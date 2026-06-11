Χωροταξικά: Ώρα αποφάσεων για τα Ε.Χ.Π. Τουρισμού, ΑΠΕ και βιομηχανίας που διχάζουν αγορά και φορείς

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Στο τραπέζι του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και των 22 μελών του καταλήγουν οι συγκρούσεις για τις «κόκκινες γραμμές» σε Τουρισμό, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Βιομηχανία, σε μια πραγματική «μάχη χαρακωμάτων» για τη ρύθμιση του χώρου. Εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, παραγωγικών και επαγγελματικών φορέων, επιστημονικών συλλόγων και περιβαλλοντικών οργανώσεων καλούνται να βρουν κοινό βηματισμό απέναντι στα τρία νέα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια (ΕΧΠ), τα οποία έχουν ήδη πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις κατά τη δημόσια διαβούλευση.

Πρώτη ανάγνωση χωρίς εντάσεις

Ειδικότερα, το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας για τη χωροταξική πολιτική, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς ξεκινά την αξιολόγηση των προβλέψεων των τριών νέων χωροταξικών πριν αυτά πάρουν τον δρόμο της θεσμοθέτησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, την Τρίτη πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας, υπό την προεδρία του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Χάρης Κοκκώσης, με αντικείμενο το ΕΧΠ για τον Τουρισμό.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» τα μέλη του περιορίστηκαν στην εξέταση των πρώτων άρθρων του σχεδίου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) τα οποία αφορούν τους γενικούς σκοπούς, τους στόχους και τους ορισμούς του πλαισίου, δηλαδή τις διατάξεις που παραδοσιακά δεν προκαλούν ενστάσεις και δεν αναμένεται να μεταβληθούν.

Κενό στη διαδικασία

Τα πιο σύνθετα και αμφιλεγόμενα ζητήματα παραπέμφθηκαν για την επόμενη συνεδρίαση που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τετάρτη. Εκεί αναμένεται να τεθούν επί τάπητος οι βασικές χωροταξικές επιλογές του σχεδίου αλλά και οι παρατηρήσεις που κατατέθηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση.

Πάντως, η παραίτηση του γενικού γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, κ. Ευθύμιου Μπακογιάννη, ο οποίος είχε τον συντονισμό της διαδικασίας, προκάλεσε ασυνέχεια στη διαδικασία, αφού το υλικό δεν είχε διανεμηθεί στα μέλη του Συμβουλίου κατά την πρώτη συνεδρίαση.

ΑΠΕ και Βιομηχανία σε φάση προετοιμασίας

Αντιθέτως, στα χέρια τους έχουν ήδη το σχέδιο ΚΥΑ για το νέο χωροταξικό των ΑΠΕ, με την πρώτη συνεδρίαση να προγραμματίζεται για την επόμενη Τρίτη. Όσο για το ΕΧΠ της Βιομηχανίας τούς έχει αποσταλεί άτυπη εντολή προετοιμασίας, όμως η ουσιαστική εξέταση του φακέλου θα καθυστερήσει καθώς η δημόσια διαβούλευση παραμένει ανοιχτή έως τις αρχές Ιουλίου.

Ορόσημα τα τρία χωροταξικά

Οι χρόνοι πιέζουν. Και τα τρία χωροταξικά πλαίσια αποτελούν ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ολοκλήρωση των διαδικασιών εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, ήτοι εντός του μήνα. Μετά τη γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας, τα κείμενα θα περάσουν από τον έλεγχο του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΧΩΘΑ) πριν καταλήξουν στα γραφεία των συναρμόδιων υπουργών για τις τελικές υπογραφές.

Μια δύσκολη εξίσωση

Η ταυτόχρονη εξέταση των τριών Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων συνιστά ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση που έχουν αντιμετωπίσει τα δύο συμβούλια τα τελευταία χρόνια. Τουρισμός, ενέργεια και βιομηχανία αποτελούν τρεις βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, αλλά και δραστηριότητες που συχνά διεκδικούν τον ίδιο χώρο. Η συνδυασμένη αξιολόγηση των πλαισίων θεωρείται απαραίτητη ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές συγκρούσεις χρήσεων γης και να διασφαλιστεί η αναπτυξιακή συνοχή του εθνικού σχεδιασμού.

