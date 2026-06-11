Πετρέλαιο: Ανοδικά καθώς το κλείσιμο των Στενών ανησυχεί τους traders

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Καθώς η Τεχεράνη ανακοίνωσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ το πετρέλαιο πήρε ξανά την ανιούσα. Τα Στενά του Ορμούζ έκλεισαν και πάλι μετά την έναρξη πρόσθετων επιθέσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με ακόμη περισσότερες επιθέσεις εάν δεν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν κατά 1,48 δολάρια, ή 1,59%, στα 94,58 δολάρια το βαρέλι στις 04:43 ώρα Ελλάδος, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) αυξήθηκε κατά 1,71 δολάρια, ή 1,90%, στα 91,74 δολάρια. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου κέρδισαν περισσότερα από 3 δολάρια νωρίτερα στη συνεδρίαση, αναφέρει το Reuters.

Η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο του Ορμούζ την Πέμπτη, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοφόρων και των εμπορικών πλοίων, λέγοντας ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρεί διέλευση θα δεχτεί πυρά.

«Αυτό υποδηλώνει για άλλη μια φορά ότι η συμφωνία είναι ακόμη μακριά και ότι οι ροές ενέργειας από τον Περσικό Κόλπο θα παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό περιορισμένες», ανέφεραν οι αναλυτές της ING σε σημείωμα προς τους πελάτες.

Η ανανεωμένη κλιμάκωση των μαχών προκάλεσε άνοδο των τιμών του πετρελαίου στις πρώτες πρωινές συναλλαγές, σημείωσαν.

Την Τετάρτη, ο αμερικανικός στρατός δήλωσε στο X ότι εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από το στενό.

Το πετρέλαιο δεν ανεβαίνει μόνο λόγω Ιράν, αλλά και λόγω μείωσης παραγωγής ΟΠΕΚ

Επίσης, ανέφερε ότι κανένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο δεν έχει πληγεί στο στενό, αφού τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι αμερικανικά πλοία κοντά στην πλωτή οδό έγιναν στόχος πυραύλων και drones.

Οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να εξαπολύουν επιπλέον επιθέσεις εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν στις 23:15 ώρα Ελλάδος, το τελευταίο επεισόδιο σε μια κλιμακούμενη ανταλλαγή επιθέσεων που απειλεί να αναζωπυρώσει τον πόλεμο, ο οποίος σταμάτησε στις αρχές Απριλίου όταν οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε μια εύθραυστη εκεχειρία.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News, το βράδυ της Τετάρτης ότι οι επιθέσεις θα σταματούσαν σύντομα, αλλά ότι θα «τους βομβάρδιζε μέχρι θανάτου» εάν οι ηγέτες του Ιράν δεν υπέγραφαν αμέσως συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Ο αποκλεισμός του στενών από το Ιράν έχει διατηρήσει τις τιμές του πετρελαίου υψηλές.

Εν τω μεταξύ, τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 7,2 εκατομμύρια βαρέλια στα 426,5 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 5 Ιουνίου, ανέφερε η EIA την Τετάρτη, σε σύγκριση με τις προσδοκίες των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Reuters για άντληση 4 εκατομμυρίων βαρελιών.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από κρατικά στρατηγικά αποθέματα, έχουν μειωθεί κατά 79 εκατομμύρια βαρέλια από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, καθώς ο κορυφαίος παγκόσμιος παραγωγός κινήθηκε για να καλύψει τα κενά εφοδιασμού μετά το ουσιαστικό κλείσιμο του στενού.

Υπογραμμίζοντας την πίεση, η παραγωγή του ΟΠΕΚ τον Μάιο υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδό της εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες, έδειξε έρευνα του Reuters, καθώς ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ περιόρισε τις εξαγωγές του Ιράν και το ουσιαστικό κλείσιμο της στρατηγικής πλωτής οδού από την Τεχεράνη μείωσε τις αποστολές από άλλους παραγωγούς του Κόλπου.