλαιο: Ελαφρά πτώση πάνω από τα 93 δολάρια λόγω κατάπαυσης πυρών Ιράν- Ισραήλ
Commodities

«Επεσε» το πετρέλαιο μετά την κατάπαυση πυρών Ιράν - Ισραήλ

Πτωτικά κινείται το πετρέλαιο καθώς οι επενδυτές αναμένουν διευκρινίσεις μετά τη διακοπή των επιθέσεων Ιράν-Ισραήλ

Χρυσός: «Σβήνει» τις απώλειες
Commodities

«Σβήνει» τις απώλειες ο χρυσός

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μειώνουν τις απώλειες και σταθεροποιούν το χρυσό

Latest News
OT FORUM – Λιάκος: Χρειάζεται πλέγμα προτάσεων για την ελληνική οικονομία
OT FORUM

Λιάκος: Χρειάζεται πλέγμα προτάσεων για την ελληνική οικονομία

Για την πορεία και το μέλλον της ελληνικής οικονομίας μετά το RRF αλλά και για τις αυξανόμενες ανισότητες μίλησε ο οικονομολόγος Δημήτρης Λιάκος στο 7ο OT FORUM

Optima Bank: Στα 1,41 ευρώ η τιμή στόχος για τη Bally’s Intralot
Business

Στα 1,41 ευρώ η τιμή στόχος της Bally’s Intralot από την Optima Bank

Σύσταση «Αγορά» απο την Optima Bank που βλέπει περιθώριο ανόδου περίπου 19,4% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 10 Ιουνίου 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Metlen: Στα 52 ευρώ η τιμή στόχος από την Bank of America
Business

Bank of America για Metlen: Στα 52 ευρώ η τιμή στόχος

Τι είδαν οι αναλυτές της Bank of America κατά την επίσκεψή τους στις εγκαταστάσεις παραγωγής αλουμινίου και γαλλίου της Metlen

Ανδριανός: Η Ελλάδα μπορεί να έχει ισχυρότερη θέση στην παγκόσμια αγορά ελιάς και ελαιολάδου
AGRO

Ισχυρότερη θέση στην παγκόσμια αγορά ελιάς και ελαιολάδου

Ο Γιάννης Ανδριανός παρέστη στο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας με θέμα «Ελαιοκομικός Τομέας: Προβλήματα & Προοπτικές»

Fitch: Bλέπει πιθανή αναβάθμιση της Evoke μετά το deal με τη Bally’s Intralot
Business

Πιθανή αναβάθμιση της Evoke βλέπει η Fitch

Πιθανή η αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Evoke κατά μία βαθμίδα, εκτιμά η Fitch

Αλεξάνδρα Τόμπρα
7ο OT FORUM – Χατζάκου, Κίκιζας, Καργαρώτος: Η ελληνική βιομηχανία είναι εδώ και συμβάλλει παντού
OT FORUM

Χατζάκου, Κίκιζας, Καργαρώτος: Η ελληνική βιομηχανία είναι εδώ και συμβάλλει παντού

«Η ανθεκτικότητα είναι το κλειδί για το παρόν και το μέλλον κάθε ελληνικής βιομηχανίας», τόνισαν οι Μαίρη Χατζάκου, Αλέξανδρος Κίκιζας και Ιάκωβος Καργαρώτος στο 7ο OT FORUM

ΕΛΑΣ: Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης
Πολιτική

ΕΛΑΣ: Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης

Η οργανωτική συγκρότηση της ΕΛΑΣ συνεχίζεται με τη δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Επιτροπής – Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Συμπαράταξης θα είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης

ΕΚΤ: Η πρώτη αύξηση των επιτοκίων από το 2023
World
Upd: 15:32

ΕΚΤ: Η πρώτη αύξηση των επιτοκίων από το 2023

Το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ αυξήθηκε στο 2,25%

Τζούλη Καλημέρη
7ο OT FORUM – Καραμούζης (ΕΤΕ): Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι θωρακισμένο και ισχυρό
OT FORUM

Καραμούζης: Θωρακισμένο και ισχυρό το τραπεζικό σύστημα

Ο Βασίλης Καραμούζης, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα μίλησε στο 7ο OT FORUM

ΕΕ: Περισσότερες από 3.700 καταχωρημένες γεωγραφικές ενδείξεις
AGRO

Περισσότερες από 3.700 καταχωρημένες γεωγραφικές ενδείξεις

Οι γεωγραφικές ενδείξεις συμβάλλουν στη διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς της ΕΕ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Πιθανή παράταση της προθεσμίας – Η κρίσιμη συνεδρίαση
Economy

Ακαθάριστα οικόπεδα: Πιθανή παράταση της προθεσμίας - Η κρίσιμη συνεδρίαση

Εκπνέει στις 15 Ιουνίου η προθεσμία για χιλιάδες ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές ακινήτων, προκειμένου να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό στα ακαθάριστα οικόπεδα

Συντάξεις: Γιατί…ακρίβυναν τα πλασματικά έτη ασφάλισης – Τι ισχύει φέτος
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Γιατί... ακρίβυναν τα πλασματικά έτη ασφάλισης - Τι ισχύει φέτος

Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι συνταξιούχοι σε σχέση με τα πλασματικά έτη ασφάλισης

R Energy1: Ενατη περίοδος εκτοκισμού του κοινού ομολογιακού της δανείου
Green

R Energy1: Ενατη περίοδος εκτοκισμού του κοινού ομολογιακού

Οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης των τόκων που αντιστοιχούν στην 9η περίοδο πληρωμής (Ex coupon date) από την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026

Εξάρχου: Γιατί δυσκολεύουν οι μακροχρόνιες συμφωνίες αμερικανικού LNG – Atlantic SEE
Business

Το νέο τοπίο στο αμερικανικό LNG και ο αγώνας για την ενεργειακή πύλη της ΝA Ευρώπης

Η παγκόσμια ενεργειακή αναταραχή αλλάζει ριζικά την αγορά LNG και δυσκολεύει πλέον τις μακροχρόνιες συμφωνίες με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον CEO της Atlantic SEE LNG Trade Αλέξανδρο Εξάρχου

Optima bank: Επιτυχής η έκδοση ομολόγου – Υπερκάλυψη κατά 11 φορές
Business

Optima bank: Επιτυχής η έκδοση ομολόγου – Υπερκάλυψη κατά 11 φορές

Οι προσφορές για το ομόλογο ξεπέρασαν τα 2,2 δισ. ευρώ - Οι τίτλοι έλαβαν αξιολόγηση Β3 από την Moody’s.

OT FORUM – Αθανασόπουλος (Olympia Group): «Η Ελλάδα χρειάζεται να παράγει»
OT FORUM

Αθανασόπουλος: Η Ελλάδα να εστιάσει στους εθνικούς πρωταθλητές

Αλλαγή παραγωγικού μοντέλου σημαίνει να διαβάζουμε τις αγορές και να εστιάζουμε - Η βιομηχανία του σήμερα είναι software και datacenters, τόνισε ο Ανδρέας Αθανασόπουλος CEO Olympia Group στο 7ο OT FORUM

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies