Κυβέρνηση Τραμπ: Ρίχνει σκοτάδι σε μονάδα δοκιμών AI ενώ αυξάνονται οι ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια

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Να αναστείλει τη δημοσίευση δημόσιων αξιολογήσεων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης ζήτησε η κυβέρνηση Τραμπ από το Κέντρο Προτύπων και Καινοτομίας Τεχνητής Νοημοσύνης (CAISI), σε μια κίνηση που αντανακλά την αυξανόμενη επιρροή των υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας στη διαμόρφωση της αμερικανικής πολιτικής για την AI.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, αξιωματούχοι της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο Εθνικός Διευθυντής Κυβερνοχώρου Σον Κέρνκρος, έδωσαν εντολή στο CAISI να σταματήσει προσωρινά τη δημοσιοποίηση των εκθέσεών του όσο εφαρμόζεται η νέα εκτελεστική εντολή που υπέγραψε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα.

Η απόφαση θεωρείται νίκη για τον Κέρνκρος και τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, οι οποίοι έχουν υποστηρίξει ότι οι παράγοντες εθνικής ασφάλειας πρέπει να διαδραματίζουν κεντρικότερο ρόλο στην αξιολόγηση των πλέον προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ανησυχίες εντάθηκαν μετά την κυκλοφορία του Mythos της Anthropic και άλλων ισχυρών συστημάτων AI, τα οποία, σύμφωνα με ειδικούς, διαθέτουν δυνατότητες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για κυβερνοεπιθέσεις ή ακόμη και για την υποβοήθηση της ανάπτυξης βιολογικών όπλων. Η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται ήδη σε επαφή με εταιρείες όπως η Anthropic και η OpenAI, εξετάζοντας τρόπους περιορισμού της πρόσβασης στα πιο προηγμένα μοντέλα τους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα καταλήξουν σε χέρια που θα μπορούσαν να απειλήσουν την εθνική ασφάλεια.

Μεγαλύτερο έλεγχο των διαδικασιών θέλει η κυβέρνηση Τραμπ

Η απόφαση να περιοριστεί ο δημόσιος ρόλος του CAISI ερμηνεύεται από ορισμένους κυβερνητικούς αξιωματούχους ως ένδειξη ότι ο Κέρνκρος και οι σύμμαχοί του επιδιώκουν μεγαλύτερο έλεγχο στη διαδικασία αξιολόγησης των μοντέλων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στελέχη της κυβέρνησης θεωρούν ότι η νέα εκτελεστική εντολή δημιουργεί έναν παράλληλο μηχανισμό για αρμοδιότητες που ήδη ασκούσε το CAISI.

Στην αντίπερα όχθη βρίσκονται εταιρείες όπως η OpenAI, οι οποίες φέρονται να έχουν τονίσει σε συνομιλίες με κυβερνητικούς αξιωματούχους τη σημασία διατήρησης του ρόλου και της ανεξαρτησίας του κέντρου. Παράλληλα, σύμβουλοι του Λευκού Οίκου για θέματα τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ των οποίων και ο επιχειρηματίας Ντέιβιντ Σακς, έχουν προειδοποιήσει ότι μια υπερβολικά αυστηρή διαδικασία ελέγχου ενδέχεται να επιβραδύνει την καινοτομία και να περιορίσει την ανταγωνιστικότητα των αμερικανικών εταιρειών.

«Η υλοποίηση της στρατηγικής του προέδρου Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί προσπάθεια ολόκληρης της κυβέρνησης, με πολλούς φορείς να συμβάλλουν στην επιτυχία της», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Λιζ Χιούστον, προσθέτοντας ότι ο Κέρνκρος «κάνει εξαιρετική δουλειά στην προστασία των Αμερικανών πολιτών, ενώ παράλληλα προωθεί την καινοτομία».

Το CAISI, το οποίο υπάγεται στο υπουργείο Εμπορίου, αποτελεί σήμερα τον βασικό κυβερνητικό φορέα που αξιολογεί προηγμένα μοντέλα AI πριν από την κυκλοφορία τους και δημοσιεύει αναλύσεις για τις δυνατότητες και τους κινδύνους τους. Θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση απειλών που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια, τη βιοασφάλεια και άλλους τομείς υψηλού κινδύνου.

Παρότι το κέντρο συνεχίζει να διεξάγει εσωτερικές αξιολογήσεις και να συνεργάζεται με άλλες κρατικές υπηρεσίες, η αναστολή των δημόσιων εκθέσεών του έχει προκαλέσει αβεβαιότητα για το μέλλον του. Αναλυτές εκτιμούν ότι, εάν οι υπηρεσίες ασφαλείας αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο στη διαδικασία, η δημόσια κοινοποίηση ευρημάτων και η συνεργασία με την ερευνητική κοινότητα ενδέχεται να περιοριστούν σημαντικά.

Η εμπιστοσύνη των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης

Η σχέση του CAISI με τις κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης χρονολογείται από την περίοδο της κυβέρνησης Μπάιντεν. Ωστόσο, η νέα προσέγγιση της κυβέρνησης Τραμπ θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες σχεδιάζουν τις μελλοντικές κυκλοφορίες μοντέλων, ιδιαίτερα εάν εκτιμούν ότι οι αρμόδιοι για την εθνική ασφάλεια ενδέχεται να καθυστερήσουν ή να περιορίσουν την ανάπτυξή τους.

Ενδεικτικό της αλλαγής κλίματος είναι ότι τον περασμένο μήνα ο Λευκός Οίκος ζήτησε από το CAISI να αποσύρει ανακοίνωση που προέβλεπε συνεργασία με τη Microsoft, την Google και την xAI του Ίλον Μασκ. Παράλληλα, τον Απρίλιο, ένας πρώην ερευνητής της Anthropic που είχε αναλάβει ηγετικό ρόλο στο κέντρο αποχώρησε έπειτα από παρέμβαση του Λευκού Οίκου λίγες μόλις ημέρες μετά τον διορισμό του.

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ έχει ήδη μετασχηματίσει τον οργανισμό, μετονομάζοντάς τον από «Ινστιτούτο Ασφάλειας Τεχνητής Νοημοσύνης» —όπως ονομαζόταν επί προεδρίας Μπάιντεν— σε CAISI.

Παρά τις εξελίξεις, η OpenAI εξακολουθεί να υποστηρίζει ενεργά τον θεσμό. Την περασμένη εβδομάδα ζήτησε την ενίσχυση του κέντρου με περισσότερους πόρους και διευρυμένες αρμοδιότητες, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει την τεχνογνωσία και τις σχέσεις με τη βιομηχανία που απαιτούνται για τη διεξαγωγή προηγμένων δοκιμών ασφαλείας.

Πολλοί ειδικοί συμφωνούν ότι, παρά τον κρίσιμο ρόλο του, το CAISI παραμένει υποχρηματοδοτούμενο σε σύγκριση με αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών. Κατά την άποψή τους, η ενίσχυσή του αποτελεί προϋπόθεση ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να διατηρήσουν ηγετικό ρόλο στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς να θυσιάσουν την ασφάλεια στο όνομα της τεχνολογικής προόδου.