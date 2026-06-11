Πετρέλαιο: Γύρισε πτωτικά

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Γύρισε πτωτικά το πετρέλαιο περιορίζοντας τα προηγούμενα κέρδη του, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή εντάθηκαν, με τις ΗΠΑ να επιτίθενται στο Ιράν και την Τεχεράνη να στοχεύει συμμάχους της Ουάσιγκτον στον Κόλπο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου των ΗΠΑ για τον Ιούλιο μειώθηκαν κατά 0,5% στα 89,57 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το διεθνές Brent για παράδοση Αυγούστου μειώθηκαν κατά 0,67% στα 92,48 δολάρια το βαρέλι.

Οι εξελίξεις στο Ιράν

Το Κουβέιτ έκλεισε τον εναέριο χώρο του και αναχαίτισε βλήματα την Πέμπτη, ενώ το Ισραήλ προειδοποίησε για εκτοξεύσεις από τον Λίβανο προς κοινότητες στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν ανέφερε ότι η Τεχεράνη είχε πλήξει αρκετές στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών βάσεων Ali Salem και Ahmad al-Jaber στο Κουβέιτ και της αεροπορικής βάσης Sheikh Issa στο Μπαχρέιν. Οι αρχές του Μπαχρέιν δήλωσαν ότι τα συστήματα αεράμυνάς τους είχαν αναχαιτίσει και κατέστρεψαν ιρανικές αεροπορικές απειλές.

Η τελευταία κλιμάκωση ακολούθησε τις αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές στρατιωτικές υποδομές που διέταξε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι στόχευσε περιουσιακά στοιχεία επιτήρησης, επικοινωνιών και αεράμυνας που αποτελούσαν απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και την εμπορική ναυτιλία στα περιφερειακά ύδατα.

Σε ανάρτηση στο X, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν «να εξαπολύουν πρόσθετες επιθέσεις αυτοάμυνας σήμερα στις 5:15 μ.μ. ET εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν προς την κατεύθυνση του Αρχιστράτηγου». Ο στρατός ανέφερε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε «σε απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν».

Εν τω μεταξύ, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Τεχεράνη είχε πραγματοποιήσει επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών πλοίων που επιχειρούσαν στα Στενα του Ορμούζ.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι η Ουάσινγκτον θα εντείνει τη στρατιωτική της αντίδραση εναντίον του Ιράν, καθώς συνέχιζε να πιέζει την Τεχεράνη προς την επίτευξη συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρά τη νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν, η Rystad Energy ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η αγορά πετρελαίου ήταν σε καλύτερη θέση για να απορροφήσει τις διαταραχές από ό,τι σε προηγούμενες κρίσεις, επικαλούμενη ρεκόρ εξαγωγών αργού πετρελαίου των ΗΠΑ, χαμηλότερη ζήτηση από την Κίνα και εναλλακτικές οδούς εξαγωγής που μειώνουν την εξάρτηση από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο ανώτερος αντιπρόεδρος της συμβουλευτικής εταιρείας, Χόρχε Λεόν, ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι πιθανότητες μιας βραχυπρόθεσμης διπλωματικής ανατροπής έχουν μειωθεί, αφήνοντας τις τιμές του πετρελαίου ευάλωτες σε απότομες διακυμάνσεις, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν εάν οι τελευταίες εχθροπραξίες θα παραμείνουν περιορισμένες ή θα εξελιχθούν σε μια πιο παρατεταμένη σύγκρουση.