Αγορές προβλέψεων: Πώς η Kalshi θα αντιμετωπίσει τις ανησυχίες σχετικά με την εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών

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Nα αποκαλύψουν την ταυτότητα των εργοδοτών τους σχεδιάζει να απαιτήσει από τους συμμετέχοντες σε ορισμένες αγορές προβλέψεων η Kalshi, μετά από σύσταση μιας συμβουλευτικής επιτροπής για αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας για την καταπολέμηση πιθανών συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών και χειραγώγησης της αγοράς.

Οι χρήστες που επιθυμούν να κάνουν στοιχήματα σε ορισμένες αγορές που συνδέονται με ουσιώδεις μη δημόσιες πληροφορίες θα πρέπει να υποβάλουν μια ηλεκτρονική φόρμα που να αποκαλύπτει πού εργάζονται, δήλωσε ο Kalshi. Οι αλλαγές πρόκειται να τεθούν σε ισχύ τις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Οι ευαίσθητες αγορές στοιχημάτων που σχετίζονται με ζητήματα όπως η απόδοση των εταιρειών και η εθνική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου στο Ιράν, αναμένεται να απαιτούν αποκάλυψη απασχόλησης, σύμφωνα με αξιωματούχο της Kalshi.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η Kalshi δεν θα επαληθεύσει τις πληροφορίες απασχόλησης που παρέχονται από τους χρήστες, εκτός εάν η εταιρεία μάθει για ύποπτη δραστηριότητα, δήλωσε εκπρόσωπος της Kalshi στην Journal. Μόλις εντοπιστεί ύποπτη δραστηριότητα, η εταιρεία θα ξεκινήσει έρευνα και θα ζητήσει απόδειξη απασχόλησης.

Η αυξανόμενη δημοτικότητα αγορών πρόβλεψης όπως η Kalshi και η Polymarket έχει αυξήσει την πίεση σε αυτές να αντιμετωπίσουν ύποπτη δραστηριότητα.

Οι αλλαγές που τίθενται σε εφαρμογή από την Kalshi έρχονται σε απάντηση σε έκθεση μιας επιτροπής ελέγχου, η οποία συνέστησε στον Kalshi να συλλέγει πληροφορίες απασχόλησης από χρήστες, σύμφωνα με μια σύνοψη των ευρημάτων της επιτροπής.

Η αγορά προβλέψεων αντιμέτωπη με εσωτερική πληροφόρηση

Σύμφωνα με το τρέχον σύστημα συλλογής δεδομένων της Kalshi, «ο εντοπισμός πιθανών σχέσεων με εμπιστευτικά στοιχεία συνήθως απαιτούσε χειροκίνητη αναθεώρηση χρησιμοποιώντας δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες μετά την έναρξη εμπορικής δραστηριότητας», αναφέρει η έκθεση. Η συλλογή πληροφοριών απασχόλησης θα μπορούσε να βελτιώσει την «ανάλυση εποπτείας της αγοράς, την ανασκόπηση ερευνών σε πρώιμο στάδιο και την αποτροπή».

Η επιτροπή ελέγχου διευθύνεται από τον Μπράιαν Νέλσον, πρώην υφυπουργό Οικονομικών για την τρομοκρατία και τις οικονομικές πληροφορίες, τον Ντάνιελ Τέιλορ, διευθυντή του εργαστηρίου εγκληματολογικής ανάλυσης της Σχολής Wharton, και τη Λίσα Πινέϊρο, διευθύνουσα σύμβουλο στην εταιρεία οικονομικών συμβούλων Analysis Group.

Η εταιρεία λανσάρει επίσης βελτιωμένες λειτουργίες καταγγελίας, τόνισε η Kalshi.

