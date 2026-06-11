Συνάντηση Πιερρακάκη με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε

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Στην έδρα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στις Βρυξέλλες βρέθηκε χθες ο Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, όπου συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι οικονομικές και δημοσιονομικές πτυχές της ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής, υπό το φως των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής της Χάγης για την αύξηση της χρηματοδότησης της άμυνας, καθώς και των σημαντικών βημάτων που έχουν γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η ενεργοποίηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής.

Κατά τη συνάντηση, εξετάστηκαν οι οικονομικές διαστάσεις της χρηματοδότησης της άμυνας και οι συμφωνημένοι στόχοι αύξησης των αμυντικών δαπανών στο πλαίσιο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη στενότερη συνεργασία ΝΑΤΟ–ΕΕ, στον καλύτερο συντονισμό των κοινών προσπαθειών, καθώς και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας μέσω κοινών προμηθειών που μπορούν να αξιοποιήσουν οικονομίες κλίμακας και να καλύψουν αποτελεσματικότερα τις αυξημένες ανάγκες ασφάλειας.

Ο κ. Πιερρακάκης και ο κ. Ρούτε αντάλλαξαν επίσης απόψεις για τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας που καθορίζεται από τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία, την κρίση στη Μέση Ανατολή, και την ένταση στα Στενά του Ορμούζ, με αισθητές επιπτώσεις για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την ενεργειακή ασφάλεια. Χωριστή αναφορά έγινε στην αύξηση των υβριδικών απειλών και στις νέες προκλήσεις που διαμορφώνουν το σύγχρονο περιβάλλον ασφάλειας, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και οι κυβερνοεπιθέσεις, καθώς και στην ανάγκη χρηματοδότησης της κυβερνοάμυνας.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια, η οικονομική ανθεκτικότητα και η δημοσιονομική υπευθυνότητα αποτελούν αλληλένδετες προτεραιότητες τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για τη Βορειοατλαντική Συμμαχία.