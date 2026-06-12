Ισημερινός: Μειώνει τις τιμές της μπύρας κατά 20% σε ένδειξη «υποστήριξης» για το Παγκόσμιο Κύπελλο

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Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης (ICE – Impuesto a los Consumos Especiales) στην μπύρα και τα ποτά με μέτρια περιεκτικότητα σε αλκοόλ στις 11 Ιουνίου 2026 κατάργησε o Ισημερινός με διαταγή του πρόεδρου, Ντανιέλ Νομπόα, με ισχύ έως τις 19 Ιουλίου, την τελευταία ημέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA.

Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι το μέτρο θα μειώσει τις τιμές λιανικής πώλησης μπύρας κατά περισσότερο από 20%, αναφέρει το Bloomberg.

Ο Ισημερινός, που μαστίζεται από βία, δεν είχε γενικά λόγους να πανηγυρίζει τελευταία, οπότε για να δώσει λίγη χαρά, ο Πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα μείωσε την Πέμπτη την τιμή της μπύρας για όλη τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Νομπόα έκανε την ανακοίνωση κατά τη διάρκεια των εγκαινίων ενός οδικού έργου στην επαρχία Γκουάγιας, μία από τις πολλές παράκτιες επαρχίες που έχουν συγκλονιστεί από πολέμους μεταξύ αντίπαλων συμμοριών διακίνησης ναρκωτικών.

«Θα καταργήσουμε τον φόρο ICE από όλα τα ποτά… συμπεριλαμβανομένης της μπύρας, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μέχρι τις 19 Ιουλίου, επομένως η τιμή της μπύρας θα μειωθεί κατά περισσότερο από 20%», δήλωσε ο πρόεδρος την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Ελ Εμπάλμε, Γκουάγιας.

Ο Ισημερινός αγαπάει την μπύρα

Το μέτρο ισχύει και για το κρασί, αλλά η μπύρα είναι το πιο δημοφιλές αλκοολούχο ποτό στο έθνος των Άνδεων.

Ο Ισημερινός ετοιμάζεται να κάνει την πέμπτη εμφάνισή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο την Κυριακή, όταν θα αντιμετωπίσει την Ακτή Ελεφαντοστού.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα του Κίτο El Universo, φορώντας την κίτρινη φανέλα της εθνικής ομάδας, ο Νομπόα σημείωσε ότι «όλοι είναι ήδη περισσότερο επικεντρωμένοι στο ποδόσφαιρο παρά σε οτιδήποτε άλλο» και προέβλεψε ότι η εθνική ομάδα θα «φτάσει πολύ μακριά».

Ο ICE είναι ένας φόρος που εφαρμόζεται σε ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου των αλκοολούχων ποτών, αλλά και της βιομηχανικής και της χειροτεχνικής μπύρας.

Ο τίτλος μοιάζει με νίκη των καταναλωτών. Αλλά, τα οικονομικά στοιχεία λένε κάτι άλλο. Πρόκειται για μια προσωρινή φορολογική αργία για ένα μονοπώλιο, τυλιγμένη σε πατριωτισμό και χρονικά συνδεδεμένη με ένα αθλητικό γεγονός. Για την AB InBev – η οποία κατέχει την Pilsener και την Amsterdam, τις δύο κυρίαρχες μάρκες στον Ισημερινό – η κίνηση είναι πολιτικό θέατρο που κοστίζει έσοδα στην κυβέρνηση και ωφελεί την ζυθοποιία χωρίς να αλλάζει την υποκείμενη επιχείρηση.

Στο Ελ Εμπάλμε, ο πρόεδρος εγκαινίασε οδικά έργα στους αστικούς τομείς της Πόστα ντελ Σολ, της ντε Οκτούμπρε, της Κασπικάρα, της Λα Ινμακουλάδα, της Λα Ερσίλια, της Μπάκα Κάρμπο και του Χάιμε Ρολντός.