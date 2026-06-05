Lamda Development: Άντληση 350 εκατ. ευρώ με απόδοση 4,20%

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Η Lamda Development ολοκλήρωσε τη δημόσια προσφορά για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, συγκεντρώνοντας συνολικά 350 εκατ. ευρώ από την τοποθέτηση 350.000 άυλων, κοινών, ονομαστικών ομολογιών ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των συντονιστών κύριων αναδόχων, η συνολική έγκυρη ζήτηση από επενδυτές ανήλθε σε 593,5 εκατ. ευρώ, γεγονός που αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 1,70 φορές.

Η τιμή διάθεσης των ομολογιών ορίστηκε στο άρτιο, στα 1.000 ευρώ ανά τίτλο, ενώ η τελική απόδοση και το επιτόκιο διαμορφώθηκαν στο 4,20% σε ετήσια βάση.

Η κατανομή της έκδοσης έγινε κατά κύριο λόγο προς τους ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι έλαβαν 316.000 ομολογίες, δηλαδή το 90% του συνόλου, ενώ 34.000 ομολογίες, ή το 10%, κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές.

Επενδυτικό ενδιαφέρον

Η ισχυρή ζήτηση επιβεβαιώνει το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον τίτλο της Lamda Development και για το συνολικό χρηματοδοτικό της προφίλ, σε μια περίοδο όπου οι αγορές παρακολουθούν στενά τις κινήσεις του ομίλου στον τομέα της αξιοποίησης ακινήτων και των μεγάλων αναπτυξιακών έργων.

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε μέσω των συντονιστών κύριων αναδόχων Alpha Bank, Εθνικής Τράπεζας, Eurobank και Πειραιώς, οι οποίοι είχαν τον ρόλο της οργάνωσης και διάθεσης της προσφοράς προς το επενδυτικό κοινό.

Χρηματιστηριακή σημασία

Η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης ενισχύει τη χρηματοδοτική ευελιξία της Lamda Development και προσθέτει ένα ακόμη εργαλείο στο σχέδιό της για τη συνέχιση των επενδύσεων και της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της.

Η εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη διαφάνεια και τη ρευστότητα του τίτλου στην αγορά.