Αντιδράσεις και περιορισμοί στο μέτωπο των ΑΠΕ

Το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στα δύο χωροταξικά που έχουν ήδη προκαλέσει ισχυρές αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης. Στον τομέα των ΑΠΕ, το νέο πλαίσιο εισάγει αυστηρότερες προϋποθέσεις χωροθέτησης για αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα. Προβλέπει, μεταξύ άλλων, περιορισμό της ανάπτυξης νέων ανεμογεννητριών μόνο σε 15 μεγάλα νησιά άνω των 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ανώτατο όριο χωρικής κάλυψης 4% ανά δημοτική ενότητα και αποκλεισμό αιολικών εγκαταστάσεων σε υψόμετρα άνω των 1.200 μέτρων. Παράλληλα, διευρύνονται οι ζώνες αποκλεισμού σε περιοχές Natura, ενώ για τα φωτοβολταϊκά θεσπίζεται οριζόντια απαγόρευση σε δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura, και πλαφόν 1,5% εδαφικής κάλυψης ανά περιφερειακή ενότητα.

Οι ρυθμίσεις έχουν προκαλέσει έντονη αντίδραση της αγοράς. Εκπρόσωποι του κλάδου των αιολικών υποστηρίζουν ότι περιορίζεται δραστικά ο διαθέσιμος χώρος ανάπτυξης νέων έργων, καθώς το μεγαλύτερο αιολικό δυναμικό της χώρας βρίσκεται ακριβώς στις περιοχές που τίθενται υπό αυστηρότερους περιορισμούς. Αντίστοιχες ενστάσεις εκφράζονται και από τον κλάδο των φωτοβολταϊκών, ο οποίος κάνει λόγο για έλλειψη ουσιαστικής διαβούλευσης και για αποκλεισμούς μεγάλων εκτάσεων χωρίς επαρκή τεκμηρίωση.

Από την πλευρά του ΥΠΕΝ, πάντως, υποστηρίζεται ότι οι νέοι κανόνες επιχειρούν να εξισορροπήσουν τους στόχους της πράσινης μετάβασης με την ανάγκη προστασίας ευαίσθητων οικοσυστημάτων και περιοχών υψηλής τουριστικής αξίας.

Σκληρό μπρα ντε φερ για το νέο μοντέλο τουρισμού

Εξίσου έντονη είναι η συζήτηση γύρω από το νέο ΕΧΠ για τον Τουρισμό. Οι απόψεις αποκλίνουν σημαντικά ως προς το μοντέλο ανάπτυξης που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι περιορισμοί στις νέες τουριστικές αναπτύξεις σε κορεσμένους προορισμούς, το όριο των 100 κλινών για νέες ξενοδοχειακές μονάδες, η αντιμετώπιση των στρατηγικών επενδύσεων και η δυνατότητα ανάπτυξης οργανωμένων μορφών τουρισμού σε ευαίσθητες περιοχές.

Το δίλημμα της επόμενης μέρας

Μέρος της ξενοδοχειακής αγοράς θεωρεί ότι οι οριζόντιοι περιορισμοί δεν λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε προορισμού και ενδέχεται να ανακόψουν επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Στον αντίποδα, πολεοδόμοι, χωροτάκτες και εκπρόσωποι τοπικών κοινωνιών, αλλά και μέλη του τουριστικού κλάδου υποστηρίζουν ότι το σχέδιο εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτό πεδίο για μεγάλες τουριστικές αναπτύξεις σε περιοχές που ήδη βρίσκονται υπό ισχυρή περιβαλλοντική πίεση.

Κοινός τόπος παραμένει η ανάγκη καλύτερων υποδομών, αποτελεσματικότερης διαχείρισης των φυσικών πόρων και ουσιαστικής σύνδεσης του χωρικού σχεδιασμού με τις πραγματικές αντοχές κάθε περιοχής.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι γνωμοδοτήσεις των δύο Συμβουλίων αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα. Κι αυτό διότι οι υπουργικές αποφάσεις που θα υπογραφούν θα καθορίσουν το πλαίσιο ανάπτυξης του τουρισμού, της πράσινης ενέργειας και της βιομηχανίας τα επόμενα χρόνια, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η χώρα θα επιχειρήσει να γεφυρώσει την οικονομική ανάπτυξη με την προστασία του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος.