Lamda Development: Πλήρης αποπληρωμή κοινού ομολογιακού δανείου του 2020

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Η LAMDA Development προχωρά σε πρόωρη εξόφληση του συνόλου των ομολογιών του κοινού ομολογιακού δανείου του 2020, ύψους 320 εκατ. ευρώ, κλείνοντας νωρίτερα μια βασική χρηματοδοτική εκκρεμότητα. Η αποπληρωμή έχει προγραμματιστεί για τις 21 Ιουλίου 2026 και θα γίνει μαζί με δεδουλευμένους τόκους, έξοδα και φόρους, σε συνολικό ποσό 1,01709444444 ευρώ ανά ομολογία.

Πιο αναλυτικά, η LAMDA Development S.A. ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση της 22ας Μαΐου 2026, ενέκρινε την άσκηση του δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης του συνόλου του κεφαλαίου των ομολογιών του κοινού ομολογιακού δανείου που είχε εκδοθεί τον Ιούλιο του 2020. Η κίνηση αφορά το σύνολο των ομολογιών και θα πραγματοποιηθεί κατά τη λήξη της 12ης Περιόδου Εκτοκισμού, όπως προβλέπει το πρόγραμμα του δανείου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εταιρεία δεσμεύεται ανέκκλητα να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026. Η πληρωμή θα περιλαμβάνει την ονομαστική αξία κάθε ομολογίας, τους δεδουλευμένους τόκους, καθώς και τυχόν συναφή έξοδα και φόρους.

Τι σημαίνει για τους ομολογιούχους

Με την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των ομολογιών, οι τίτλοι θα διαγραφούν σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens. Η διαδικασία αυτή σηματοδοτεί το οριστικό κλείσιμο του συγκεκριμένου ομολογιακού δανείου και την αποδέσμευση της εταιρείας από το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο.

Η ανακοίνωση της LAMDA Development έχει τυπικό χαρακτήρα εταιρικής ενημέρωσης προς τους επενδυτές, αλλά αποτυπώνει και τη χρηματοοικονομική ευελιξία της εταιρείας να επισπεύδει την αποπληρωμή υποχρεώσεων όταν το κρίνει σκόπιμο βάσει των όρων του δανείου. Το συνολικό ποσό ανά ομολογία υπολογίζεται στα 1,01709444444 ευρώ, όπως ορίζεται ρητά στην ανακοίνωση.