Η έκθεση της επιτροπής ελέγχου αποκαλύπτει για πρώτη φορά ότι η Kalshi έχει κάνει περισσότερες από 20 παραπομπές στην Επιτροπή Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Σε αυτούς που έχουν παραπεμφθεί στις ομοσπονδιακές αρχές φέτος περιλαμβάνονται ο πρώην βουλευτής της Νέας Υόρκης Τζορτζ Σάντος και λογαριασμοί που συνδέονται με συζύγους στρατιωτικών, σύμφωνα με πηγές της WSJ.

Λογαριασμοί που ανήκουν σε συζύγους στρατιωτικών στον Kalshi έκαναν ακριβή στοιχήματα για το πότε θα εκδιωχθεί ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο λίγες μέρες πριν συλληφθεί από Αμερικανούς αξιωματούχους τον Ιανουάριο. Τουλάχιστον ένας από αυτούς τους λογαριασμούς παραπέμφθηκε σε ομοσπονδιακούς ερευνητές.

Ύποπτα κρούσματα

Η Kalshi, η οποία ρυθμίζεται από την CFTC, επιβάλλει ομοσπονδιακούς κανόνες «γνωρίστε τον πελάτη σας», γνωστούς ως KYC, οι οποίοι υποχρεώνουν τις τράπεζες και τους μεσίτες να απαιτούν από τους χρήστες αποκάλυψη ταυτότητας για την πρόληψη οικονομικής απάτης και παράνομης δραστηριότητας.

Τον Μάιο, το χρηματιστήριο εισήγαγε νέα μέτρα επαλήθευσης ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης προσώπου, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την πρόσβαση των ανηλίκων στους λογαριασμούς των γονέων τους.

Το χρηματιστήριο προβλέψεων έχει διαφημίσει τη χρήση του KYC ως διαφοροποιητή από τον ανταγωνιστή του, Polymarket, του οποίου η υπεράκτια πλατφόρμα δεν απαιτεί από τους χρήστες να υποβάλουν αποδεικτικά ταυτότητας. Η Kalshi υποστήριξε πρόσφατα την έναρξη της Americans for Fair Markets, μιας ομάδας υπεράσπισης που υποστηρίζει «ομοδικά ρυθμιζόμενα, χερσαία χρηματιστήρια έναντι υπεράκτιων πλατφορμών χωρίς KYC και χωρίς προσφυγή», σύμφωνα με την εταιρεία.

Στα τέλη Φεβρουαρίου, η Kalshi ενημέρωσε την CFTC και το Υπουργείο Δικαιοσύνης για υποψίες ότι ο Σάντος έκανε παράνομες συναλλαγές σε μια αγορά που βασιζόταν σε εκδηλώσεις και αναφερόταν στη δική του εμφάνιση στην φετινή ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης. Ο Σάντος αρνήθηκε οποιαδήποτε παράβαση.

Η Kalshi δήλωσε ότι χρησιμοποιεί έναν τρίτο προμηθευτή για να εμποδίσει μέλη του Κογκρέσου, τον πρόεδρο, γραμματείς του υπουργικού συμβουλίου, δικαστές, άλλους κορυφαίους κυβερνητικούς αξιωματούχους και τις οικογένειές τους να εγγραφούν στην πλατφόρμα. Επίσης απαγορεύει στους υποψηφίους που διεκδικούν δημόσια αξιώματα, στους υπαλλήλους της προεκλογικής εκστρατείας και σε όσους εργάζονται σε εκλογικά τμήματα να στοιχηματίζουν σε εκλογικές αγορές.

Οι αλλαγές έρχονται μετά από δύο πρόσφατες υποθέσεις υψηλού προφίλ για συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούσαν χρήστες του Polymarket και μια έρευνα του Κογκρέσου σχετικά με το πώς τόσο η Kalshi όσο και η Polymarket διαχειρίζονται τον κίνδυνο συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών.

Η Polymarket μεταφέρθηκε στο εξωτερικό και εκτός των περιορισμών των κανονισμών των ΗΠΑ μετά από έναν διακανονισμό του 2022 με την CFTC.